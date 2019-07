Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

… leta 1998 je slovenska košarkarska reprezentanca do 22 let v Trapaniju na Siciliji zaigrala v finalu evropskega prvenstva.

Četi Zorana Martiča je na poti do zlata stala reprezentanca ZR Jugoslavija, ki je ob polčasu vodila za deset. Slovenci so se v 30. minuti približali na zgolj točko zaostanka, a preobrata jim ni uspelo prirediti. Jugoslovani so bili ob koncu bolj zbrani in natančni, na roke jim je dobri dve minuti pred koncem šla tudi izključitev našega najbolj razpoloženega košarkarja Primoža Brezca (21), pa tudi tehnična napaka Miloša Šporarja.

Jugoslavija je na koncu slavila z 92:73, Slovenci pa so zgodovinski uspeh, naslov evropskega podprvaka, osvojili brez štirih pomembnih članov: Marka Milića, Boštjana Nachbarja, Raše Nesterovića in Sanija Bečirovića.

Slovensko ekipo so sestavljali: Primož Brezec, Pavel Djurkovič, Dragiša Drobnjak, Gregor Hafnar, Goran Jurak, Primož Kobale, Jaka Lakovič, Marko Maravič, Ernest Novak, Matjaž Smodiš, Miloš Šporar in Marko Verginella.

Zgodilo se je še ...

Leta 1960 so odprli mednarodni štadion v Kairu, ki sprejme skoraj 75 tisoč gledalcev. Nahaja se v predmestju na severnem delu egiptovske prestolnice.

Leta 1987 je atletinja Vzhodne Nemčije Petra Felke "star dizajn kopja" zalučala 78,89 metra in postavila rekord, pozneje ga je vrgla še meter dlje, kar je še danes rekord. Odkar so leta 1999 začeli rekordne znamke meriti na novo, rekordna znamka (72.28 metra) pripada Čehinji Barbori Špotakovi.

Leta 1995 je španski kolesar Miguel Indurain petič zapored postal zmagovalec kolesarske Dirke po Franciji. Po številu zmag na omenjeni dirki se je izenačil z Belgijcem Eddyjem Merckxom ter Francozoma Jacquesom Anquetilom in Bernardom Hinaultom.

Leta 2000 je Lance Armstrong zmagal na svoji drugi Dirki po Franciji (skupno je zbral sedem zaporednih zmag), a so mu zmago zaradi dopinškega škandala pozneje odvzeli.

Leta 2017 je britanski kolesar Christopher Froome na Elizejskih poljanah v Parizu slavil že svojo četrto zaporedno zmago na dirki po Franciji. Potem ko so Američanu Lanceu Armstrongu zaradi dopinga odvzeli sedem zmag, so s s petimi od Frooma uspešnejši le Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault, Belgijec Eddy Merckx ter Španec Miguel Indurain.

Rodili so se ...

1961 – nekdanji ameriški košarkar Antoine Carr

1966 – nekdanji ameriški košarkar Micheal Williams

1968 – nekdanja ameriška košarkarja Elden Campbell in Gary Payton

1969 – nekdanji kanadski hokejist Andrew Cassels, nekdanji ukrajinski hokejist Dimitri Khristich

1972 – nekdanji brazilski nogometaš Giovane Élber

1973 – nekdanji ameriški košarkar Darvin Ham

1974 – nekdanji ameriški atlet Maurice Greene

1976 – nekdanja slovenska atletinja Brigita Langerholc

1977 – kanadski hokejist Shawn Toronton, nekdanji ameriški hokejist Scott Clemmensen

1979 – nekdanji grški nogometaš Sotirios Kyrgiakos

1980 – slovenski košarkar Jernej Tilinger

1981 – finski teniški igralec Jarkko Nieminen

1982 – turški nogometaš Gökhan Ünal

1984 – urugvajski nogometaš Walter Gargano

1986 – ruska atletinja Jelena Sokolova

1987 – italijanski nogometaš Alessio Cerci

1989 – ameriški teniški igralec Donald Young

1992 – angleški nogometaš Danny Ings