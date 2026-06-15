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Avtor:
STA

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
13.10

Osveženo pred

52 minut

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Natisni članek
Saša Obradović Hapoel Jerusalem košarka

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 13.10

52 minut

Pogodba do konca sezone 2028/29

Saša Obradović bo vodil Hapoel iz Jeruzalema

Avtor:
STA

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Saša Obradović, Crvena zvezda | Saša Obradović bo vodil Hapoel iz Jeruzalema. | Foto Aleš Fevžer

Saša Obradović bo vodil Hapoel iz Jeruzalema.

Foto: Aleš Fevžer

Srbski košarkarski trener Saša Obradović bo v prihodnje vodil izraelski Hapoel iz Jeruzalema, s katerim je sklenil pogodbo do konca sezone 2028/29, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Obradović se je pred tremi tedni razšel s Crveno zvezdo, ki jo je v zadnji sezoni vodil tudi v evroligi. Z novim klubom bo sodeloval v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju, evropskem pokalu.

Hapoel je bil v prejšnji sezoni tudi tekmec ljubljanske Cedevite Olimpije, ki je v rednem delu sezone po enkrat izgubila in premagala izraelski klub.

Tudi v končnici sta oba kluba prišla do iste stopnje tekmovanja, saj sta se uvrstila v četrtfinale, kjer so Ljubljančani izgubili s francoskim Bourgom, Hapoel pa s turško Ankaro.

Tako Cedevita Olimpija kot Hapoel pa bosta del tega tekmovanja tudi v prihodnji sezoni, ko se bo evropski pokal razširil in bo v njem prvič 32 ekip. Oba sta pred kratkim sklenila petletni pogodbi o sodelovanju z vodstvom tekmovanja.

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