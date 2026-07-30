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Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
30. 7. 2026,
14.40

Osveženo pred

10 minut

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Natisni članek
Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Dirka po Franciji Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Četrtek, 30. 7. 2026, 14.40

10 minut

Vingegaard razkril, da mu je Pogačar poslal sporočilo: Vesel sem, da je pomislil name

Avtor:
A. T. K.

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Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard je vesel dejstva, da ga s Tadejem Pogačarjem dober odnos veže tudi zunaj tekmovanj. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard je vesel dejstva, da ga s Tadejem Pogačarjem dober odnos veže tudi zunaj tekmovanj.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar se je po padcu Jonasa Vingegaarda na Dirki po Franciji Dancu oglasil tudi zasebno. Vingegaard je razkril, da mu je slovenski tekmec poslal sporočilo, in poudaril, da je njun odnos v zadnjih letih postal precej bolj prijateljski.

"Poslal mi je sporočilo in tega sem bil res vesel. Lepo je vedeti, da je pomislil name. Všeč mu je tudi način, kako poteka najino rivalstvo," je po poročanju danskega kolesarskega medija Feltet povedal zbranim novinarjem v svojem domačem kraju Glyngør na severu danskega polotoka Jutlandija, kjer je z družino obiskal start druge etapo Dirke po Danski.

29-letni Danec je spregovoril tudi o odnosu s Pogačarjem, s katerim se na največjih dirkah meri že od leta 2021. "Na začetku je bil najin odnos morda nekoliko drugačen. Ne bi rekel, da je bil sovražen, zagotovo pa ni bil tako prijateljski, kot je danes. V zadnjih letih se je precej spremenil in postal veliko bolj sproščen. To se mi zdi zelo lepo. Včasih se dobro pogovoriva in v teh pogovorih res uživam," je razkril dvakratni zmagovalec Toura.

Pogačar je ob upoštevanju letošnje dirke dobil štiri od šestih njunih obračunov na Touru, vendar Vingegaard kljub novi težki poškodbi še vedno verjame, da se lahko znova povzpne na najvišjo stopničko v Parizu. Poudaril je, da bi bil zelo presenečen, če se na Dirko po Franciji ne bi več vrnil.

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Ne želi prehitevati dogodkov

Za zdaj še ni določil tekmovalnega programa za nadaljevanje sezone 2026, prav tako se še ni vrnil k treningom. Po operaciji zlomljene ključnice ne želi prehitevati dogodkov.

"Nekaj sem se naučil že ob padcu pred dvema letoma na Dirki po Baskiji. Tokrat ne želim ničesar izsiljevati. Vrnitev po takšni poškodbi zahteva veliko," je dejal in dodal, da bi si v tem obdobju ne glede na padec vzel nekaj dni počitka.

Pred tem je na odru povedal še, da okrevanje poteka dobro in da roko že lahko uporablja, čeprav še ni povsem funkcionalna. Nastopa na svetovnem prvenstvu, ki bo v Montrealu v Kanadi konec septembra, ni izključil, ga pa ni želel niti napovedati.

Vingegaard je padel v 15. etapi letošnje Dirke po Franciji, ko je v krožišču izgubil nadzor nad kolesom in si zlomil ključnico. V skupnem seštevku je takrat za vodilnim Pogačarjem zaostajal štiri minute in 30 sekund.

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