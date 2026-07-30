Vingegaard razkril, da mu je Pogačar poslal sporočilo: Vesel sem, da je pomislil name

Tadej Pogačar se je po padcu Jonasa Vingegaarda na Dirki po Franciji Dancu oglasil tudi zasebno. Vingegaard je razkril, da mu je slovenski tekmec poslal sporočilo, in poudaril, da je njun odnos v zadnjih letih postal precej bolj prijateljski.

"Poslal mi je sporočilo in tega sem bil res vesel. Lepo je vedeti, da je pomislil name. Všeč mu je tudi način, kako poteka najino rivalstvo," je po poročanju danskega kolesarskega medija Feltet povedal zbranim novinarjem v svojem domačem kraju Glyngør na severu danskega polotoka Jutlandija, kjer je z družino obiskal start druge etapo Dirke po Danski.

29-letni Danec je spregovoril tudi o odnosu s Pogačarjem, s katerim se na največjih dirkah meri že od leta 2021. "Na začetku je bil najin odnos morda nekoliko drugačen. Ne bi rekel, da je bil sovražen, zagotovo pa ni bil tako prijateljski, kot je danes. V zadnjih letih se je precej spremenil in postal veliko bolj sproščen. To se mi zdi zelo lepo. Včasih se dobro pogovoriva in v teh pogovorih res uživam," je razkril dvakratni zmagovalec Toura.

🎙️ Fans are worried we might not see you in the Tour de France again...

🗣️ Jonas Vingegaard: "Well...I haven't retired!

I just crashed and broke my collarbone. It would surprise me a lot if that was the last time I rode the Tour." [TV Midtvest] pic.twitter.com/zoB4GazVZW — #TeamVingegaard (@vingeupdates) July 30, 2026

Pogačar je ob upoštevanju letošnje dirke dobil štiri od šestih njunih obračunov na Touru, vendar Vingegaard kljub novi težki poškodbi še vedno verjame, da se lahko znova povzpne na najvišjo stopničko v Parizu. Poudaril je, da bi bil zelo presenečen, če se na Dirko po Franciji ne bi več vrnil.

Ne želi prehitevati dogodkov

Za zdaj še ni določil tekmovalnega programa za nadaljevanje sezone 2026, prav tako se še ni vrnil k treningom. Po operaciji zlomljene ključnice ne želi prehitevati dogodkov.

"Nekaj sem se naučil že ob padcu pred dvema letoma na Dirki po Baskiji. Tokrat ne želim ničesar izsiljevati. Vrnitev po takšni poškodbi zahteva veliko," je dejal in dodal, da bi si v tem obdobju ne glede na padec vzel nekaj dni počitka.

Pred tem je na odru povedal še, da okrevanje poteka dobro in da roko že lahko uporablja, čeprav še ni povsem funkcionalna. Nastopa na svetovnem prvenstvu, ki bo v Montrealu v Kanadi konec septembra, ni izključil, ga pa ni želel niti napovedati.

🗣️ Jonas Vingegaard on whether he will race the 🌈World Championships:

"I actually don't know yet, it depends on how the collarbone reacts, how it heals, and how it recovers. It's not ruled out for me, but I also don't want to say now that it's going to happen." [TV 2 Sport] pic.twitter.com/087NjPLUwF — #TeamVingegaard (@vingeupdates) July 30, 2026

Vingegaard je padel v 15. etapi letošnje Dirke po Franciji, ko je v krožišču izgubil nadzor nad kolesom in si zlomil ključnico. V skupnem seštevku je takrat za vodilnim Pogačarjem zaostajal štiri minute in 30 sekund.

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