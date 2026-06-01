Panika na Malti: Sledilo je več eksplozij v hitrem zaporedju #video

Na Malti je okoli 6.30 zjutraj v tovarni pirotehnike Ta' Lourdes odjeknila silovita eksplozija. Slišali so jo več kilometrov daleč, nekateri prebivalci okoliških krajev pa so poročali tudi o močnem udarnem valu.

V dogodku sta bila poškodovana dva moška, stara 67 in 47 let. V času eksplozije sta bila na polju v bližini tovarne. Reševalci so ju prepeljali v bolnišnico Mater Dei, kjer sta prejela zdravniško oskrbo.

Na kraj dogodka so bile nemudoma napotene številne interventne službe, med njimi policija, civilna zaščita, pripadniki oboroženih sil Malte in zdravstveno osebje.

Prebivalci so poročali, da se je eksplozija slišala več kilometrov daleč, močan udarni val pa je na nekaterih stavbah razbil okna. Očividec iz parka Kennedy Grove je povedal, da je približno pet minut po prvem silovitem poku, za katerega je sprva menil, da gre za eksplozijo plinske jeklenke, sledilo še več eksplozij v hitrem zaporedju.

Policija je potrdila, da v času eksplozije v tovarni ni bilo nobenega od licenciranih delavcev, kar je po vsej verjetnosti preprečilo hujše posledice.

Na dogodek se je odzval tudi malteški premier Robert Abela, ki je sporočil, da misli na vse prizadete in da so pristojne službe takoj ukrepale. Vodja opozicije Alex Borg se je zahvalil varnostnim službam za hitro posredovanje in dejal, da je eksplozija "pretresla celotno državo".

Vzrok eksplozije za zdaj še ni znan. Oblasti so sprožile preiskavo, ki bo pokazala, kaj je privedlo do nesreče.