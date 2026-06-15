Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
13.14

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Svoboda Klemen Boštjančič partnerstvo Janez Janša Janez Janša koalicija politika sodelovanje program

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 13.14

47 minut

Svoboda zavrnila formalno sodelovanje z Janšo in napovedala vlado v senci

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Ustanovna seja državnega zbora. Klemen Boštjančič. | Pogovorov z drugimi opozicijskimi strankami glede oblikovanja vlade v senci še niso imeli, Boštjančič pa je napovedal, da bo pri tem "ključna vsebina, ne pa forma". | Foto Bojan Puhek

Pogovorov z drugimi opozicijskimi strankami glede oblikovanja vlade v senci še niso imeli, Boštjančič pa je napovedal, da bo pri tem "ključna vsebina, ne pa forma".

Foto: Bojan Puhek

Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje DZ sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci.

"Smo sicer zelo natančno preučili ta dokument in ugotovili, da se za zelo lepo zvenečim naslovom ne skriva nikakršna vsebina," je glede ponujenega partnerstva dejal Boštjančič. Tako so se odločili, da se partnerstvu ne morejo pridružiti brez poznavanja vsebine, predvsem pa jih moti, da v dokumentu ni "ničesar o šolstvu, zdravstvu ali čem drugem".

Odločili pa so se, da bodo kot stranka, ki je na marčnih parlamentarnih volitvah prejela največje število glasov, oblikovali vlado v senci.

Podrobnosti bodo razkrili v prvi polovici julija

Julija bodo v Svobodi predstavili tudi osnovne programske okvire, v katerih želijo delovati. "Če bo vlada in koalicija sprejemala zakone in druge ukrepe, ki bodo skladni s temi našimi izhodišči, jih bomo z veseljem podprli in bomo pri tem sodelovali, če pa bodo s tem v nasprotju, bomo pa zelo glasni in temu nasprotovali," je napovedal.

Ob tem je spomnil, da imajo slabe izkušnje s t. i. interventnim zakonom, kar po njegovem mnenju kaže na to, da obstoječa koalicija drži figo v žepu. "Na eni strani pozivi k sodelovanju, na drugi strani pa sprejemanje zakonov kot z bagerjem čez vse ustaljene postopke," je dejal.

Levica je medtem sodelovanje v partnerstvu javno zavrnila že prejšnji teden. V SD po besedah podpredsednice Andreje Katič o tem še niso razpravljali. V Resnici pa bodo o morebitni pridružitvi partnerstvu odločali v torek na organih stranke.

Opozicija
Novice Opozicija bi uvedla preferenčni glas: tako odgovarja SDS
Zoran Stevanović
Novice Svoboda zahteva presojo Stevanovićevih izjav zaradi domnevnega seksizma
Sestanek Gibanja svobode s predsedniki strank, Zoran Stevanović
Novice Zoran Stevanović ostro nad poslanke Svobode: Obnašajo se pocestniško
Borut Sajovic
Novice Sajovic o ministrskih kandidatih: Bolj kot strokovnost se očitno ceni lojalnost
Svoboda Klemen Boštjančič partnerstvo Janez Janša Janez Janša koalicija politika sodelovanje program
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.