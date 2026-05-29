Kupujete kosilnico? Z malo srečo bo vaša brezplačno. #nagradnaigra

Ko govorimo o vrtnih kosilnicah, ljudje največkrat gledajo širino košnje, pogon ali videz stroja. A pravo srce vsake kakovostne kosilnice je motor. Prav od njega so odvisni zanesljiv zagon, moč, vzdržljivost in dolgoletno delovanje.

Ni presenetljivo, da so motorji Briggs & Stratton že desetletja eno najbolj prepoznavnih imen na svetu na področju motorjev za vrtne stroje. Podjetje z več kot stoletno tradicijo razvija motorje, ki jih uporabljajo številni vodilni proizvajalci vrtnih kosilnic in druge vrtne opreme po vsem svetu. Med drugim tudi številne vrtne stroje Ramda poganjajo zanesljivi in zmogljivi motorji Briggs & Stratton.

Briggs & Stratton – sinonim za zanesljive motorje

Briggs & Stratton je ameriška blagovna znamka, ki že od leta 1908 razvija motorje za vrtne stroje hobi in profesionalnega programa. Njihovi motorji danes slovijo predvsem po zanesljivem delovanju, enostavnem zagonu in dolgi življenjski dobi. Uporabniki cenijo tudi manj vibracij, tišje delovanje in preprosto vzdrževanje, zaradi česar so motorji Briggs & Stratton pogosto prva izbira pri kakovostnejših vrtnih kosilnicah.

Prav zaradi teh lastnosti jih uporabljajo številni proizvajalci vrtnih strojev po vsem svetu. Briggs & Stratton namreč vsako leto proizvede milijone motorjev, njihova tehnologija pa je prisotna v več kot sto državah.

Vertikalni motorji so ključni del sodobnih vrtnih kosilnic

Pri potisnih vrtnih kosilnicah imajo pomembno vlogo predvsem manjši vertikalni motorji. Gre za kompaktne in lahke motorje, zasnovane posebej za učinkovito košnjo domačih zelenic.

Njihova prednost je predvsem v kompaktni zasnovi in manjši teži, kar omogoča boljšo vodljivost kosilnice. Hkrati zagotavljajo optimalno moč za domačo uporabo, pri tem pa porabijo manj goriva in omogočajo zanesljiv zagon tudi po daljšem obdobju mirovanja.

Pri Briggs & Stratton posebej izpostavljajo sodobne tehnologije, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo. Med njimi je predvsem tehnologija OHV, ki omogoča učinkovitejše delovanje motorja, manj vibracij, tišje delovanje in boljšo ekonomičnost porabe goriva.

Zakaj je tehnologija OHV tako pomembna?

Velik del sodobnih Briggs & Stratton motorjev uporablja tehnologijo OHV (Overhead Valve). Ta omogoča učinkovitejše izgorevanje goriva, boljše hlajenje motorja in manjšo obrabo ključnih komponent.

V praksi to pomeni tišje delovanje motorja, manjšo porabo goriva in manj emisij. Poleg tega imajo motorji OHV daljšo življenjsko dobo ter boljšo zmogljivost pri košnji goste in zahtevnejše trave. Prav zato so danes standard pri kakovostnejših vrtnih kosilnicah.

Briggs & Stratton 450E – odlična izbira za domačo uporabo

Eden najbolj priljubljenih modelov za domače vrtne kosilnice je motor Briggs & Stratton 450E Series™.

Gre za kompakten, lahek in uporabniku prijazen motor, namenjen zanesljivi uporabi na domačih vrtovih. Briggs & Stratton pri tem modelu posebej izpostavlja zmanjšane vibracije, tišje delovanje in izboljšano vodljivost kosilnice, zaradi česar je košnja precej bolj prijetna.

Motor s prostornino 125 ccm in 6,1 Nm navora uporablja aluminijast cilinder ter sodobno tehnologijo OHV. Opremljen je tudi s sistemom Prime N’ Pull za preprostejši zagon in Lo-Tone™ dušilcem, ki dodatno zmanjša hrup med delovanjem.

Posebnost modela 450E je predvsem zelo dobro razmerje med težo, močjo in preprosto uporabo, zaradi česar je idealen za uporabnike, ki želijo zanesljivo vrtno kosilnico brez zapletenega vzdrževanja.

Prime N’ Pull – lažji zagon motorja

Ena izmed pomembnih prednosti motorja 450E je sistem Prime N’ Pull™. Ta omogoča hitrejši in preprostejši zagon motorja ter manj napora pri vžigu.

Uporabnik preprosto pripravi dovod goriva in motor zažene s potegom zagonske vrvice. Celoten sistem je zasnovan tako, da je uporaba čim bolj preprosta tudi za manj izkušene uporabnike, predvsem pa zmanjšuje težave pri hladnem zagonu motorja.

