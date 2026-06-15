Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Mihaela Leskovec

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
odvetnik odvetniška pisarna Odvetniška pisarna Čeferin Odvetniška pisarna Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji Odvetniška pisarna Senica & partnerji Odvetniška pisarna Jadek & Pensa Nataša Pirc Musar Nina Zidar Klemenčič Franci Matoz

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 4.00

6 ur, 31 minut

Deset največjih odvetniških družb lani ustvarilo 52 milijonov evrov prihodkov

Avtor:
Mihaela Leskovec

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Odvetniki 2025 | V dejavnosti odvetništvo je v Sloveniji registriranih 1.451 podjetij. Največ prihodkov ustvarjajo v širši javnosti manj znane odvetniške družbe. | Foto Mediaspeed/STA

V dejavnosti odvetništvo je v Sloveniji registriranih 1.451 podjetij. Največ prihodkov ustvarjajo v širši javnosti manj znane odvetniške družbe.

Foto: Mediaspeed/STA

Slovenske odvetniške družbe so lani skupaj ustvarile dobrih 148 milijonov evrov prihodkov, od tega je več kot tretjino prispevalo deset največjih. Med njimi je po prihodkih izstopala Odvetniška pisarna Senica in partnerji, ki je ustvarila 8,5 milijona evrov, medtem ko je največ dobička ustvarila družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji. Podatki razkrivajo tudi velike razlike v plačah, saj je povprečna bruto plača v eni od odvetniških družb presegla 12.800 evrov.

Miro Senica in Katarina Kresal | Foto: STA Miro Senica in Katarina Kresal Foto: STA Finančni podatki za leto 2025 razkrivajo nadaljnjo rast največjih slovenskih odvetniških družb. Deset družb z najvišjimi prihodki je lani skupaj ustvarilo 52 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 5,6 milijona evrov več kot leto prej.

Najuspešnejša med njimi je Odvetniška pisarna Senica in partnerji, ki od leta 2020 dosega precejšnjo rast prihodkov. Ti so se s 3,1 milijona evrov leta 2020 povečali na 8,5 milijona evrov lani. S 23 zaposlenimi so v družbi ustvarili 1,2 milijona evrov dobička. Glede na leto 2023 so prihodke lani skoraj podvojili.

Družba ima po javno dostopnih podatkih od začetka maja blokirane štiri od šestih transakcijskih računov. Za pojasnilo glede blokad in umika teh smo se obrnili tudi na odvetniško družbo, do objave članka jih še nismo prejeli.  

Na vrhu lestvice med leti ni večjih sprememb. Po ustvarjenih prihodkih na drugem in tretjem mestu sledita pisarna Jadek & Pensa s skoraj osmimi milijoni evrov prihodkov ter družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji s 7,7 milijona evrov prihodkov. Najuspešnejših deset družb na vrhu lestvice je ustvarilo več kot tri milijone evrov prihodkov, medtem ko preostale odvetniške družbe precej zaostajajo. Vse, razen Odvetniške družbe Čeferin in partnerji, imajo pisarne v Ljubljani.

Odvetniška družba Čeferin in partnerji, ena najbolj prepoznavnih slovenskih odvetniških družb, je lani z 39 zaposlenimi ustvarila 4,6 milijona evrov prihodkov in 1,2 milijona evrov dobička.

Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji z največ dobička

Podobno sliko kaže tudi lestvica najuspešnejših po dobičku. Gre za iste odvetniške pisarne kot na lestvici prihodkov, le mesta so druga. Robert Prelesnik, partner v odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, ter žena Mojca Prelesnik, direktorica Slovenske tiskovne agencije | Foto: Mediaspeed Robert Prelesnik, partner v odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji, ter žena Mojca Prelesnik, direktorica Slovenske tiskovne agencije Foto: Mediaspeed V odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji so imeli lani ob 7,7 milijona evrov prihodkov dobre tri milijone evrov dobička, kar pomeni, da dobiček družbe predstavlja skoraj 40 odstotkov čistih prihodkov. Več kot milijon evrov dobička je imelo osem družb.

Povprečna mesečna bruto plača je bila po podatkih statističnega urada marca 2.678,28 evra. Največje slovenske odvetniške družbe so lani v povprečju izplačevale med 2.715 in 4.656 evri bruto plače.

Po podatkih poslovnega asistenta Bizi so najvišjo povprečno mesečno plačo na zaposlenega izplačevali v Odvetniški pisarni Drnovšek in Drgan (12.879 evrov) ter Odvetniški pisarni Mirko Bandelj (8.480 evrov). Plače, višje od štiri tisoč evrov, so izplačevali v 30 slovenskih odvetniških družbah.

Znani odvetniki z manjšimi prihodki

Odvetniška družba Matoz, katere ustanovitelj je zdajšnji minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz, je lani ustvarila 447.592 evrov prihodkov in imela ob tem 169.669 evrov dobička. Imela je le dva zaposlena.

Franci Matoz je v začetku junija postal novi minister za notranje zadeve in javno upravo. | Foto: Bojan Puhek Franci Matoz je v začetku junija postal novi minister za notranje zadeve in javno upravo. Foto: Bojan Puhek

Slabih sto tisočakov več je ustvarila Odvetniška družba Zidar Klemenčič (537.635 čistih prihodkov od prodaje) in leto končala s 45.731 evri dobička, pri čemer je imela štiri zaposlene. Nekaj tisočakov višji dobiček je ustvarila odvetniška družba predsednice države Pirc Musar & partnerji, ki je lani ob petih zaposlenih imela dobrih 354 tisočakov čistih prihodkov od prodaje in nekaj več kot 52 tisoč evrov čistega dobička. 

Notar
Novice Dva notarja z milijonskimi prihodki, polovica pod 400 tisoč evri
Robert Golob, Janez Janša
Novice Svoboda z največ prihodki, NSi z največjim presežkom
Branimir Štrukelj
Novice Razkrivamo podatke o prihodkih sindikatov: na vrhu Sviz
odvetnik odvetniška pisarna Odvetniška pisarna Čeferin Odvetniška pisarna Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji Odvetniška pisarna Senica & partnerji Odvetniška pisarna Jadek & Pensa Nataša Pirc Musar Nina Zidar Klemenčič Franci Matoz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.