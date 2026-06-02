Nikolić potrdil slovo, Blažič po operaciji z jasnim sporočilom

Košarkarji Cedevite Olimpije so v ponedeljek v Novem mestu z zmago nad Krko in serijo 3:0 v zmagah še 23. v zgodovini ter šestič zapored postali slovenski prvaki. Po koncu sezone so v ljubljanskem klubu potegnili črto pod preteklo sezono in se že obrnili k naslednji, v kateri dresa zmajev zagotovo ne bo nosil Aleksej Nikolić, obstaja pa velika verjetnost, da bo svojo pot tam nadaljeval kapetan Jaka Blažič.

Čeprav finale državnega prvenstva v košarki že nekaj let ne uživa več prestiža, ki ga je imel včasih, pa so košarkarji Cedevite Olimpije kljub temu v ponedeljek z zadovoljstvom naredili še tretjo kljukico ob domačih lovorikah v tej sezoni, ki so v vitrinah ljubljanske ekipe že kar pričakovane. Olimpija je sicer postala tudi prva gostujoča ekipa, ki je dvignila pokal za državni naslov v dvorani Leona Štuklja, kjer je kar nekaj košarkarjev zadnjič nosilo drese zeleno-oranžnega kluba.

Ni skrivnost, da Ljubljančane po koncu sezone čaka nova prevetritev, saj se ob občutnem višanju proračunov nekaterih tekmecev Olimpija pri izboru košarkarjev pogosto bori z mlini na veter. Da se poslavlja od Cedevite Olimpije, je potrdil DJ Stewart, slovo pa je po koncu finala potrdil tudi Aleksej Nikolić.

Aleksej Nikolić se je poslovil od Ljubljane. Foto: Filip Barbalić

"Dejstvo je, da ne bom nadaljeval zgodbe v Ljubljani pri Cedeviti Olimpiji, a bom počakal, da klub objavi, kje bom nadaljeval svojo zgodbo. To je vse, kar lahko trenutno rečem. Olimpija mi je dala ogromno. Prva beseda, ki mi pade na pamet, je konstantnost, tudi prostor. Verjeli so vame vsi od prvega do zadnjega. Lepo je bilo igrati doma, tudi slabi trenutki so bili še kako potrebni, da sem se lahko iz njih kaj naučil, a zagotovo je najpomembneje, da smo vsi skupaj napredovali," je ob slovesu dejal Nikolić, ki naj bi svojo kariero nadaljeval pri turškem velikanu Galatasarayu.

Potegnil črto pod sezono

Enaintridesetletni Nikolić se je tako iz Ljubljane poslovil z medaljo okoli vratu, več grenkega priokusa pa je pustila sezona v Eurocupu, kjer so bili Ljubljančani tako kot lani le streljaj oddaljeni od polfinala. Daleč ni bilo niti presenečenje proti Crveni zvezdi v četrtfinalu lige ABA. "Za nami je težka sezona, ampak hkrati tudi na neki način zabavna. Igrali smo dobro, všečno košarko, kot ekipa smo imeli karakter, ki je bil naš zaščitni znak, in verjamem, da je vsaka ekipa, ki je bila nasproti nam, malce trepetala. To je bil tudi naš cilj, da smo bili na vsaki tekmi pravi profesionalci," je poudaril Nikolić, ki je kljub nekaterim padcem zgodbo v Ljubljani sklenil z nasmehom.

"Mislim, da smo si ta naslov zaslužili skozi celotno sezono, velikokrat v tej sezoni smo pokazali karakter in ob naletih nasprotnikov zadeli nekaj ključnih metov. Od Olimpije se pričakuje, da doma pobira lovorike, vsekakor se čuti ta teža po osvojitvi. Napovedovali smo težko serijo, treba je zmagovati ne glede na to, kdo je nasproti. Vedno smo bili osredotočeni le nase in vedeli, da je večina odvisna od nas samih. To nam je na koncu tudi prineslo rezultate," je dodal Nikolić.

