Avtor:
K. M.

Torek,
2. 6. 2026,
6.33

Dušan Olaj podjetje Duol

Dušan Olaj se umika s čela podjetja DUOL

Foto: Dušan Olaj/FB

"Bilo je nepredstavljivo težko, a vredno", je ob koncu vodenja svojega podjetja zapisal Dušan Olaj.

Foto: Dušan Olaj/FB

Dušan Olaj, uspešen podjetnik, ki je leta 1992 ustanovil uveljavljeno podjetje na področju projektiranja, proizvodnje in montaže napihljivih hal oziroma balonov – podjetje DUOL, se po 36 letih umika s čela podjetja in vodenje predaja nasledniku, sinu Anžeju Olaju, je sporočil na omrežju Facebook.

"To je to. Brez velikih besed. Po 36 letih in 28 dneh se umikam in predajam vodenje podjetja nasledniku. Anžej Olaj. Moje poslanstvo je končano," je zapisal Olaj. 

Dodal je, da delo že začenja nova ekipa, "ki se je leta pripravljala na ta trenutek", in da prav "nič ni prepuščeno naključju". "In v Duolu nikoli tudi ni bilo," je poudaril. 

Bilo je nepredstavljivo težko, a vredno 

Spomnil se je tudi svojih začetkov. "Na začetku je bila zgolj ideja. In neizmerna trma. Nič drugega. Pot, ki sem jo izbral, ni imela kažipotov. Po njej ni hodil še nihče. Neštetokrat sem stal na razpotjih in se odločal, kam naprej. Hudo je bilo. Velikokrat sem se zmotil. Še večkrat sem se odločil pravilno. Zato sem danes, kjer sem," je zapisal in se vprašal: "Ali je bilo težko? Da. Bilo je nepredstavljivo težko. Je bilo vredno? Da. Vsake sekunde te poti."

"Nikoli nisem podvomil vase"

Na srečo se pri poslu ni zanašal. "Tudi, če jo ujameš, jo moraš znati izkoristiti. Sam sem jo znal. Vse ostalo je bila šahovska partija. Premislek. Poteza. Premislek. Poteza. In spet premislek. In spet poteza. Vsak korak. Vsaka odločitev. Vsaka smer je bila pretehtana. Nikoli nisem tvegal. Tudi za ceno izgubljenih poslov. Zato sem danes, kjer sem."

Dodal je tudi, "da nikoli, res nikoli nisem podvomil vase. Ne v poslu. Ne v športu. Ne na startu Ironmana. Ne ob podpisu velikih pogodb. Dvom zanesljivo ubija. Vedel sem, da bom zmogel. Ker sem zaupal vase."

Za nadaljevanje ustvarjenega je potrebno tudi zaupanje naslednikom. "In kot sem vedno zaupal sebi, danes zaupam svojemu nasledniku in ekipi. Zaupanje je temelj vsega. Vem, da bodo uspešno nadaljevali pot. In lažje jim bo, ker so kažipoti postavljeni," je prepričan Olaj. 

"Začnem novo zgodbo. Mogoče še večjo od DUOL-a"

O sebi je dodal še, da "šele danes vidi, kako težko je lahko breme, ki ga podjetnik nosi s seboj. 24 ur na dan. 7 dni v tednu. 36 let. Od včeraj naprej pa v sebi čutim nekaj, česar nisem poznal že zelo dolgo. Neizmerno olajšanje. In notranji mir. Naj mi nihče, ki ni prehodil te poti, ne razlaga, kaj pomeni biti podjetnik. Ni knjige, ni šole in ni politike, ki bi lahko nadomestila življenjsko izkušnjo."

Ta izkušnja je, kot pravi, danes njegova največja nagrada. "Ne materialno bogastvo. Neizmerno bogat sem zaradi vsega, kar sem na tej poti doživel. Da. Uspel sem. Pred 36 leti nisem imel ničesar. Danes imam, razen teh 36 let, vse ostalo, kar sem si želel in sanjal. Modrost. Znanje. Izkušnje. Prijatelje. Povezave. In predvsem zaupanje vase. Dovolj, da začnem novo zgodbo. Mogoče še večjo od DUOL-a.

Ob tem dodaja, da vase ne dvomi. "Pred menoj je še ena pot brez kažipotov. Če je ne bom dokončal jaz, jo bodo dokončali tisti, ki bodo hodili po novih kažipotih, ki jih bom postavil. Tako je v življenju. Nekateri začenjamo. Drugi končujejo. In potem se vloge zamenjajo. Možnosti je neizmerno. Življenje je v resnici zelo enostavno. Le balast je treba odvreči. In za vse, kar se ti v življenju zgodi, moraš najprej odgovarjati samemu sebi. Šele potem drugim," je Olaj sklenil v zapisu in srečo zaželel sinu in podjetju. 

