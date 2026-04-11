Je na Madžarskem vsega konec? To se je zgodilo Orbanu.

Leta 2000, ko je bil Viktor Orban sredi svojega prvega premierskega mandata, je bila Madžarska med t. i. tranzicijskimi pokomunističnimi državami, tj. evropskimi državami, ki so imele pred letom 1990 socialistično ureditev, po gospodarski razvitosti na četrtem mestu. Leta 2025, po petnajstih letih nepretrgane Orbanove vladavine (med letoma 2002 in 2010 je bil v opoziciji), je Madžarska znotraj EU gospodarsko bolj razvita samo še od Romunije in Bolgarije, pri čemer jo bo Romunija, če se bodo zdajšnji trendi nadaljevali, do leta 2050 prehitela. Madžarska, ki je po letu 2015 zaradi Orbanovih političnih potez postala zgled za številne desne stranke po Evropi (tudi v Sloveniji) in Severni Ameriki, je torej gospodarsko gledano precejšnja zgodba o neuspehu. Je to dovolj, da se bo Orban na volitvah, ki bodo to nedeljo, poslovil z oblasti in ga bo zamenjal Peter Magyar? Morda. A ne pozabimo: po zmagi na volitvah 2010 je Orban madžarski volilni sistem spremenil tako, da daje veliko prednost njegovi stranki Fidesz.

Leta 2000 je imela Madžarska po podatkih Eurostata realni BDP na prebivalca (ta meri gospodarsko razvitost posamezne države) 8.800 evrov (preračunano iz madžarskih forintov). Naša vzhodna soseda je bila takrat med evropskimi državami, ki so imele pred letom 1990 socialistično ureditev, na četrtem mestu. Zaostajala je za Slovenijo (ta je bila na prvem mestu), Češko in Estonijo.

Madžarski padec na lestvici gospodarske razvitosti

Po letu 2000 je madžarski realni BDP na prebivalca rasel, toda počasneje kot pri drugih tranzicijskih državah. Do leta 2025 so Madžarsko po gospodarski razvitosti prehitele Litva, Latvija, Hrvaška in Poljska. Leta 2025 je imela Madžarska realni BDP na prebivalca v višini 16.330 evrov, kar je zadostovalo le za deveto mesto med tranzicijskimi državami. Med članicami EU sta imeli manjši realni BDP na prebivalca samo še Romunija in Bolgarija.

Če se bodo zdajšnji trendi nadaljevali, bo Romunija do leta 2050 po gospodarski razvitosti prehitela Madžarsko. Če se bo to res zgodilo, bo to še zlasti boleče za Madžare, ker je Romunija zgodovinsko gledano njihova velika tekmica: po prvi svetovni vojni, ko je bilo konec z madžarskim srednjeevropskim miniimperijem, so Romuni dobili Transilvanijo in del Banata, s čimer je Bukarešta zavladala tudi več kot milijonu transilvanskih in banatskih Madžarov. Leta 1919 je romunska vojska tudi zasedla Budimpešto in ob odhodu Madžarsko precej izropala.

Ali Madžarsko čaka romunski šok?

Madžarsko-romunski odnosi torej nikoli niso bili preveč prijateljski. Že podatki, da jih Romunija po gospodarski razvitosti pospešeno dohiteva, torej verjetno niso preveč prijetni za Madžare.

Madžarske gospodarsko-razvojne in socialne težave so karta, na katero igra Orbanov izzivalec Peter Magyar. Foto: Reuters

Seveda se lahko vprašamo, kaj je razlog za madžarsko gospodarsko nazadovanje. Na prvi pogled je Madžarska pod Orbanom gospodarsko vse storila prav: precej je znižala davke (15-odstotna enotna davčna stopnja pri dohodnini in le devetodstotni davek na dohodke pravnih oseb), znižala je tudi starostno dobo za obvezno šolanje z 18 na 16 let (da bi mladi čim prej prišli na trg delovne sile).

Madžarska kot evropska Mehika?

Gospodarsko gledano je Orbanova Madžarska (če si izposodimo in priredimo misel britanskega zgodovinarja Erica Hobsbawma o britansko-južnoameriških odnosih v 19. stoletju) gospodarska polkolonija nemških koncernov. Oziroma, kot je pred dnevi zapisal ameriški novinar in politični komentator John Ganz na družbenem omrežju X: "Idealna država za ameriške skrajne desničarje je država, ki ima manj prebivalcev kot mesto New York in dejansko deluje kot Mehika za evropske proizvajalce avtomobilov."