Olimpija je 23. osvojila naslov državnega prvaka. Foto: Filip Barbalić

Olimpija je na koncu Krko porazila s 3:0 v seriji. V ponedeljek so zmagali s 87:71, zanesljivi so bili tudi na drugi tekmi, medtem ko so prvo srečanje dobili po kar dveh podaljških. "Že pred serijo smo napovedali, da bo ta težka. Krka je dobro vodena, igra zelo kakovostno, sicer so imeli kar nekaj smole s poškodbami, kar jim je skrajšalo rotacijo, zato jim je zmanjkalo moči. Tudi njim vsa čast za sezono, pokazali so dobre predstave v ligi ABA, bili so konstantni v državnem prvenstvu, kar ni mala stvar. Vidi se, da skuša cel klub vzpostaviti kontinuiteto, tako da jim želim vso srečo tudi vnaprej," je dodal Nikolić.

Blažič prestal operacijo. Kaj pa zdaj?

Če Nikolića čaka poletje selitve, pa na nasprotno upa Jaka Blažič, ki se mu je sicer po sezoni iztekla pogodba z ljubljanskim klubom. Izkušeni košarkar, ki okreva po poškodbi kolena, upa, da se bo skupna zgodba z Olimpijo nadaljevala. "Vsake toliko se vprašam, koliko časa bi še igral. Za zdaj se počutim dobro, ta poškodba kolena res ni bila načrtovana, a bom videl zdaj poleti, kako bo z rehabilitacijo in kakšno bo moje fizično stanje. V glavi imam vsekakor odločitev, da odigram vsaj še kakšno sezono. Kje? Najraje v Ljubljani, potem pa bomo videli," se je nasmehnil Blažič.

Ravno dan pred začetkom finalne serije je prestal operacijo kolena, zdaj pa že dela vse, da bi se čim prej vrnil pod koše. "Operacija je za mano, vse je šlo po načrtu, počutim se dobro. Zdaj krepim nogo, opravljam terapije in upam, da bom v roku meseca in pol lahko normalno tekel ter igral košarko, tako da je pred mano naporno poletje," poudarja 35-letni košarkar.

"Prikazali smo kar nekaj tekem z dobro košarko. Mislim, da so gledalci to cenili," je dejal Blažič. Foto: Aleš Fevžer

Potegnil je tudi črto pod preteklo obdobje. "Mislim, da smo bili do konca evropskega pokala zelo dobri. Zmanjkalo nam je malce sreče za polfinale, potem sta sledila padec na začetku play-offa v ligi ABA in kar dober odpor proti Crveni zvezdi. Prikazali smo kar nekaj tekem z dobro košarko. Mislim, da so gledalci to cenili. Mogoče je manjkala pika na i v ligi ABA in Eurocupu, ampak lahko gremo pozitivno naprej in je to motivacija tudi za naprej," je prepričan Blažič.

Spremembe, spremembe ...

Povsem realno je, da bosta nekdanji reprezentant in Olimpija poleti našla skupni jezik, je pa jasno, da se obeta nekaj drugih sprememb. Poleg Nikolića in Stewarta se bo od Ljubljane najverjetneje poslovil Thomas Kennedy, ob morebitni visoki finančni ponudbi, ki bi premamila klub in igralca, pa bi lahko Olimpijo po več kot odlični sezoni zapustil tudi Umoja Gibson, ki ga z Olimpijo sicer še veže veljavna pogodba.

"Te konstantne spremembe so realnost Cedevite Olimpije, ker je veliko odvisno od proračuna. Vsako leto so spremembe in mogoče se to pozna tudi na rezultatih. Ostaja strokovni štab, upam, da jim bo uspelo zadržati še katerega od košarkarjev, ki so bili za nas letos ključni, tako da bomo videli, kaj bo prineslo poletje. Vesel sem, da Zvezdan ostaja, ima zmagovalno miselnost in to prenaša na igralce, ima avtoriteto in vse njegove napotke igralci sprejemamo ter skušamo prikazati na igrišču. Mislim, da opravlja odličen posel in da je pravi vodja," je pred odhodom iz Novega mesta še dejal Blažič.

