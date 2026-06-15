Slovenske odvetniške družbe so lani skupaj ustvarile dobrih 148 milijonov evrov prihodkov, od tega je več kot tretjino prispevalo deset največjih. Med njimi je po prihodkih izstopala Odvetniška pisarna Senica in partnerji, ki je ustvarila 8,5 milijona evrov, medtem ko je največ dobička ustvarila družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji. Podatki razkrivajo tudi velike razlike v plačah, saj je povprečna bruto plača v eni od odvetniških družb presegla 12.800 evrov.

Miro Senica in Katarina Kresal Foto: STA Finančni podatki za leto 2025 razkrivajo nadaljnjo rast največjih slovenskih odvetniških družb. Deset družb z najvišjimi prihodki je lani skupaj ustvarilo 52 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 5,6 milijona evrov več kot leto prej.

Najuspešnejša med njimi je Odvetniška pisarna Senica in partnerji, ki od leta 2020 dosega precejšnjo rast prihodkov. Ti so se s 3,1 milijona evrov leta 2020 povečali na 8,5 milijona evrov lani. S 23 zaposlenimi so v družbi ustvarili 1,2 milijona evrov dobička. Glede na leto 2023 so prihodke lani skoraj podvojili.

Družba ima po javno dostopnih podatkih od začetka maja blokirane štiri od šestih transakcijskih računov. Za pojasnilo glede blokad in umika teh smo se obrnili tudi na odvetniško družbo, do objave članka jih še nismo prejeli.

Na vrhu lestvice med leti ni večjih sprememb. Po ustvarjenih prihodkih na drugem in tretjem mestu sledita pisarna Jadek & Pensa s skoraj osmimi milijoni evrov prihodkov ter družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji s 7,7 milijona evrov prihodkov. Najuspešnejših deset družb na vrhu lestvice je ustvarilo več kot tri milijone evrov prihodkov, medtem ko preostale odvetniške družbe precej zaostajajo. Vse, razen Odvetniške družbe Čeferin in partnerji, imajo pisarne v Ljubljani.

Odvetniška družba Čeferin in partnerji, ena najbolj prepoznavnih slovenskih odvetniških družb, je lani z 39 zaposlenimi ustvarila 4,6 milijona evrov prihodkov in 1,2 milijona evrov dobička.

Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji z največ dobička

Podobno sliko kaže tudi lestvica najuspešnejših po dobičku. Gre za iste odvetniške pisarne kot na lestvici prihodkov, le mesta so druga. Robert Prelesnik, partner v odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, ter žena Mojca Prelesnik, direktorica Slovenske tiskovne agencije Foto: Mediaspeed V odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji so imeli lani ob 7,7 milijona evrov prihodkov dobre tri milijone evrov dobička, kar pomeni, da dobiček družbe predstavlja skoraj 40 odstotkov čistih prihodkov. Več kot milijon evrov dobička je imelo osem družb.

Povprečna mesečna bruto plača je bila po podatkih statističnega urada marca 2.678,28 evra. Največje slovenske odvetniške družbe so lani v povprečju izplačevale med 2.715 in 4.656 evri bruto plače.

Po podatkih poslovnega asistenta Bizi so najvišjo povprečno mesečno plačo na zaposlenega izplačevali v Odvetniški pisarni Drnovšek in Drgan (12.879 evrov) ter Odvetniški pisarni Mirko Bandelj (8.480 evrov). Plače, višje od štiri tisoč evrov, so izplačevali v 30 slovenskih odvetniških družbah.

Znani odvetniki z manjšimi prihodki

Odvetniška družba Matoz, katere ustanovitelj je zdajšnji minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz, je lani ustvarila 447.592 evrov prihodkov in imela ob tem 169.669 evrov dobička. Imela je le dva zaposlena.

Franci Matoz je v začetku junija postal novi minister za notranje zadeve in javno upravo. Foto: Bojan Puhek

Slabih sto tisočakov več je ustvarila Odvetniška družba Zidar Klemenčič (537.635 čistih prihodkov od prodaje) in leto končala s 45.731 evri dobička, pri čemer je imela štiri zaposlene. Nekaj tisočakov višji dobiček je ustvarila odvetniška družba predsednice države Pirc Musar & partnerji, ki je lani ob petih zaposlenih imela dobrih 354 tisočakov čistih prihodkov od prodaje in nekaj več kot 52 tisoč evrov čistega dobička.