Pri tem gre seveda za Orbanov model privabljanja avtomobilskih koncernov na Madžarsko, ki ni izvirno Orbanov, ampak je posnemanje slovaškega modela. A zaradi tega modela za zdaj Madžarska ni postala gospodarsko razvita evropska država. Orban je zagotovo premeten politik z dobrim političnim instinktom oziroma politično intuicijo, toda (makro)ekonomije morda ne dojema ravno najbolje, ker je zanjo potrebna t. i. protiintuitivnost.

Obtožbe: nepotizem in korupcija s pomočjo evropskega denarja

Po drugi strani pa je treba vedeti, da je za Orbanovo Madžarsko značilen velik klientelizem ali nepotizem: drugače povedano, gospodarska uspešnost posameznega poslovneža ali podjetnika ni zgolj odvisna od trga, ampak tudi od tega, kako blizu je Orbanu oziroma njegovi stranki Fidesz.

Na Madžarskem je pot k bogastvu precej hitrejša, če si blizu Fidezsu. Orbanov prijatelj že iz otroških let Lorinc Meszaros je tako po letu 2010 hitro bogatel in postal najbogatejši Madžar. Foto: Guliverimage

Orbanov zet Istvan Tiborcz je tako ustvaril uspešen hotelsko-turistični imperij (pred leti, v času Janševe tretje vlade, naj bi celo želel nakupovati hotele v Sloveniji), Orbanov prijatelj še iz otroških let Lorinc Meszaros (oba prihajata iz majhnega madžarskega kraja oziroma vasi Felcsut) pa je po letu 2010, ko se je Fidesz vrnil na oblast, začel hitro bogateti in je zdaj najbogatejši Madžar.

Svojih povezav z Orbanom Meszaros ne skriva. Leta 2017 je tako prostodušno priznal, da so za njegov uspeh zaslužni Bog, sreča in Viktor Orban. No, verjetno je za njegovo bogastvo zaslužen zgolj Orban.

Zakaj Orban zmaguje na volitvah

Seveda se lahko vprašamo, zakaj kljub padanju Madžarske po lestvici gospodarski razvitosti, nepotizmu in neprikritem bogatenju ljudi, ki so povezani z Orbanom, pomanjkanju toaletnega papirja, mila in jedilnega pribora v madžarskih bolnišnicah (madžarski bolniki menda v bolnišnice prinašajo svoj toaletni papir) ter kljub najvišjemu DDV v EU (ta davek, ki bolj kot po bogatejših udarja po revnejših, je nekakšna kompenzacija za druge nizke davke) Orban vlada kar 16 let zapored?

V času Orbanove vladavine se je zelo razvila tudi vas Felcsut, od koder je doma Orban. V kraju je med drugim zrasel stadion, ki ima več sedežev, kot je prebivalcev vasi oziroma kraja – teh je nekaj več kot tisoč. Na splošno je za Orbanovo vladavino značilno, da ima Fidesz zelo veliko podporo na podeželju. Foto: Guliverimage

Odgovor je večplasten. Obstaja zgodovina dolgega trajanja in ta nam pove, da je Madžarska ena od evropskih držav z najšibkejšo demokratično tradicijo. Slovenci – razen v Prekmurju – smo na primer leta 1907 dobili splošno moško volilno pravico. A to je veljalo le za avstrijski del Avstro-Ogrske: na Ogrskem je imelo volilno pravico vse do njenega konca le nekaj odstotkov prebivalcev.

Slabotna madžarska demokratična tradicija

S tem je madžarsko plemstvo ohranjalo svojo oblast na Ogrskem, kjer so Madžari predstavljali le slabo polovico prebivalstva (splošna volilna pravica bi tako odpihnila madžarsko nadoblast ter končala madžarsko zatiranje in načrtno asimiliranje nemadžarskega prebivalstva).

