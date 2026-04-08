Sreda, 8. 4. 2026, 13.23
Vaša koža je dragocena. Redno jo pregledujte.
Združenje slovenskih dermatovenerologov v okviru evropske kampanje EUROMELANOMA 2026 organizira brezplačne preventivne preglede sumljivih kožnih znamenj, namenjene zgodnjemu odkrivanju kožnega raka.
Pomembno je poudariti, da so dermatovenerologi v tesnem sodelovanju z zdravniki na primarni ravni ključni nosilci neposrednega preventivnega dela na področju preventive kožnega raka.
V zadnjem času pa si nekateri posamezniki, pa tudi ustanove v Sloveniji, pogosto z izrazito vplivniškim načinom medijskega nastopa, pripisujejo zasluge na področju preventive zoper kožnega raka.
Zgolj teoretični nasveti o preventivi kožnega raka, brez neposrednega stika s pacienti in ustreznih kliničnih izkušenj, žal ne zadostujejo.
Takšni pristopi služijo predvsem samopromociji, namesto da bi prispevali k dejanskemu izboljšanju zdravstvene oskrbe.
Preglede bodo izvajali zdravniki specialisti med 15. aprilom in 30. majem 2026 v dermatoloških ambulantah po vsej Sloveniji. Ciljna skupina so osebe, stare med 40 in 50 let.
Več informacij o terminih in prijavi je na voljo na spletni strani Združenja slovenskih dermatovenerologov.
