Predsednica republike Nataša Pirc Musar zaskrbljena: To je nov udarec

Nataša Pirc Musar | Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je že večkrat opozorila na nizko raven nezaupanja med poslanci. | Foto STA

"Takšno označevanje glasovnic je nov v vrsti udarcev za že tako načet ugled politike in politikov v Sloveniji," je v odzivu na označene glasovnice s petkovega tajnega glasovanja za predsednika državnega zbora za Siol.net povedala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Žalosti jo, da so politiki obljube o nujnosti dviga politične kulture in dialoga prelomili že na prvi seji novega sklica DZ.

Vpogled v glasovnice s petkovega tajnega glasovanja za predsednika DZ je pokazal, da je bil del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću označen. Prepoznati je bilo mogoče tri različne vrste oznak. Devet glasovnic je bilo označenih s krogcem v spodnjem desnem kotu, šest je bilo označenih s piko ob glasu za, štiri pa z zvezdico v zgornjem delu glasovnice.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar meni, da je takšno označevanje glasovnic nov udarec za že tako načet ugled politike in politikov v Sloveniji. Večkrat je že opozorila na nizko raven nezaupanja med političnimi strankami. "Zadnje, očitno vnaprej dogovorjeno označevanje glasovnic, odraža še bolj skrb vzbujajoče stanje – zaupanja ni niti znotraj nekaterih političnih strank. Če zaupanja ni, pa težko pričakujemo tvorno in razvojno sodelovanje v korist državljank in državljanov," je bila jasna Pirc Musar. 

Prelomljene obljube

Še posebej jo žalostijo prelomljene obljube, ki so jih politiki pred volitvami dali državljanom. "Še posebej žalostno je, da smo tudi v zadnji kampanji veliko slišali o nujnosti dviga politične kulture in dialoga, nato pa nekatere stranke takšne zaveze brez kakršnegakoli resnega premisleka in kasneje tudi brez obžalovanja prelomijo že na prvi seji novega sklica državnega zbora," je dejala Pirc Musar. 

Oglasil se je tudi Stevanović

Svoje mnenje o označenih glasovnicah na tajnem glasovanju poslancev je podal tudi novoizvoljeni predsednik DZ Zoran Stevanović. Več o tem, kaj je povedal, si lahko preberete v spodnjem članku: 

Zoran Stevanović
Stevanović: V demokraciji je to nedopustno

Ustavni pravnik Ciril Ribičič je ob razkritju označenih glasovnic za Siol.net povedal, da gre za staro prakso, s katero politične stranke nadzirajo svoje poslance, kar je protiustavno in nezakonito. Več si lahko preberete spodaj: 

Ciril Ribičič
Ustavni pravnik Ciril Ribičič: Neustavno je, da tako vplivajo na poslance
