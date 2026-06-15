Srbski košarkarski trener Saša Obradović bo v prihodnje vodil izraelski Hapoel iz Jeruzalema, s katerim je sklenil pogodbo do konca sezone 2028/29, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Obradović se je pred tremi tedni razšel s Crveno zvezdo, ki jo je v zadnji sezoni vodil tudi v evroligi. Z novim klubom bo sodeloval v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju, evropskem pokalu.

Hapoel je bil v prejšnji sezoni tudi tekmec ljubljanske Cedevite Olimpije, ki je v rednem delu sezone po enkrat izgubila in premagala izraelski klub.

Tudi v končnici sta oba kluba prišla do iste stopnje tekmovanja, saj sta se uvrstila v četrtfinale, kjer so Ljubljančani izgubili s francoskim Bourgom, Hapoel pa s turško Ankaro.

Tako Cedevita Olimpija kot Hapoel pa bosta del tega tekmovanja tudi v prihodnji sezoni, ko se bo evropski pokal razširil in bo v njem prvič 32 ekip. Oba sta pred kratkim sklenila petletni pogodbi o sodelovanju z vodstvom tekmovanja.