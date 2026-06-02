Sladoled, sorbet ali gelato: kaj pravzaprav jemo poleti?

Poletje 2026 pa prinaša še nekaj novega: sladoled ni več zgolj osvežitev, ampak postaja kulinarično doživetje, pri katerem štejejo videz, nenavadni okusi in družbena omrežja.

Ko se temperature dvignejo, Slovenci množično posežemo po sladoledu. A čeprav pogosto vse zamrznjene sladice mečemo v isti koš, med sladoledom, italijanskim gelatom in sorbetom obstajajo precejšnje razlike – tako v sestavinah kot v teksturi, načinu priprave in celo temperaturi serviranja.

Sladoled, gelato ali sorbet?

Klasični sladoled običajno vsebuje več smetane in maščobe, zaradi česar je bolj bogat in kremast. Pogosto vsebuje tudi več zraka, zato deluje lažje in bolj puhasto.

Gelato, ki prihaja iz Italije, vsebuje manj mlečne maščobe in manj zraka, zato je bolj gost in intenzivnega okusa. Postrežen je pri nekoliko višji temperaturi kot klasični sladoled, zaradi česar so okusi izrazitejši. Prav zato ljubitelji italijanskega gelata prisegajo na bogate pistacijeve, lešnikove ali vaniljeve različice.

Sorbet pa je povsem druga zgodba. Gre za zamrznjeno sladico brez mleka, pripravljeno predvsem iz sadja, vode in sladkorja. Zaradi lahkotnosti in osvežilnosti je posebej priljubljen med vegani in tistimi, ki iščejo manj mastno alternativo.

Primerjava treh tekstur: kremast sladoled, gelato in sorbet. (Slika je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.) Foto: Spar

Letos kraljujejo pistacija, matcha in dubajska čokolada

Če je bila pred leti največja dilema čokolada ali vanilja, so danes trendi precej drznejši. Na družbenih omrežjih kraljujejo sladoledi z okusom pistacije, slane karamele, matche, yuzu citrusov in tako imenovane dubajske čokolade, ki združuje pistacijo, čokolado in hrustljavo teksturo.

Vedno bolj priljubljeni so tudi sladoledi z dodatki:

proteinski sladoledi,

veganske različice na osnovi ovsa ali kokosa,

na osnovi ovsa ali kokosa, izvedbe z manj sladkorja,

mochi sladoledi,

mini formati za pokušanje več okusov.

Trendi narekujejo tudi videz: pastelne barve, bogati prelivi, hrustljavi dodatki in estetska embalaža so skoraj tako pomembni kot okus. Na TikToku in Instagramu so posebej priljubljeni sladoledi z izrazitimi teksturami – od hrustljavih pistacijevih drobljencev do tekočih polnil v sredici.

Trendovski sladoled z okusom dubajske čokolade – poudarek je na pistaciji, čokoladi in hrustljavih teksturah. Premium in estetski videz z bogatimi prelivi ter modernim stilom, primernim za na družbena omrežja. (Slika je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.) Foto: Spar

Sladoled postaja premium razvajanje

Kupci so za kakovosten sladoled pripravljeni odšteti več kot nekoč. Vedno bolj jih zanimajo poreklo sestavin, naravni okusi in manj umetnih dodatkov. Butiki gelata po Evropi stavijo na lokalne sestavine, sezonsko sadje in svežo pripravo.

Hkrati ostajajo priljubljene tudi nostalgične klasike – lučke na palčki , družinska pakiranja in korneti , ki nas spominjajo na otroštvo. Prav kombinacija nostalgije in novih trendov je razlog, da sladoled ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih razvad.

Vse poletne trende najdete v trgovinah SPAR

Tudi letos je ponudba v trgovinah SPAR in INTERSPAR izrazito trendovsko obarvana. V posebnem katalogu sladoledov izpostavljajo širok izbor klasičnih družinskih pakiranj, premium izdelkov gelata, sadnih sorbetov in modernih ledenih sladic.

Posebej izstopajo pistacijevi okusi , mini sladoledi za pokušanje različnih kombinacij ter premium linije z bogatimi dodatki čokolade, oreščkov in karamelnih prelivov. Opaziti je tudi več veganskih in različic "free from", ki sledijo trendu bolj prilagojene prehrane.

Ljubitelji klasike bodo našli tradicionalne lučke , kornete in večja družinska pakiranja , medtem ko trendovski izdelki stavijo na intenzivne okuse, kremaste teksture in atraktivno embalažo. Prav pestrost ponudbe kaže, da sladoled danes ni več le hitro poletno hlajenje, ampak del sodobnega kulinaričnega življenjskega sloga.

Foto: Spar