Zaloge in cene letalskega goriva se bodo začele normalizirati šele po odprtju Hormuške ožine, za njihovo normalizacijo pa bo potrebnih več mesecev, je danes dejal generalni direktor Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) Willie Walsh. Kot je posvaril, je zato zvišanje cen letalskih vozovnic neizogibno.

ZDA in Iran so se danes dogovorili o dvotedenski prekinitvi ognja in vnovičnem odprtju Hormuške ožine, skozi katero potuje petina vse svetovne nafte, a to še ne pomeni takojšnje vzpostavitve pretoka črnega zlata, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v Singapurju opozoril Walsh.

Po njegovih besedah so namreč zelo verjetne motnje v zmogljivosti rafinerij na Bližnjem vzhodu, kar bo podaljšalo težave pri dobavi nafte. "Mislim, da se vsi niso povsem zavedali, kako skoncentrirane so zmogljivosti v določenih delih sveta," je dodal.

Pričakujejo zvišanje cen letalskih vozovnic

Koliko časa bo potrebnega za vnovično zagotovitev primernih zalog letalskega goriva, je tako težko reči. "Glede na motnje na rafinerijah na Bližnjem vzhodu bo trajalo še nekaj mesecev, da se vnovič zagotovi ustrezno oskrbo," je ocenil Walsh. V tej luči pričakuje zvišanje cen letalskih vozovnic. Pretekle izkušnje namreč kažejo, da se letalska industrija na višje cene nafte odziva prav na ta način.

Prehod potnikov na letalske družbe zunaj Bližnjega vzhoda, ki je sledil zaprtju tamkajšnjega zračnega prostora, je medtem ocenil za začasno težavo. Ti letalski prevozniki namreč "nikakor ne morejo nadomestiti zmogljivosti, ki so jo zagotavljali prevozniki iz Zalivskih držav", meni. Prepričan je, da si bodo letalska vozlišča v Zalivskih državah hitro opomogla.

Cene nafte so se danes, potem ko so se ZDA in Iran dogovorili o dvotedenski prekinitvi ognja in vnovičnem odprtju Hormuške ožine, občutno znižale. Do dogovora je prišlo tik pred iztekom roka, ki ga je Teheranu za to postavil ameriški predsednik Donald Trump.

Hormuška ožina je praktično paralizirana že vse od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja, to pa je cene črnega zlata in naftnih derivatov pognalo v nebo. Foto: Reuters