Ljubljančan Žan Šude je v času epidemije iz hobija zgradil globalno podjetje, ki danes prodaja naboje za zračno orožje po vsem svetu – od ZDA do Savdske Arabije. "Preprosto je narediti deset perfektnih krogel na roke, umetnost pa jih je narediti deset milijonov," pravi in dodaja, da je v nišni industriji nabojev ključnega pomena vrhunski izdelek. Njegova znamka Zan Projectiles sodi med najbolj prepoznavne v panogi.

Podjetje ZAN-P, d. o. o. s štirimi zaposlenimi od ustanovitve raste. Ukvarjajo se z izdelavo nabojev za zračne puške ter drugih kovinskih komponent za športno strelstvo. Leta 2024 je ustvarilo skoraj milijon evrov prihodkov in več kot 180 tisoč evrov dobička. V prihodnjih letih imajo zelo ambiciozne načrte.

Od polaganja ploščic do prvih podjetniških poskusov

Podjetniški duh se je pri mladem podjetniku kazal že zgodaj. Po srednji zdravstveni šoli je Žan Šude hitro ugotovil, da to ni njegova pot. Najprej je polagal keramiko, nato pa se preizkusil v kmetovanju – na Žalah je gojil in prodajal jagode. "Najel sem njivo, posadil 15 tisoč sadik in prideloval šest ton jagod na leto," pripoveduje. Nekaj let je delal tudi kot vodja proizvodnje v pirotehničnem podjetju Hamex na Vrhniki.

Šude je treniral streljanje v disciplini zračna puška deset metrov, preizkusil se je tudi v streljanju na daljše razdalje in streljanju glinastih golobov. Udeležuje se strelskih tekmovanj ter sejmov, kjer promovira lastne izdelke. Foto: Ana Kovač Vsa dela so mu dala pomembne izkušnje – tudi razumevanje, kako pomembni so centi in grami, kar se je kasneje izkazalo za ključno v njegovi industriji. "Ena krogla ne tehta praktično nič, ne stane praktično nič. Ko jih imaš milijone, je zgodba povsem drugačna."

Ključni preboj: iz vrtne lope na eBay

Med epidemijo covida-19 je ostal doma in začel za lastne potrebe izdelovati naboje z ročno prešo. Prvi poslovni prostor je bila domača vrtna lopa. Sprva je izdeloval naboje zase, a je že po dveh mesecih postala premajhna, zato je preselil proizvodnjo na Vrhniko. Trenutno podjetje deluje na dveh lokacijah v Kamniku, poleti pa se bodo združili na eni. Foto: Osebni arhiv Nato je objavil oglas na eBayu – in zgodba se je začela hitro odvijati.

Pri prodaji mu je pomagal tudi Facebook, pri embalaži oče. Naročil je bilo sprva malo, a kmalu je povpraševanje preseglo njegove zmožnosti.

Partnerka mu je posodila denar za širitev proizvodnje, hitro so ga kontaktirale prve trgovine: "Strelski svet je majhen, gre za ozko nišo, zato se glas o izdelkih hitro razširi," pravi.

Prvo večje naročilo iz Savdske Arabije

Prvi večji kupec je prišel iz Savdske Arabije, sledila so naročila iz ZDA, Evrope in Anglije. Na začetku je imel veliko logističnih težav, zapletlo se je celo pri odprtju bančnega računa in pošiljanju izdelkov.

Danes prodajajo na vseh celinah in intenzivno sodelujejo z vplivneži. Vojna na Bližnjem vzhodu vpliva tudi na njihovo poslovanje, predvsem pri transportu, a še vedno veliko prodajo v Kuvajtu in Dubaju.

"V strelstvu želi vsak imeti najboljše." Foto: Ana Kovač

V Sloveniji skoraj nimajo prodaje

Podjetje ima trenutno 114 izdelkov. Delajo tudi polizdelke za madžarsko vojaško industrijo in razvijajo nove krogle za športno streljanje s pištolo. Gre za segment, kjer vidijo veliko potenciala. Poslovanje želi Ljubljančan razširiti, med drugim na izdelavo namenskih diabol (najpogostejša oblika streliva za zračno orožje), ki jih uporabljajo tekmovalci v športnem streljanju ter na pravo strelivo. Krogle so različnih velikosti in barv. Foto: Ana Kovač

Več kot 99,5 odstotka izdelkov izvozijo, slovenski trg pa je zanje skoraj zanemarljiv. Zaradi negotove situacije v svetu imajo trenutno kar izzive, saj so mnogi kupci postali previdni in zadržani.

"V nišni industriji je ključno narediti dober izdelek," poudarja sogovornik. Kot pravi, so se mu prvi izdelki posrečili, pomembno pa je biti vztrajen:

"Preprosto je narediti deset perfektnih krogel na roke, umetnost pa je narediti deset milijonov takšnih." "Če boš delal tisto, kar te veseli, boš uspešen." Foto: Ana Kovač

Izjemni prihodki, a prazni žepi

Kot pojasnjuje Šude, vse vlagajo v razvoj, nove stroje, ki bodo ustvarjali nove prihodke. "Tudi, če zaslužimo milijon evrov, imam sam na koncu prazne žepe". Izdelke testira največkrat sam, dela tudi športno strelišče za lastno uporabo. Foto: Ana Kovač

Njegova vloga je razvoj, testiranje izdelkov in implementacija v proizvodnjo, tudi promocija, operativni del pa vodi ekipa. Kot pravi, ima dober občutek za to, kar naj bi v praksi delovalo in kaj ne. V tem in naslednjih letih pričakujejo rast, saj imajo veliko izdelkov v razvoju.

Trma, vztrajnost in jeklena podjetniška volja

"Nikoli ne neham delati, ves čas razmišljam, kako stvari izboljšati," pravi. Zase pravi, da je trmast, natančen in iznajdljiv – lastnosti, ki so v njegovi industriji ključne.

Udeležuje se strelskih tekmovanj, zmagal je tudi na ostrostrelskem tekmovanju na Poljskem. Foto: Ana Kovač

Sodelujejo tudi s slovenskim strelcem in svetovnim prvakom Robertom Černigojem.

Cilj je jasen: podvojiti prihodke

Šude je tip podjetnika, ki mu podjetje pomeni vse, je njegov "otrok". "Uspešni smo, ker smo inovativni. Smo najbolj inovativno podjetje v zračnem segmentu". Prepričan je še v mnogo prebojev v poslu in meni, da kupci tudi v njihovih izdelkih začutijo elan, inovativnost in energijo, zato se vračajo.

Stavi tudi na dobro intuicijo in ve, kaj je treba storiti, da bo izdelek dobro sprejet med kupci. "Do zdaj še nisem naredil izdelka, ki ne bi bil uspešen." Kot ključno izpostavlja dejstvo, da ima strelske izkušnje, je strelec po duši in natanko ve, kaj si vsak strelec želi in rabi.

"Ko imaš priložnost, je na tebi, ali jo boš zagrabil ali ne. 26-krat sem želel odnehati, ampak nisem, ker sem bil tako prepričan in verjel v idejo." Foto: Ana Kovač

Za nič v teh letih mu ni žal. "Stres preženem z adrenalinskimi športi, ki zahtevajo osredotočenost in onemogočajo razmišljanje o podjetju." Bil je tudi dvakratni državni prvak v windsurfanju. Foto: Ana Kovač