Tudi po prvi svetovni vojni na zdajšnje meje skrčena Madžarska ni imela res pravih demokratičnih volitev (nekateri trdijo, da če bi jih imela, bi na volitvah leta 1939 morda celo zmagala fašistična in ostro antisemitska stranka Ferenca Szalasija). Ironija je, da so bile prve prave demokratične volitve na Madžarskem šele po koncu druge svetovne vojne leta 1945, ko so bili v državi sovjetski vojaki. A so bile tudi hitro pokopane, ker so oblast s sovjetsko podporo kmalu prevzeli na volitvah poraženi madžarski komunisti in uvedli partijsko diktaturo. Madžari so lahko demokratično znova volili šele leta 1990.

Volilni sistem, ki je pisan na kožo Fideszu

Madžarska je po zlomu komunizma imela dvokrožni večinski sistem. Po zaslugi tega sistema, ki izkrivlja pravo razmerje moči v družbi, je Orbanov Fidesz na volitvah leta 2010, ko so bili madžarski volivci sredi svetovne finančne krize zelo razočarani z dotedanjo madžarsko oblastjo, z nekaj več kot 52 odstotki podpore med volivci v madžarskem parlamentu dobil ustavno večino poslancev.

Opozicija ima zlasti veliko podporo v Budimpešti. A to za zmago ni dovolj. Magyar se bo moral dobro odrezati tudi na podeželju. Foto: Guliverimage

Premeteni Orban je leta 2011 preoblikoval volilni sistem, da bi bil ta pisan na kožo Fideszu in bi za čim dlje zabetoniral njegovo oblast. Namesto dvokrožnega večinskega sistema je Madžarska dobila mešani sistem enokrožnega in sorazmernega (proporcionalnega) sistema. Od 199 poslancev jih je 106 izvoljenih v volilnih okrajih po enokrožnem večinskem sistemu, preostali del poslancev pa v parlament pride po sorazmernem sistemu, pri čemer delitev glasov nagrajuje najuspešnejšo stranko na volitvah.

Ustavna večina tudi z manj kot polovico glasov

Po zaslugi tako spretno zastavljenega sistema je Fidesz na volitvah leta 2014 spet dobil ustavno večino v parlamentu, čeprav je dobil nekaj več kot 44 odstotkov glasov oziroma skoraj pol milijona manj glasov kot leta 2010. Fidesz je dobil ustavno večino tudi na volitvah v letih 2018 (z manj kot polovico glasov) in 2022 (z nekaj več kot polovico glasov).

Seveda pa volilni sistem, naj bo še tako prilagojen Fideszu, ni edini razlog za to, da je Orban zmagal na kar štirih volitvah zapored in iz Madžarske ustvaril skorajda enostrankarsko državo. Orban je preprosto tudi spreten politik z dobrim političnim in predvolilnim instinktom. Vedno je našel predvolilno temo, s katero je nabral dovolj glasov.

Leta 2015 Orban postane mednarodna ikona desnice

Zanj je bilo zelo pomembno leto 2015, ko se je najprej uprl bruseljskemu načrtu o obveznih begunskih kvotah, ki naj bi jih sprejela vsaka članica EU. Kmalu je – pozno poleti in zgodaj jeseni istega leta – izbruhnila migrantska kriza (na kratko: tedanja krščanskodemokratska kanclerka Angela Merkel je na stežaj odprla vrata za begunce in migrante, ki so množično drli po t. i. balkanski poti).

Orbanova Madžarska, čeprav je ena od najmanj gospodarsko razvitih članic EU, je zaradi svoje ideološke usmeritve velik zgled za Trumpove republikance. Foto: Reuters

Orban se je odzval z gradnjo ograje na meji s Srbijo in Hrvaško (in s tem preusmeril begunsko-migrantski tok proti Sloveniji) ter ostro protimigrantsko retoriko. Zelo hitro je postal svetovna ikona desnice in v veliki meri navdihoval uspehe evropskih protimigrantskih strank, kot je AfD v Nemčiji. Orbanova Madžarska je pozneje postala tudi ideološki zgled za Trumpove republikance, zaradi česar je Orbana pred letošnjimi volitvami, ko mu javnomnenjske ankete napovedujejo poraz, prišel podpret tudi podpredsednik ZDA JD Vance.

Orbanova tradicionalna predvolilna sovražnika: Bruselj in George Soros

Poleg tega je Orban vedno znal nabirati glasove z udrihanjem po Bruslju in EU (seveda pa mu na kraj pameti ne pride, da bi Madžarsko povlekel iz EU ter tako izgubil evropske milijarde, s katerimi bogatijo tudi njegovi prijatelji, in vzvod za izsiljevanje).

