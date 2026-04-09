Prometni nesreči ohromili primorsko avtocesto pri Postojni

Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče v delovni zapori pred Postojno proti Kopru zaprt desni vozni pas, nastal je zastoj, sporoča prometno-informacijski center. Obvoz za osebna vozila je mogoč po regionalni cesti Unec–Postojna. Prometna nesreča se je zgodila tudi iz smeri Kopra proti Ljubljani, zaradi katere je prav tako oviran promet.

Promet je oviran tudi na primorski avtocesti na uvozu Postojna proti Kopru.

Foto: Dars/Promet.si

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste žival na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim.

Promet je povečan na cestah proti večjim mestom, zastoji so med drugim na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano ter pred Postojno proti Kopru in na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani.

Dela na cesti in obvozi

Na štajerski avtocesti je med Dramljami in Slovenskimi Konjicami spremenjena prometna ureditev. Za izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru se je treba pred zaporo razvrstiti na desni pas.

Na gorenjski avtocesti bo do sredine junija zaprt priključek Jesenice zahod/Hrušica v obe smeri. Obvoz je prek priključkov Jesenice vzhod/Lipce in Lesce, zaradi zapore je mogoča vožnja brez vinjete na odseku Jesenice vzhod/Lipce–predor Karavanke.

Na cesti Slovenj Gradec–Mislinjska Dobrava bodo pri Podgorju danes in jutri med 7. in 18. uro občasne do enourne popolne zapore.

Regionalna cesta Dravograd–Trbonje bo pri Bukovju zaprta predvidoma do 29. maja.

V Ljubljani bo predvidoma do 31. avgusta zaprta Barjanska cesta na nadvozu čez obvoznico. Za prebivalce Curnovske ulice in Poti na Rakovo Jelšo je obvoz brez vinjete mogoč tudi po avtocesti med priključkoma Vič in Rudnik.

Od petka od 22. ure do ponedeljka do 5.30 bo zaradi del pri Kamniku pod Krimom zaprta cesta Vrhnika–Podpeč.

STANJE NA CESTAH

PROMETNI ZASTOJI