Avtorji:
K. M., STA

Torek,
21. 4. 2026,
8.58

Torek, 21. 4. 2026, 8.58

Tim Cook ne bo več vodil Appla

Tim Cook | Tim Cook je leta 2011 na čelu Appla nasledil pokojnega Steva Jobsa. | Foto Guliverimage

Tim Cook je leta 2011 na čelu Appla nasledil pokojnega Steva Jobsa.

Glavni izvršni direktor Appla Tim Cook se bo 1. septembra preselil na položaj izvršnega predsednika, vodenje podjetja pa bo prevzel John Ternus, je v ponedeljek sporočil računalniški velikan. Cook je Apple vodil 15 let, poroča televizija NBC.

"Največja čast v mojem življenju je bila, da sem bil izvršni direktor podjetja Apple in da so mi zaupali vodenje tako izjemnega podjetja. Apple ljubim z vsem svojim bitjem in sem zelo hvaležen, da sem imel priložnost delati s tako iznajdljivo, inovativno, ustvarjalno in globoko skrbno ekipo, ki je bila neomajna v svoji predanosti obogatitvi življenja naših strank ter ustvarjanju najboljših izdelkov in storitev na svetu," je v sporočilu za javnost objavil Cook.

"Zelo sem hvaležen za to priložnost, da nadaljujem poslanstvo podjetja Apple," je sporočil prihodnji izvršni direktor Ternus, ki od leta 2001 dela v Applovi oblikovalski ekipi, bil pa naj bi ključen za proizvodne linije, kot sta iPhone in AirPods.

Pod njegovim vodstvom so se delnice Appla podražile za več kot 1.700 odstotkov 

Pod Cookovim vodstvom so se delnice Appla podražile za več kot 1.700 odstotkov, tržna vrednost podjetja pa trenutno znaša okrog štiri tisoč milijard dolarjev, kar ga uvršča na tretje mesto med najvrednejšimi javnimi podjetji na svetu, takoj za Nvidio in Alphabetom.

Gre za prvo menjavo na čelu Appla od leta 2011, ko je Cook nasledil pokojnega Steva Jobsa. Do takrat je bil Jobsova desna roka in je veljal za arhitekta globalne dobavne verige Appla, poroča NBC.

Cook je bil manj viden od svojega karizmatičnega predhodnika, vendar je nadaljeval razvoj ključnih poslovnih dejavnosti podjetja, ki se je hkrati širilo tudi na druga področja – od shranjevanja v oblaku do pretočnega predvajanja zabavnih vsebin.

V času Cookovega vodenja je Apple dal na trg številne uspešne posodobitve za iPhone, Mac, Apple TV in druge ključne izdelke. V zadnjih letih se podjetje sicer sooča s težavami pri uvajanju umetne inteligence in konec leta 2025 je podjetje zapustil vodja oddelka za umetno inteligenco.

Apple je tudi večkrat odložil uvedbo pametnejše Siri, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto da bi razvil lastne interne modele umetne inteligence, se je Apple nedavno obrnil na Googlov Gemini.

Gojili osebni odnos s Trumpom in se izognil visokim carinam 

Cook se je uspešno izognil mnogim visokim carinam vlade Donalda Trumpa in gojil osebni odnos s Trumpom. Del tega je vključeval selitev nekaterih manjših delov proizvodnih linij v ZDA, vključno s proizvodno linijo za Mac Pro v Houston.

Cook je med obiskom v Ovalni pisarni avgusta lani tudi napovedal, da bo Apple vse steklo, ki ga potrebuje za iPhone in Apple Watch, proizvajal v Kentuckyju. V okviru tega obiska je Cook Trumpu podaril kipec iz 24-karatnega zlata z logotipom Appla in Cookovim podpisom.

Apple je namignil, da bo 65-letni Cook v svoji novi vlogi še naprej deloval kot dejanski ambasador podjetja pri politikih. "Kot izvršni predsednik bo Cook pomagal pri nekaterih vidikih delovanja podjetja, vključno s sodelovanjem z oblikovalci politik po vsem svetu," je sporočilo podjetje.

