Avtor:
A. Ž.

Torek,
28. 4. 2026,
12.10

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Javier Milei Donald Trump Pentagon ZDA Falklandski otoki Argentina Velika Britanija

Smo tik pred argentinsko invazijo na Falklandske otoke? To je za zdaj znano.

Javier Milei in Victoria Villarruel | Argentinska podpredsednica Victoria Villarruel se je že odzvala na razkriti dokument Pentagona o Falklandskih otokih. Trdi, da so otoki zdaj bolj argentinski kot kdajkoli prej. Na fotografiji sta argentinski predsednik Javier Milei in njegova podpredsednica Victoria Villarruel na argentinskem tanku ob argentinskem dnevu državnosti. | Foto Guliverimage

Pred dnevi je v javnost pricurljal dokument Pentagona, ki namiguje, da bi lahko ZDA kot povračilni ukrep za britansko nesodelovanje v ameriško-izraelski vojni proti Iranu podprle argentinsko suverenost nad Falklandskimi otoki. Za te otoke sta se Velika Britanija in Argentina že spopadli leta 1982, pri čemer so imeli Britanci ameriško podporo. Lahko Argentina izkoristi ameriško spremembo politike in znova napade Falklandske otoke?

Falklandski otoki oziroma Malvinski otoki ali Malvini, kot jim pravijo Argentinci, so arhipelag otokov v južnem Atlantiku, ki so kakšnih petsto kilometrov oddaljeni od Argentine. Vsaj od leta 1833 so pod britansko suverenostjo, lastijo pa se jih tudi Argentinci.

Falklandska vojna leta 1982

Leta 1982 je Argentina, ki ji je takrat vladala vojaška hunta, napadla otoke. Poleg Falklandskih otokov so Argentinci zasedli še dve britanski čezmorski ozemlji v južnem Atlantiku: Južno Georgio in Južne Sandwicheve otoke.

Velika Britanija, ki jo je takrat vodila konservativna premierka Margaret Thatcher, je proti otočju poslala britansko vojsko. Začela se je falklandska vojna, v kateri je umrlo 255 britanskih in 649 argentinskih vojakov. V deset tednov trajajoči vojni so Britanci osvobodili Falklandske otoke ter Južno Georgio in Južne Sandwicheve otoke. Poraz je spodkopal oblast generalov v Argentini.

Argentinci vztrajajo: Otoki so naši, mnenje otočanov nas ne zanima

Kljub porazu v vojni Argentinci še vedno zahtevajo suverenost nad otoki. Leta 2013 so se prebivalci otokov (gre za potomce britanskih, predvsem škotskih in valižanskih naseljencev iz 19. stoletja ter novejše priseljence iz Velike Britanije, pa tudi s Filipinov in Čila) na referendumu odločili, da ostanejo pod britansko suverenostjo kot britansko čezmorsko ozemlje. Za je glasovalo 99,8 odstotkov udeležencev referenduma (udeležba na referendumu je bila 92-odstotna). Leta 2021 je na otokih živelo nekaj več kot 3.600 prebivalcev.

Leta 1982 so Argentinci napadli Falklandske otoke in jih zasedli. Pozneje so jih premagali Britanci. Na fotografiji: argentinski vojaki ob skupini domačinov. Britanci so takrat nenaseljene otoke poselili v 19. stoletju. | Foto: Wikimedia Commons

Zaradi dokumentov Pentagona, ki so nedavno pricurljali v javnost in v katerem kot morebitni ameriški odziv na britansko nesodelovanje v vojni proti Iranu omenjajo tudi konec ameriške podpore britanski suverenosti nad Falklandskimi otoki, so se pojavila ugibanja, ali lahko to pomeni konec britanske suverenosti nad otoki. Še zlasti, ker je argentinski predsednik Javier Milei velik zaveznik ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Dokumenti Pentagona razveselijo Argentince

Kot piše britanski medij The Times, so predstavniki ameriškega zunanjega ministrstva britanskim diplomatom zatrdili, da ne vedo ničesar o obstoju načrtov o umiku ameriške podpore britanski suverenosti nad Falklandskimi otoki.

Na dokumente Pentagona se je že javno odzvala argentinska podpredsednica Victoria Villarruel. "Danes so Malvini bolj kot kdajkoli prej argentinski," je zapisala na družbenem omrežju.

Mileieva desna roka podi domačine z otokov

O prebivalcih Falklandskih otokov, ki želijo ostati pod britansko suverenostjo, pa je argentinska podpredsednica zapisala: "Kelperji (to je argentinska žaljivka za prebivalce Falklandskih otokov, op. p.) so Angleži, ki živijo na argentinskem ozemlju, niso del razprave. /…/ Če se počutijo Angleže, bi se morali vrniti tisoče kilometrov stran, kjer je njihova država."

Otoke pred morebitnim argentinskim napadom zdaj branijo tudi britanska letala eurofighter typhoon. Na fotografiji: letalo tega tipa nad Severnim morjem. | Foto: Guliverimage

Stališče Londona je seveda, da so Falklandski otoki pod britansko suverenostjo. Vprašanje pa je, še zlasti zaradi novic o zelo slabem stanju britanske vojske, predvsem nekoč mogoče britanske vojaške mornarice, ali so Britanci sposobni vojaško braniti otoke pred novo argentinsko invazijo.

So zdaj Falklandski otoki britanska vojaška trdnjava?

Za razliko od leta 1982, ko je argentinske napadalce pričakalo manj kot sto britanskih branilcev (68 kraljevih marincev ter nekaj oboroženih in vojaško izurjenih domačinov), je zdaj na otokih britanska vojska precej bolj prisotna. Na otoku je od 1.300 do 1.700 britanskih vojakov, ki jim pomaga tudi stotnija s pehotnim orožjem oboroženih domačinov.

Otoke pred napadom branijo tudi bojna letala typhoon ter britanski zračni obrambni sistem Sky Sabre (ta raketni protiletalski sistem je pomemben zlasti za preprečevanje morebitnega poskusa argentinske zračne invazije). Leta 1982 pred argentinsko invazijo na otokih ni bilo ne vojaških letal ne radarjev in ne protiletalske obrambe.

So Argentinci sploh sposobni izpeljati invazijo?

Okoli otokov leta 1982 niso plule niti britanske vojaške patruljne ladje, na otoku pa sploh ni bilo letališča, s pomočjo katerega bi lahko na začetku argentinskega napada Britanci na otoke poslali dodatne vojaške enote. Britancem je v prid tudi dejstvo, da Argentina nima močne vojaške mornarice, kar je ključno za uspešno invazijo.

