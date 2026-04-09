Projekt rekonstrukcije štajerske avtoceste prehaja v naslednjo fazo, so danes sporočili v družbi Dars, pri čemer se bo ta konec tedna z začetkom urejanja začasne prometne ureditve začel tudi osrednji del širitve odseka med priključkoma Domžale in Sneberje v šestpasovnico; delovna zapora bo vplivala na pretočnost prometa, nov režim pa določa dva prometna pasova proti Ljubljani in dva proti Mariboru, pri čemer bo promet v obeh smereh potekal po smernem vozišču proti Mariboru, saj bo smerno vozišče proti Ljubljani zaradi del zaprto, hkrati pa bo do konca oktobra potekalo tudi preurejanje odstavnega pasu v tretji pas v smeri Ljubljane.

V tej gradbeni sezoni, torej do konca oktobra, bodo dela potekala na smernem vozišču proti Ljubljani. Še naprej bo potekala tudi preureditev sredinskega ločilnega pasu na odseku med Domžalami in Šentjakobom. Projekt vzpostavitve tretjega pasu na odseku Domžale–Zadobrova je geografsko razdeljen na dve etapi, od Domžal do priključka pred Šentjakobom in od Šentjakoba do Zadobrove.

"Gre za vzpostavitev prometnega profila s tremi voznimi pasovi brez odstavnega pasu, se pravi trenutni odstavni pas namenimo prometnemu pasu. V ta namen je treba današnji odstavni pas oziroma trenutno vozišče razširiti za približno 1,5 metra in izgraditi tako imenovane niše," je orisal Matic Poznič, vodja službe za obnove pri družbi Dars.

Projekt širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano je stekel konec lanskega septembra. V prvem koraku je šlo za prvi del rekonstrukcije sredinskega ločilnega pasu iz zelenega v ureditev, ko smerni vozišči ločujejo betonski bloki. Pozimi so nato potekala pripravljalna dela za začetek širitve avtoceste s preureditvijo odstavnega pasu v voznega, zdaj pa bodo stekla dela za samo širitev.

Kaj torej sledi?

V smeri Maribora trenutno izvajajo dela, ki so potrebna za zadostno širino obstoječega vozišča, da bodo na smernem vozišču v smeri Maribora vzpostavili štiri zožene pasove.

"Tako bodo v tem času do tega konca tedna zaprti samo odstavni pasovi, nato pa sledijo dve krajši fazi za pripravo kompletnega vozišča za namen preusmeritve prometa," je še pojasnil Poznič.

Vzpostavljanje nove prometne ureditve bo steklo v prihajajočem koncu tedna, torej, 11. in 12. aprila, sledile bodo nadaljnje prilagoditve do končne začasne prometne ureditve. Konec tedna, 18. in 19. aprila bo nato vzpostavljena ureditev v obliki dveh zoženih prometnih pasov v vsako smer na smernem vozišču proti Mariboru, pri čemer bo desni pas nekoliko širši od levega.

Na cesti A1 bo od petka, 10. 4., od 20. ure do nedelje, 12. 4., do 22. ure promet potekal po enem pasu: med Ind. cono Moste in razcepom Zadobrova, med priključkoma Bizovik in LJ vzhod proti Štajerski ter na razcepu Zadobrova (iz H3 proti Štajerski) (sanacija vozišča).



Smerno vozišče proti Ljubljani bo medtem v celoti zaprto za promet. Izjema bo na odseku med priključkom Šentjakob in Zadobrova, kjer bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti dodaten vozni pas urejen tudi ob gradbišču na smernem vozišču proti Ljubljani. Med aprilom in julijem je namreč predvidena zapora priključka Sneberje v smeri proti Ljubljani (tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo), obvoz pa bo urejen prek priključka Šentjakob. V obdobju med julijem in oktobrom pa je nato predvidena še zapora priključka Šentjakob proti Ljubljani (tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo), obvoz pa bo urejen prek priključka Sneberje.

Predviden zaključek do septembra 2027

Po koncu gradbene sezone bo v zimskem času sledila prekinitev del, promet pa bo v tem obdobju spet urejen po obeh smernih voziščih, z dvema prometnima pasovoma v vsako smer.

Po zimski prekinitvi se bodo dela prihodnje leto nadaljevala z rekonstrukcijo vozišča na sosednjem smernem vozišču proti Mariboru, ki bo v času del zaprto za ves promet. Prometna ureditev bo podobna kot v letošnji gradbeni sezoni. Promet bo preusmerjen na obnovljeno in razširjeno polovico avtoceste, kar bo po napovedih Darsa omogočilo vzpostavitev širših začasnih prometnih pasov in večjo pretočnost prometa.

Celoten projekt širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano, po pogodbi vreden skoraj 99 milijonov evrov z davkom, naj bi po napovedih Darsa zaključili do septembra 2027.

Kako bo promet stekel po prenovi

Po koncu rekonstrukcije odseka v šestpasovnico bodo na vsakem smernem vozišču trije vozni pasovi. Na levem in sredinskem bo omejitev 130, na desnem pa 110 kilometrov na uro.

Cestišče bo na vsaki strani razširjeno za 1,5 metra, zamenjana bo voziščna konstrukcija, tako da bo ustroj ceste poenoten, z večjimi posegi za večjo pretočnost bosta preurejena priključka Šentjakob in Sneberje, sredinski zeleni pas bo po celotnem odseku ukinjen, vzpostavljen pa bo tudi video nadzor z devetimi portali za nadzor in vodenje prometa.

Poleg tega bo postavljenih še 22 novih portalov in polportalov s kažipotno signalizacijo, izvedenih pa bo tudi več okoljskih ukrepov, tako med gradnjo kot med samim obratovanjem. Tako bodo uredili za skoraj 35.500 kvadratnih metrov novih protihrupnih ograj, pa tudi protiprašno zaščito.