Po zgledu Putinove Rusije je leta 2014 Madžarsko razglasil za iliberalno demokracijo in začel ostro nasprotovati gibanju LGBT. Po ruskem zgledu je tudi začel ostro kritizirati madžarsko-ameriškega milijarderja judovskih korenin Georgea Sorosa, ki je v Orbanovem propagandnem svetu postal hudobec številka ena.

Orbanov letošnji predvolilni sovražnik številka ena: Volodimir Zelenski

No, zdaj je njegovo vlogo madžarskega sovražnika številka ena in s tem tudi podobo na Fideszovih predvolilnih plakatih prevzel ukrajinski predsednik judovskih korenin Volodimir Zelenski. Ukrajina je bila glavna predvolilna tema že na volitvah leta 2022. Orban ni podprl Ukrajine, ampak se je razglasil za človeka, ki bo Madžarsko obvaroval vojne z Rusijo. Opozicija je Orbana razglašala za Putinovega oziroma ruskega trojanskega konja v EU, a večina volivcev je podprla Orbana.

Med Viktorjem Orbanom in Volodimirjem Zelenskim so velika trenja že od samega začetka ruske invazije na Ukrajino, saj je Orban naklonjen Putinovi Rusiji. Orban tudi blokira evropsko milijardno pomoč Ukrajini. Foto: Guliverimage

Ne preseneča, da skuša na podoben način zmagati tudi letos: sebe predstaviti kot človeka, ki bo ohranil mir za Madžarsko, medtem ko bo njegov tekmec državo pahnil v vojno. A v ozadju ni samo Orbanovo domnevno mirovništvo, prisluhi, ki so prišli na plano v zadnjem času, kažejo, da je madžarska oblast tesno povezana s Kremljem in se usklajuje z njim.

Orban kot miška, ki pomaga levu Putinu

Lani je Orban v telefonskem pogovoru s Putinom sebe oziroma Madžarsko celo označil za miško, ki rešuje leva (tj. Rusijo oziroma Putina) iz mreže, ker je nekoč lev rešil miško (gre za madžarsko pripovedko).

Marca 2024 je Orban nepričakovano dobil močnega in tudi precej mlajšega tekmeca – in ta je prišel iz njegovih vrst. To je zdaj 45-letni Peter Magyar, ki je kot idealistični mladenič leta 2002 vstopil v Fidesz. Po vrnitvi Orbana na oblast leta 2010 je imel Magyar pomembne funkcije. Ni bil vedno v prvi vrsti, a vedno nekje v krogu Fideszove oblasti. Leta 2015 je med drugim postal tudi član kabineta premierja Orbana. Med letoma 2006 in 2023 je bil poročen z Judit Varga, še pomembnejšo članico Fidesza.

Rojstvo nove madžarske politične zvezde: težave za Orbana

Judit Varga (tedaj pravosodna ministrica) je bila poleg Katalin Novak (tedaj predsednica Madžarske) vpletena v afero s pomilostitvijo moškega, ki je prikrival pedofilijo v domu za otroke in mladostnike. Afera je izbruhnila februarja 2024. Orban je afero hotel čim prej pomesti pod preprogo, zato sta Judit Varga in Katalin Novak odstopili s svojih položajev.

Nekateri Magyarju očitajo, da je samovšečen in nadut, a hkrati tudi v Fideszu priznavajo, da ima brutalno energijo. Pred volitvami je Magyar obiskal kar tri kraje na dan in imel tam govore na dobro obiskanih shodih. Foto: Guliverimage

Po odstopu Katalin Novak in umiku Judit Varga je Magyar protestno odstopil z vseh javnih funkcij in položajev v državnih podjetjih. "Nočem biti niti za minuto del sistema, v katerem se resnični odgovorni skrivajo za ženskimi krili," je med drugim dejal v svoji izjavi. Svoje graje proti skorumpirani Orbanovi vladavini je Magyar predstavil na kanalu Partizan na YouTubu. Posnetek si je v enem dnevu ogledalo milijon Madžarov.

