GaiaCell bo zagotovil dostop do vzorcev. Starši vztrajajo pri izvršitvi odločbe JAZMP. #video

Direktorica GaiaCella Gordana Kalan Živčec je v današnji izjavi za medije dejala, da bodo zagotovili nemoten dostop do vzorcev propadle Biobanke. JAZMP je namreč dovolil "nasilni vstop v poslovne prostore" kriobanke, kjer so vzorci, saj GaiaCell podjetju Izvorna celica ne dovoli prenosa celic. Starši vztrajajo pri izvršitvi odločbe JAZMP.

Kalan Živčec je prepričana, da javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) zahteva vstop v prostore "samo zato, da Izvorni celici zagotovi vzorce za njihove stranke, za katere ne vemo, kdo so, kaj bodo odnesli, kaj bodo počeli, ne poznajo naših tehnologij". Izdali so odločitev, ki "daje Izvorni celici pravico brskati po osebnih dokumentih vseh strank".

Zagotovila je, da bodo dovolili vstop in nemoten dostop do vzorcev, hkrati pa dejala, da ne bodo "sodelovali pri nasilnem prenosu". Dodala je, da odgovornosti za morebitne incidente ali poškodovane vzorce ne sprejema.

Kalan Živčec: Vzorci so na varnem

Vzorci so sicer po njenih besedah na varnem. Hrani jih njeno podjetje Medico Veritas, ki ima sedež na istem naslovu kot GaiaCell, medtem ko je v prostorih GaiaCella dokumentacija vzorcev. Medico Veritas ni ustanova za tkiva in celice, zato direktorica meni, da odločanje o tem podjetju ne spada pod pristojnost JAZMP.

Agencija je v sklepu o izvršbi odločbe, ki ga je direktorici Kalan Živčec vročila v četrtek, dovolila "nasilni vstop v poslovne prostore" kriobanke, kjer so vzorci. Kot so pojasnili, je nasilen vstop "edini možen način, da se odločba sploh izvrši". V obrazložitvi so se sklicevali na zakon o upravnem postopku, ki določa, da se v primeru, če se izvršba ne more opraviti, ta lahko opravi tudi z neposredno fizično prisilitvijo.

JAZMP je pred tem, 20. februarja, izdala odločbo, v kateri je GaiaCellu naložila, naj v petih dneh od prejema zahteve preda zadevnim ustanovam za tkiva in celice vse shranjene vzorce človeških tkiv in celic ter pripadajočo dokumentacijo Biobanke.

GaiaCell vzorcev noče predati

Ena od ustanov, kamor je nekaj sto imetnikov vzorcev te želelo prenesti, je Izvorna celica. Vendar tej GaiaCell vzorcev noče predati, saj vztraja, da ji mora Izvorna celica pred tem plačati stroške dosedanjega shranjevanja vzorcev in pripravo na njihov prenos.

Pri čimprejšnji izvršitvi odločbe JAZMP vztraja tudi okoli 500 staršev, ki jih v tej zadevi zastopa odvetniška družba Vrtačnik. Danes so za STA ponovno pojasnili, da "družba GaiaCell nima nobene pravne podlage, da izročitev vzorcev pogojuje s kakršnimkoli predhodnim plačilom stroškov".

GaiaCell je namreč posest nad vzorci pridobila brez pravne podlage. Po navedbah zastopnika družin je posest nad vzorci pridobila brez vedenja ter kakršnegakoli soglasja otrok kot lastnikov vzorcev oziroma staršev kot njihovih zakonitih zastopnikov. To pomeni, da družba GaiaCell skladno z obligacijskim zakonikom nima pridržne pravice, na kar se sklicuje Kalan Živčec.

Tudi sicer družba GaiaCell nima pravice do povračila kakršnihkoli stroškov od staršev, saj je glede na vse okoliščine primera ravnala kot nepristni poslovodja brez naročila iz obligacijskega zakonika. V vsakem primeru pa je družba GaiaCell posel shranjevanja matičnih celic opravljala namesto Biobanke, ne namesto staršev, zato bi se lahko kakršnikoli zahtevki po mnenju odvetniške družbe naslovili kvečjemu na Biobanko oziroma njeno stečajno maso.

Javna agencija je v spremstvu policije, predstavnikov Izvorne celice ter poljske ustanove za tkiva in celice PBKM, pri kateri želi Izvorna celica shranjevati vzorce, v ponedeljek že želela odločbo izvršiti, vendar so bili poslovni prostori GaiaCella zaprti, vstop v stavbo pa ni bil mogoč.