Tišje delovanje in manj vibracij

Pri sodobni vrtni tehniki postajata vedno pomembnejša tudi udobje in uporabniška izkušnja. Briggs & Stratton pri modelu 450E uporablja dušilec Lo-Tone™, ki zmanjša hrup motorja in izboljša zvočno udobje med košnjo.

Poleg tega konstrukcija motorja zmanjšuje vibracije, kar pomeni prijetnejšo uporabo, manj utrujenosti pri delu in boljši občutek pri vodenju kosilnice tudi med daljšo košnjo.

Primer uporabe: vrtna kosilnica za domačo zelenico

Motor Briggs & Stratton 450E se pogosto uporablja pri klasičnih potisnih vrtnih kosilnicah za domače vrtove.

Takšna kombinacija uporabniku omogoča zanesljivo košnjo, dovolj moči za gosto travo in enostavno manevriranje po vrtu. Poleg tega motor zagotavlja dolgo življenjsko dobo ter manj zahtevno vzdrževanje, kar je pri domači uporabi še posebej pomembno.

Prav zato so kosilnice z motorji Briggs & Stratton zelo priljubljene med uporabniki, ki želijo kakovosten, zanesljiv in dolgotrajen stroj za urejanje okolice doma.

Širok nabor vrtnih strojev z motorji Briggs & Stratton

Motorji Briggs & Stratton niso namenjeni le vrtnim kosilnicam, ampak jih najdemo tudi v številnih drugih vrtnih in delovnih strojih. Zaradi svoje zanesljivosti, vzdržljivosti in preprostega vzdrževanja so zelo priljubljena izbira tudi pri agregatih oziroma generatorjih električne energije, kjer je stabilno delovanje motorja ključnega pomena. Motorji Briggs & Stratton so znani po zanesljivem zagonu in dolgi življenjski dobi, zato jih pogosto uporabljajo tako domači uporabniki kot profesionalci.

Poleg agregatov so motorji Briggs & Stratton pogosto vgrajeni tudi v motorne prekopalnike RAMDA, ki so namenjeni pripravi zemlje in urejanju vrta. Motorni prekopalniki z motorji Briggs omogočajo močno, zanesljivo in učinkovito obdelavo tal, hkrati pa uporabniku zagotavljajo preprosto uporabo in dolgo življenjsko dobo stroja. Prav kombinacija kakovostnega stroja RAMDA in preverjenega motorja Briggs & Stratton je odlična izbira za vse, ki želijo zanesljivo vrtno tehniko za domačo ali profesionalno uporabo.

Vrtne stroje z motorji Briggs & Stratton je mogoče kupiti v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter v spletni trgovini Eurogarden.eu . Dodatna prednost za kupce je tudi možnost nakupa na obroke, zaradi česar je nakup kakovostne vrtne tehnike še dostopnejši.

Naj vrtni stroj 2024 poganja motor Briggs & Stratton

Da kakovost motorjev Briggs & Stratton uporabniki in stroka resnično prepoznavajo, potrjuje tudi naziv naj vrtni stroj 2024. Laskavi naziv si je letos prislužila vrtna kosilnica Ramda TR53S-T, ki jo poganja motor Briggs & Stratton. Kosilnica je navdušila predvsem z zmogljivostjo, zanesljivim delovanjem, kakovostno izdelavo in odličnim razmerjem med močjo ter udobjem uporabe. Prav kombinacija robustne zasnove kosilnice RAMDA in preverjenega motorja Briggs & Stratton je odlična izbira za uporabnike, ki želijo učinkovito, vzdržljivo in zanesljivo vrtno tehniko za urejanje domače zelenice.

RAMDA je slovenska blagovna znamka z več kot 35-letno tradicijo na področju vrtnih strojev, orodja, zaščitne opreme in dodatkov za vrt, dom in urejanje okolice. Že desetletja sodeluje z vrhunskimi proizvajalci motorjev, kot je Briggs & Stratton, saj pri razvoju izdelkov stavi predvsem na zanesljivost, vzdržljivost in kakovostno uporabniško izkušnjo. Pri RAMDI se slogan KVALITETA JE PRIORITETA potrjuje tudi v praksi, saj uporabniki pri vsakodnevni uporabi vrtnih strojev prepoznavajo zanesljivost motorjev in visoko kakovost izdelave.

Motor je najpomembnejši del vrtne kosilnice

Pri izbiri vrtne kosilnice veliko uporabnikov najprej pogleda ceno ali videz stroja, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je dolgoročno najpomembnejša prav kakovost motorja.

Zanesljiv motor pomeni manj težav pri uporabi, daljšo življenjsko dobo, lažji zagon in boljšo zmogljivost pri delu. Hkrati uporabniku prinaša tudi manj stroškov vzdrževanja in več brezskrbnosti čez leta uporabe.

Prav zato motorji Briggs & Stratton tudi po več kot sto letih ostajajo ena najbolj zaupanja vrednih izbir za vrtno tehniko po vsem svetu.

