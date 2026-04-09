Š. L.

Četrtek,
9. 4. 2026,
14.45

Konferenčna liga, četrtfinale (prve tekme)

Celjski krvniki proti španskemu klubu, Fiorentina v Angliji

Celje : AEK, konferenčna liga | AEK je v osmini finala izločil Celje. | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Poleg lige Europa bodo danes dejavni tudi v klubi v konferenčni ligi, kjer se bo začel boj za polfinale. Na prvi četrtfinalni tekmi bo španski Rayo Vallecano gostil atenski AEK, ki je v osmini finala izločil Celje. Crystal Palace bo v Angliji pričakal italijansko Fiorentino, Mainz čaka obračun s Strasbourgom, Šahtar iz Donetska pa Alkmaar.

Povratne tekme četrtfinala bodo na sporedu prihodnji četrtek. 

Nogometaši Celja so izpadli v osmini finala tega tekmovanja. Na povratni tekmi v Atenah so sicer premagali AEK z 2:0, a so se od tekmovanja morali posloviti, saj so na prvi tekmi v boju za četrtfinale v knežjem mestu izgubili s kar 0:4. 

Finale konferenčne lige bo 27. maja.

Konferenčna liga, četrtfinale (prve tekme):

Četrtek, 9. april:

Lestvica ligaškega dela:

