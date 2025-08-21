Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
21. 8. 2025,
10.06

Osveženo pred

59 minut

olimpijske igre košarka Los Angeles 2028

Četrtek, 21. 8. 2025, 10.06

59 minut

Košarkarski turnir na OI 2028 že pred odprtjem iger

Avtor:
STA

Olimpijski krogi, olimpijske igre - splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Košarkarski turnir na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu se bo začel 12. julija 2028, dva dni pred uradnim odprtjem iger (14. do 30.7.), agencije povzemajo sporočilo Mednarodne košarkarske zveze (Fiba).

"Ta prilagoditev koledarja nam omogoča, da bodo četrtfinalne tekme na sporedu v dveh dneh, prav nobene tekme pa nam ne bo treba začeti pred 12. uro. S tem bomo celotno olimpijsko izkušnjo izboljšali za igralce, ekipe, navijače in komentatorje," so prepričani pri Fibi.

Še vedno neuradni spored turnirja, ki so ga objavili organizatorji, predvideva, da bosta tekmi za bron in zlato na sporedu 29. in 30. julija.

Naslova z iger v Parizu bodo v Los Angelesu v moški in ženski konkurenci branili gostitelji Američani, turnir pa bo potekal v dvorani Inuit Dome.

Pred uradnim odprtjem iger se bodo verjetno začeli tudi turnirji v kriketu, nogometu, hokeju na travi, ragbiju in morda za Slovence spet zanimivem rokometu. Tudi tukaj, turnir se bo igral v Long Beach Areni, je predviden začetek 12. julija.

