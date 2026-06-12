Prometni prekršek: ko ena napaka na cesti ogrozi vaše vozniško dovoljenje

Globa za prometni prekršek se na prvi pogled pogosto zdi le neprijeten strošek. Plačate polovičko, pospravite papir v predal in greste naprej. A kaj se zgodi, ko za prekrškom ne stoji samo globa, ampak tudi kazenske točke, rok za ugovor, možnost izgube vozniškega dovoljenja ali celo sodni postopek?

Pri Pravniku na dlani se redno srečujemo z vozniki, ki so bili prepričani, da je njihov primer preprost. Dokler niso prejeli obvestila o kazenskih točkah, sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ali poziva sodišča. Takrat ugotovijo, da so najpomembnejši roki že začeli teči – včasih pa so že zamujeni.

Nedavno smo obravnavali primer voznika, ki je bil prepričan, da bo zadevo rešil sam.

"Saj bom plačal polovičko" – napaka, ki bi ga skoraj stala izpita

Na nas se je obrnil gospod, ki ga je policija ustavila zaradi prehitre vožnje. Prejel je plačilni nalog in najprej razmišljal tako kot večina voznikov: najhitreje bo, če plača polovično globo in na zadevo pozabi.

Težava je bila v tem, da prekršek ni pomenil samo denarne kazni. Poleg globe so bile predvidene tudi kazenske točke. Gospod je že imel nekaj točk iz preteklih prekrškov, vendar ni natančno vedel, koliko. Ker vozniško dovoljenje potrebuje za delo, bi mu izguba dovoljenja povzročila veliko večjo škodo kot sama globa.

Ko je začel preverjati dokumente, je ugotovil še nekaj: če bi globo plačal prehitro, bi si lahko zaprl pot do pravnega sredstva. V tistem trenutku ni več šlo samo za vprašanje, ali bo plačal manjši znesek. Šlo je za vprašanje, ali lahko zaščiti svoje vozniško dovoljenje.





Pokličite Pravnik na dlani na 01 280 8000. Pojasnili vam bomo, kaj dokument pomeni, kakšne so vaše možnosti in ali je smiselno vložiti pravno sredstvo. Ste prejeli globo, kazenske točke ali sklep, povezan z vozniškim dovoljenjem? Ne čakajte, da roki potečejo.Pokličitena. Pojasnili vam bomo, kaj dokument pomeni, kakšne so vaše možnosti in ali je smiselno vložiti pravno sredstvo.

Kaj smo najprej preverili?

Pri prometnih prekrških je najpomembneje, da se ne ukrepa na pamet. Zato smo najprej pregledali plačilni nalog, opis očitanega prekrška, izrečeno globo, število kazenskih točk in roke za ukrepanje.

Preverili smo tudi, ali je bila kršitev pravilno ugotovljena, ali so bili podatki v dokumentu pravilni in ali obstajajo okoliščine, ki bi lahko vplivale na postopek. Pri prometnih prekrških namreč ni dovolj vprašanje: "Koliko moram plačati?" Veliko pomembnejše vprašanje je: "Kaj se zgodi, če plačam, in kaj se zgodi, če ne ukrepam pravilno?"

V konkretnem primeru je bilo ključno tudi stanje kazenskih točk. Vozniki pogosto mislijo, da se točke izbrišejo same po enem letu ali da se štejejo od dneva prekrška. To ne drži. Kazenske točke se praviloma izbrišejo šele po poteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene, če medtem niso izpolnjeni pogoji za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Zakaj prehitro plačilo globe ni vedno najboljša rešitev?

Možnost plačila polovične globe je za voznike seveda privlačna. A pri tem je treba vedeti, da lahko plačilo globe pred pravnomočnostjo praviloma pomeni, da se voznik odpove možnosti ugovora oziroma zahteve za sodno varstvo.

To ne pomeni, da se je treba pritožiti na vsako globo. V številnih primerih je plačilo najhitrejša in najbolj smiselna rešitev. Težava nastane takrat, ko voznik plača zato, ker ne pozna posledic, šele kasneje pa ugotovi, da so bile zraven tudi kazenske točke ali da mu grozi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Zato je pri hujših prometnih prekrških vedno smiselno najprej preveriti celotno sliko: globo, točke, pretekle prekrške, roke in morebitne možnosti za pravno sredstvo.

