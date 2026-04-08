Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
8. 4. 2026,
9.31

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

letalski promet promet promet ZDA Izrael Iran Vojna v Iranu

Normalizacije zalog letalskega goriva še ne bo, podražitve vozovnic neizogibne

Letalo, letalski promet | Koliko časa bo potrebnega za vnovično zagotovitev primernih zalog letalskega goriva, je težko reči. | Foto Reuters

Zaloge in cene letalskega goriva se bodo začele normalizirati šele po odprtju Hormuške ožine, za njihovo normalizacijo pa bo potrebnih več mesecev, je danes dejal generalni direktor Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) Willie Walsh. Kot je posvaril, je zato zvišanje cen letalskih vozovnic neizogibno.

Hormuška ožina
Novice Trump razglasil zmago, Iran odgovoril: Sovražnik je utrpel zgodovinski poraz #vŽivo

ZDA in Iran so se danes dogovorili o dvotedenski prekinitvi ognja in vnovičnem odprtju Hormuške ožine, skozi katero potuje petina vse svetovne nafte, a to še ne pomeni takojšnje vzpostavitve pretoka črnega zlata, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v Singapurju opozoril Walsh.

Po njegovih besedah so namreč zelo verjetne motnje v zmogljivosti rafinerij na Bližnjem vzhodu, kar bo podaljšalo težave pri dobavi nafte. "Mislim, da se vsi niso povsem zavedali, kako skoncentrirane so zmogljivosti v določenih delih sveta," je dodal.

Pričakujejo zvišanje cen letalskih vozovnic

Koliko časa bo potrebnega za vnovično zagotovitev primernih zalog letalskega goriva, je tako težko reči. "Glede na motnje na rafinerijah na Bližnjem vzhodu bo trajalo še nekaj mesecev, da se vnovič zagotovi ustrezno oskrbo," je ocenil Walsh. V tej luči pričakuje zvišanje cen letalskih vozovnic. Pretekle izkušnje namreč kažejo, da se letalska industrija na višje cene nafte odziva prav na ta način.

Prehod potnikov na letalske družbe zunaj Bližnjega vzhoda, ki je sledil zaprtju tamkajšnjega zračnega prostora, je medtem ocenil za začasno težavo. Ti letalski prevozniki namreč "nikakor ne morejo nadomestiti zmogljivosti, ki so jo zagotavljali prevozniki iz Zalivskih držav", meni. Prepričan je, da si bodo letalska vozlišča v Zalivskih državah hitro opomogla.

Cene nafte so se danes, potem ko so se ZDA in Iran dogovorili o dvotedenski prekinitvi ognja in vnovičnem odprtju Hormuške ožine, občutno znižale. Do dogovora je prišlo tik pred iztekom roka, ki ga je Teheranu za to postavil ameriški predsednik Donald Trump.

Hormuška ožina je praktično paralizirana že vse od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, to pa je cene črnega zlata in naftnih derivatov pognalo v nebo. Foto: Reuters

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.