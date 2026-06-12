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Avtor:
Pe. M.

Petek,
12. 6. 2026,
7.49

Osveženo pred

42 minut

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Natisni članek
KK Krka Novo mesto košarka liga ABA liga ABA Nejc Koračin Andraž Šuštarič

Petek, 12. 6. 2026, 7.49

42 minut

Novomeški klub ima novega predsednika

Nejc Koračin je novi predsednik KK Krka

Avtor:
Pe. M.

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Nejc Koračin | Andraža Šuštariča je na položaju predsednika KK Krka nasledil Nejc Koračin. | Foto KK Krka Novo mesto

Andraža Šuštariča je na položaju predsednika KK Krka nasledil Nejc Koračin.

Foto: KK Krka Novo mesto

Na redni skupščini Košarkarskega kluba Krka je dosedanji predsednik kluba Andraž Šuštarič sporočil, da zaradi prevzema dodatnih obveznosti v družbi Krka predaja vodenje kluba mlajšim močem. Za novega predsednika kluba je bil soglasno izvoljen Nejc Koračin, so sporočili iz kluba.

"Z današnjim dnem končujem svoje predsedovanje klubu. V preteklih devetih sezonah smo v klubu doživeli vse, najprej v prvi sezoni za mnoge precej neverjetno vrnitev v 1. ligo ABA, čemur so sledili padci, zmage, poškodbe, preobrati – skratka vse, kar šport ponuja. KK Krka ima močno bazo mladostnikov, ki jih je v klubu vsako sezono več, letos že več kot 170, in tudi oni bodo gradili zgodbo naprej. Vsekakor pa bo za nadaljevanje igranja košarke na mednarodni ravni, kar liga ABA vsekakor je, v Novem mestu treba čim prej zgraditi novo športno dvorano, saj so vsi novomeški dvoranski kolektivni športi že zdavnaj prerasli okvire obstoječe športne infrastrukture. Prepričan sem, da bodo tisti, ki prihajajo za mano, klubsko zgodbo nadgradili. Vesel sem, da sem lahko za novega predsednika kluba predlagal Nejca Koračina, ki bo s svojim znanjem in zavzetostjo prava oseba za to mesto. Nejc je sicer tudi bivši košarkar KK Krka, bil je član vseh mlajših selekcij KK Krka med letoma 1997 in 2009. Bil je tudi član slovenske reprezentance U14 in U18 ter evropski prvak divizije B z reprezentanco Slovenije U18 leta 2008 na Madžarskem. Dve sezoni je igral tudi za člansko ekipo Krke. V upravo prihaja tudi Gregor Grgić, nekdanji košarkar selekcij KK Krka, odhaja pa Blaž Malenšek, ki mi je v vseh teh letih ogromno in nesebično pomagal, za kar se mu v imenu celotnega kluba iskreno zahvaljujem," je ob slovesu od predsedniške funkcije v klubski mikrofon dejal Andraž Šuštarič, ki je predsednik KK Krka postal decembra 2017.

Na predsedniškem mestu ga bo nasledil Nejc Koračin. Ta je po soglasni izvolitvi med drugim dejal: "KK Krka ima bogato zgodovino in številne uspehe, ki so rezultat trdega in predanega dela mojih predhodnikov, zato funkcijo predsednika prevzemam z veliko odgovornostjo in spoštovanjem. Prizadeval si bom za nadaljnji razvoj kluba ter krepitev vezi z lokalnim okoljem in našimi zvestimi navijači. Pomembno poslanstvo vidim tudi v zagotavljanju priložnosti mladim, nadarjenim slovenskim igralcem ter igralcem našega mladinskega pogona, ki predstavljajo prihodnost kluba. Klub prevzemam v urejeni finančni kondiciji, kar je dobra osnova za nemoteno delo v prihodnjih tednih, ko bomo sestavljali igralski mozaik za novo sezono."

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