Slovenske odre že osvaja nova komedija Šminka in sekirca, zgodba o dveh ženskah, ki bi ju v običajnem življenju ločilo vse – a ju usoda postavi v divjino, daleč proč od udobja, rutine in navideznih con udobja. Tam se začne nora, duhovita in globoko človeška pustolovščina, ki razkriva, koliko poguma, humorja in srčnosti premoreta ženski, ko sta prisiljeni sodelovati.

Ko se narava in značaji spopadejo

Kaj se pravzaprav zgodi, ko se neizprosna mojstrica preživetja Branka ter razvajena mestna dama Viktorija nenadoma znajdeta sredi gozda – brez kopalnice, brez ogledala in brez signala? Bosta postali zaveznici ali nasprotnici? Ju bodo prestrašili nenavadni glasovi narave? In kdo ali kaj se sploh potika okoli njunega šotora?

Odgovore postreže komedija Šminka in sekirca, v kateri v glavnih vlogah blestita Rebeka Dremelj in Gorka Berden. Predstava gledalce ne le nasmeje, temveč jim ponudi ogledalo – o odnosih, strahovih, ženskosti, prijateljstvu in o tem, kaj se zgodi, ko je treba stopiti iz cone udobja.

"Šminka in sekirca ni samo predstava – je ogledalo. Za ženske, moške, za vsakogar, ki kdaj čuti, da se mora boriti, pa se mu ne da ali misli, da ne zmore. Pridite, nasmejali se boste … in morda malo spoznali sebe," pravi Rebeka Dremelj.

Foto: Kontrabant d.o.o.

Popolna energija na odru

Že predpremiere so pokazale, da sta Rebeka in Gorka pravi odrski tandem. Med njima na odru preskakuje iskriva energija, ki se takoj prenese na občinstvo.

"Gorka ima izjemno disciplino in profesionalnost. Od profesionalcev se je treba učiti in sodelovati z njo je privilegij. Komaj čakam, da pokaževa, kaj sva pripravili," pravi Rebeka.

Gorka pa dodaja:

"Rebeka ima res talent za komedijo. Je delovna, srčna in optimistična. Z njo je ustvarjanje užitek."

Foto: Kontrabant d.o.o.

Življenje v divjini – bi zmogli?

Zanimivo je, da imata igralki s svojima likoma več skupnega, kot bi si mislili.

"Sem pustolovske narave in obožujem izzive. Prepričana sem, da bi lahko živela – ne samo preživela – v divjini," pravi Rebeka.

Gorka pa z nasmehom prizna:

"Če bi bilo treba, bi zdržala … a prostovoljno ne bi ravno spala med volkovi in medvedi. Moja Viktorija ima zato kar velik zalogaj nalog, da bo zmogla premagati svoje strahove."

Ustvarjalna ekipa:

Igrata: Rebeka Dremelj in Gorka Berden

Scenarij: Tina Gorenjak

Režija: Ajda Valcl