Tisza postane glavna tekmica Fideszu

Marca je napovedal ustanovitev svoje stranke. Poimenoval jo je Tisza (okrajšava za Stranko spoštovanja in svobode, obenem pa je kratica enaka imenu panonske reke Tise). Na evropskih volitvah junija 2024 je Tisza dobila skoraj 30 odstotkov glasov, Fidesz pa skoraj 45 odstotkov. Jasno je postalo, da bo Tisza (ta je v Evropskem parlamentu del Evropske ljudske stranke, katere del je bil nekoč tudi Fidesz) resen tekmec madžarski vladajoči stranki.

Orbanov tabor se je Magyarja lotil že kmalu po njegovem glasnem napadu na Orbana. Najprej so pricurljale informacije, da je bil Magyar nasilen v času zakona z Judit, kar sam zanika. Pred tedni so se celo pojavile informacije, da želijo Magyarja očrniti s posnetki njegovega spolnega odnosa z zdaj že nekdanjo partnerico Evelin Vogel. Madžarske obveščevalne službe naj bi celo skušale dobiti računalniške podatke, ki jih ima shranjene stranka Tisza.

Tisza ima prednost v anketah, a volilni sistem daje prednost Fideszu

Tiszi javnomnenjske ankete napovedujejo zmago na volitvah, ki bodo to nedeljo. Marca so nekatere namerile celo več kot 20-odstotno prednost Tisze, zadnje ankete v aprilu pa med 11 in 13 odstotki prednosti.

Madžarska in Rusija sta tesno povezani – tako zaradi ideoloških sorodnosti Orbanove in Putinove oblasti kot tudi zaradi velike madžarske energetske odvisnosti od Rusije. Foto: Guliverimage

Ali to pomeni, da bo Tisza zmagala in dobila večino sedežev v 199-članskem parlamentu? Tisto črnogledi niso popolnoma prepričani. Kot že omenjeno, je madžarski volilni sistem pisan na kožo Fideszu. Kot je za nemški medij Die Welt pojasnil madžarski volilni strokovnjak Robert Laszlo, je ta volilni sistem izjemno asimetričen, ker nesorazmerno nagrajuje najmočnejšo stranko.

Kako je Fidesz napihnil svojo parlamentarno večino

Na Madžarskem namreč zmagovalec volilnega okraja (teh je 106) prejme tudi dodatne glasove za svojo nacionalno listo (z nacionalnih list pride v parlament 93 poslancev) – natančneje vse glasove, ki jih je prejel nad tistimi, ki so potrebni za zmago. Kdor očitno prevladuje, si tako napihne parlamentarno večino daleč nad svoj dejanski delež glasov.

Fideszu koristi tudi to, da volilni sistem daje prednost podeželju, kjer je opozicija šibkejša. V Budimpešti in urbanih središčih, kjer prevladuje Tisza, je na voljo le približno 31 sedežev. Leta 2024 so bile namreč meje volilnih okrožij prerazporejene – v korist podeželskih regij.

Kako je Fidesz podeželske volivce priklenil nase

V Budimpešti se je na primer število volilnih okrajev zmanjšalo z 18 na 16. Približno 75 od 106 neposredno izvoljenih sedežev zdaj pripada podeželju, kjer si je Fidesz v zadnjih letih zgradil stabilno bazo moči, ki temelji predvsem na dveh stebrih.

Poleg volilnega sistema Orbanovo oblast krepi tudi dejstvo, da na Madžarskem predsednika države izberejo poslanci v parlamentu, kar pomeni, da ima Orban škarje in platno v rokah tudi pri izbiri predsednika. Na fotografiji: Orban in njegova tesna sodelavka Katalin Novak, ki je leta 2022 postala predsednica države, a je že februarja 2024 odstopila zaradi pomilostitve človeka, ki je prikrival pedofilijo. Foto: Guliverimage

Kot piše Die Welt, je prvi steber ekonomska odvisnost ljudi, ki živijo na podeželju, od države. V strukturno šibkih regijah so državni sekretarji in župani že dve desetletji precej vplivali na dodeljevanje sredstev EU in sistem zaposlovanja v občinah, znan kot közmunka.

Velika moč Orbanove televizijske propagande na podeželju

Drugi steber temelji na nadzoru informacij. Medtem ko mnogi volivci v mestih dobijo informacije na spletu, je državna televizija pogosto najprimernejši vir novic na podeželju. Z osrednjimi medijskimi organi in kadrovskimi imenovanji Orbanova vlada močno vpliva na javno radiotelevizijo.