Foto: arhiv ponudnika

Konkretni koraki, ki so rešili primer

Pregled dokumentacije: najprej smo natančno pregledali plačilni nalog in preverili, katera kršitev je bila vozniku očitana ter kakšne sankcije so bile predvidene.

Preverjanje kazenskih točk: stranki smo svetovali, naj preveri svoje stanje kazenskih točk. To je bilo ključno, ker se pri več prekrških točke seštevajo in lahko voznik hitro doseže mejo, pri kateri mu grozi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Ocena smiselnosti pravnega sredstva: preverili smo, ali obstajajo razlogi za ugovor oziroma zahtevo za sodno varstvo. Pri tem ni pomembno samo, ali se voznik "ne strinja" z globo, ampak ali obstajajo konkretni pravni ali dejanski razlogi, zaradi katerih je mogoče postopek izpodbijati.

Pravočasno ukrepanje: ker so roki pri prometnih prekrških kratki, smo stranki pomagali, da ni zamudila možnosti za ukrepanje. Prav pri teh postopkih je čas pogosto odločilen.

Rezultat? Stranka je pred plačilom globe razumela vse posledice in svoje možnosti. Ni več odločala na podlagi strahu ali občutka, ampak na podlagi jasne pravne ocene. V primerih, kjer vozniku grozi izguba vozniškega dovoljenja, je to lahko odločilna razlika.

Pravna podlaga: kaj morate vedeti?

Če se znajdete v podobni situaciji, je dobro poznati nekaj osnovnih pravil.

1. Prometni prekršek ni vedno samo globa

Zakon o pravilih cestnega prometa za posamezne kršitve določa različne sankcije. Pri nekaterih gre samo za globo, pri drugih pa tudi za kazenske točke, prepoved vožnje ali druge posledice.

2. Kazenske točke se seštevajo

Ko voznik doseže ali preseže 18 kazenskih točk, mu lahko preneha veljati vozniško dovoljenje. Pri voznikih začetnikih je meja strožja, saj se lahko prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zgodi že pri sedmih kazenskih točkah.

3. Točke se ne izbrišejo od dneva prekrška

Kazenske točke se praviloma izbrišejo po dveh letih od pravnomočnosti odločbe, ne od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zato so lahko v evidenci dlje, kot voznik pričakuje.

4. Plačilo globe lahko vpliva na pravna sredstva

Če voznik plača polovično globo pred pravnomočnostjo, lahko s tem praviloma izgubi možnost ugovora oziroma zahteve za sodno varstvo. Zato je pred plačilom pri spornih ali hujših primerih smiselno preveriti, ali obstajajo razlogi za pravno sredstvo.

5. Alkohol in nevarna vožnja sta posebej tvegana

Vožnja pod vplivom alkohola je najpogosteje prekršek, v hujših okoliščinah pa lahko preraste tudi v kaznivo dejanje, predvsem kadar voznik z nevarno vožnjo povzroči neposredno nevarnost za življenje ali telo druge osebe.

Ne čakajte, da bo prepozno

Prometni prekršek se lahko začne z enim plačilnim nalogom, konča pa z izgubo vozniškega dovoljenja. Največja napaka je, da voznik ukrepa brez preverjanja posledic – ali sploh ne ukrepa.

Če ste prejeli globo, obvestilo o kazenskih točkah, sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ali poziv sodišča, se najprej prepričajte, kaj dokument pomeni. Vsak primer ima svoje okoliščine, zato je pravočasna pravna ocena pogosto najboljša zaščita.

01 280 8000 in preverite, kakšne so vaše možnosti. Bolje je ukrepati pravočasno kot kasneje ugotoviti, da ste zamudili rok, plačali prehitro ali po nepotrebnem ogrozili svoje vozniško dovoljenje. Pokličite Pravnik na dlani nain preverite, kakšne so vaše možnosti. Bolje je ukrepati pravočasno kot kasneje ugotoviti, da ste zamudili rok, plačali prehitro ali po nepotrebnem ogrozili svoje vozniško dovoljenje.

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