Kako prepoznati lažne oglase za počitniške nastanitve?

Spletni goljufi v poletni sezoni množično objavljajo lažne oglase za počitniške apartmaje. Združenje bank Slovenije je v okviru kampanje "Pazi.se, izobrazi se!" zato pripravilo nasvete za pravočasno prepoznavanje lažnih oglasov.

Pred poletno turistično sezono se število spletnih prevar pri rezervaciji turističnih nastanitev običajno poveča. Goljufi izkoriščajo željo po ugodnem dopustu ter na spletnih platformah objavljajo oglase za apartmaje in hiše, ki pogosto sploh ne obstajajo.

Potencialne goste skušajo prepričati z izjemno nizkimi cenami, privlačnimi fotografijami in opisom "sanjske" lokacije tik ob morju ali v središču priljubljenih turističnih krajev. A prav ponudbe, ki se zdijo predobre, da bi bile resnične, so prvi znak prevare.

Goljufi so danes vedno bolj pretkani, zato Združenje bank Slovenije z namenom ozaveščanja o nevarnosti spletnih prevar že četrto leto zapored prek kampanje "Pazi.se, izobrazi se!" javnost ozavešča in opremlja s praktičnimi znanji za pravočasno prepoznavanje tveganj.

Profesionalni oglasi niso več zagotovilo za varnost

Spletni goljufi s pomočjo tehnologije zlahka ustvarjajo zelo prepričljive oglase. Fotografije nastanitev po navadi ukradejo z drugih spletnih strani ali jih ustvarijo s pomočjo orodij umetne inteligence. Dodajo še lažne ocene gostov in ustvarijo vtis zaupanja vrednega ponudnika.

Prevaranti komunikacijo z iskalci nastanitev hitro preusmerijo na elektronsko pošto ali komunikacijo zunaj preverjenih platform, kot sta Booking in Airbnb. Goste nato skušajo prepričati, naj rezervacijo zaključijo zunaj uradnega sistema platforme.

To je jasen opozorilni znak.

Foto: Združenje bank Slovenije

Previdno pri plačilih vnaprej

Goljufi praviloma zahtevajo hitro plačilo akontacije ali celotnega zneska prek bančnega nakazila ali drugih oblik plačil, ki pa niso ustrezno zaščitena.

Goljufi zaradi "velikega zanimanja" vztrajajo tudi pri takojšnjem plačilu, sicer bo izbrana nastanitev v nekaj minutah oddana drugemu gostu. Previdnost je tokrat že nujna, saj je to že drugi znak, da gre za prevaro.

Ko je nakazilo izvedeno, se komunikacija goljufov običajno prekine. Ob prihodu na cilj pa gostje ugotovijo, da apartma ne obstaja, je zaseden ali pa je v povsem drugačnem stanju od oglaševanega.

Kako preveriti, ali je ponudba resnična?

Pred rezervacijo si vzemite nekaj dodatnih minut za preverjanje ponudbe.

Najprej preverite zgodovino oglasa in ocene gostov. Če nastanitev nima ocen ali pa so te objavljene v kratkem času, morate biti že previdni.

Preverite fotografije s pomočjo Googlovega obratnega iskanja slik. Tako lahko hitro ugotovite, ali so bile fotografije že uporabljene na drugih spletnih straneh.

Poiščite naslov nastanitve na zemljevidu in preverite morebitne neskladnosti. Na spletu dodatno preverite obstoj oglaševane nastanitve in kontaktne podatke lastnika. Če je možno, vzpostavite z njim stik, še preden rezervacijo opravite. Če lastnik ne želi deliti točnega naslova ali telefonske številke, je to lahko znak, da gre za lažen oglas.

Uporabljajte preverjene platforme

Priporočljivo je, da rezervacijo opravite prek preverjenih platform, ki vam omogočajo določeno zaščito, z navedenim in jasnim postopkom reklamacij.

Pomembno je tudi, da komunikacija in plačilo ostaneta znotraj uradnega sistema platforme. Če vas ponudnik preusmerja drugam, rezervacije raje ne zaključite.

Pri plačilih uporabljajte kreditne kartice, ki omogočajo dodatne možnosti zaščite in tudi reklamacije transakcij.

Kaj storiti, če postanete žrtev prevare?

Če sumite, da ste žrtev spletne prevare, se čim prej obrnite na banko ali hranilnico oziroma ponudnika plačilne storitve.

Dogodek prijavite policiji, SI-CERT-u in tudi platformi, prek katere ste rezervirali nastanitev. Shranite vso komunikacijo, račune, pogodbe in dokazila o plačilu, saj lahko pomagajo pri nadaljnji obravnavi primera.

Več informacij in nasvetov, kako se zaščititi pred prevarami z apartmaji, je na spletni strani kampanje "Pazi.se, izobrazi se!"

Naročnik oglasne vsebine je Združenje bank Slovenije.