Sporočilo, ki ga posreduje javna radiotelevizija, je dosledno: Fidesz je prikazan kot varuh Beke es biztonsag – miru in varnosti. Orban ta slogan uporablja, da se predstavi kot sidro stabilnosti v negotovih časih.

Previdni volivci in Romi: jeziček na tehtnici, ki bo dal zmago Orbanu?

Strategija, ki bi lahko delovala: Madžarski politolog Gabor Toka je za Die Welt poudaril, da neopredeljeni volivci, ki trenutno predstavljajo približno 20 odstotkov volilnega telesa, v ozračju negotovosti običajno izberejo status quo.

Premeteni Orban vedno izbere človeka, ki ga madžarskim volivcem predstavi kot glavnega madžarskega sovražnika. Dolga leta je bil to milijarder George Soros, ki ga je Orban med drugim obtoževal spodbujanja množičnih migracij na Madžarsko oziroma Evropo. Na plakatu iz leta 2017 vidimo Sorosa in napis, da naj Madžari ne dovolijo, da se zadnji smeji Soros. Foto: Guliverimage

Na podeželju živi tudi številno romsko prebivalstvo – ti po nekaterih podatkih predstavljajo do osem odstotkov prebivalstva v 9,5-milijonski Madžarski. Romi so bili do zdaj trdna volilna baza Fidesza.

Magyarjeva podeželska strategija in brutalna energija

Kot piše Die Welt, se Magyar zaveda te velike Fideszove moči na podeželju. Medtem ko so Orbanovi tekmeci na prejšnjih volitvah svoje kampanje usmerili v mesta, podeželje pa prepustili Orbanu, ki daje vtis podeželana in podeželane nagovarja s svojo podeželsko madžarščino (tako piše BBC), je mestna srajca iz Budimpešte Magyar obiskal številne manjše kraje na podeželju in tam vneto nabiral glasove.

62-letni Orban je imel očitno manj predvolilnih nastopov kot njegov mlajši tekmec. Praviloma je obiskal en kraj na dan, Magyar pa tri. Njegov načrt je bil, da pred volitvami z govorom nastopi v vseh 106 volilnih okrajih. To Magyarjevo taktiko z mešanico strahu in občudovanja opazujejo tudi pomembni člani Fidesza, ko medijem anonimno govorijo o njegovi brutalni energiji, ki jo Fideszu primanjkuje.

Orban govori o svetovni politiki, Magyar o madžarskih težavah

Medtem ko Orban govori o svetovni politiki (razumljivo, glede na to, kako slabo gre Madžarski pri gospodarskem razvoju pod njegovim vodstvom) in Magyarja slika kot lutko Bruslja, se Magyar osredotoča na madžarske notranje težave: slabo stanje zdravstva, izobraževanja in prometa ter na praznjenje podeželja.

Pred letošnjimi volitvami je Madžarski sovražnik številka ena v Orbanovem propagandnem svetu postal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Na plakatu vidimo napis: "Ne dovolite, da se zadnji smeje Zelenski." Zelenski se bo seveda smejal, če zmaga Magyar. Foto: Guliverimage

S svojimi nastopi v krajih zunaj Budimpešte, kjer so prej Orbanovi tekmeci na shodih zbrali peščico podpornikov, Magyar zbere na tisoče, tudi na desettisoče podpornikov. Zlasti veliko podpornikov ima med mladimi. Ali bo Magyarjeva volilna strategija na koncu uspela, bomo vedeli v nedeljo zvečer. Kakšna bo morebitna Magyarjeva Madžarska in kako se bo ta razlikovala od Orbanove Madžarske, pa bo povedal čas – če bo Magyar seveda v nedeljo zmagal.

In če na koncu spet zmaga Orban?

Kaj se bo zgodilo na Madžarskem, če Magyarju kljub vsemu trudu, vnemi in odločnosti spodleti in bo na koncu zmagal Fidesz? Nekdanji predsednik madžarskega ustavnega sodišča Andras Baka je za BBC dejal: "Kar imamo zdaj, je država, ki jo je popolnoma ugrabila ena stranka. Če bo Fidesz spet zmagal, bomo imeli še bolj okostenelo avtokracijo."