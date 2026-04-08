Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Sreda, 8. 4. 2026, 14.30

Srećko Bogdan (1957 - 2026)

Umrl nekdanji jugoslovanski reprezentant Srećko Bogdan

Srećko Bogdan | Srećko Bogdan je pri nemškem Karlsruheju nosil tudi kapetanski trak. | Foto Guliverimage

V 70. letu življenja je umrl Srećko Bogdan, nekdanji jugoslovanski reprezentant in član šampionske generacije nogometašev zagrebškega Dinama. Ta je leta 1982 osvojila naslov državnega prvaka, leta 1980 in 1983 pa jugoslovanski pokal, so zapisali pri Dinamu.

Hrvaški branilec Srećko Bogdan, rojen v Murskem Središču, kjer je tudi umrl, je za Dinamo odigral 304 tekme, kar ga po številu uradnih tekem uvršča na peto mesto igralcev zagrebških modrih, pri katerih je dobil status legende.

Podoben status ima tudi pri nemškem Karlsruheju, v katerega je prestopil po odhodu iz Zagreba in pri katerem je bil tudi kapetan.

Dres Jugoslavije je nosil na 11 tekmah, k temu dodal še dva nastopa za hrvaško reprezentanco.

