Zaradi požara v Avstriji kolone do Šentilja

Zaradi zaprtja avtoceste med Beljakom in Salzburgom so tovorna vozila preusmerili prek Gradca, kar povzroča velike prometne težave tudi na severovzhodu Slovenije.

Zaradi požara je v Avstriji zaprta avtocesta med Beljakom in Salzburgom. Avtocesta je zaprta že od petka, ko se je voznik tovornjaka s priklopnikom zaletel v zaščitno konstrukcijo ob vhodu v predor Brentenberg na turski avtocesti. Pri tem ga je odbilo na drugo stran, ob čemer je tovornjak zagorel. Tovornjak je prevažal prazno embalažo, tako da se je vnel silovit požar.

Ogenj je povsem uničil tovorno vozilo, velika škoda pa je, kot so opisali gasilci, zaradi zelo visokih temperatur nastala tudi v predoru. Močno poškodovani so razsvetljava, kabli za radijske zveze in javljanje požara, tehnični varnostni sistemi ter vozišče. Prišlo je tudi do odstopanja betona v območju vhoda in v prvih sto metrih predora.

Večkilometrski zastoj proti meji

Avstrijske oblasti so promet za tovorna vozila preusmerile prek Gradca, kar se je hitro poznalo tudi na slovenskih cestah, predvsem na štajerski avtocesti. Med razcepom Dragučova in mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji je nastal približno 12 kilometrov dolg zastoj tovornih vozil.

Promet je močno upočasnjen, občasno prihaja tudi do popolnih zastojev, poroča portal promet.si.

Voznikom svetujejo previdnost

Zaradi izjemnih prometnih razmer naj vozniki vozijo previdno, upoštevajo varnostno razdaljo ter prometno signalizacijo. Voznikom osebnih vozil se priporoča, da po možnosti izberejo alternativne poti ali pred potjo preverijo aktualne prometne informacije.