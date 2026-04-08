Umrl nekdanji jugoslovanski reprezentant Srećko Bogdan

V 70. letu življenja je umrl Srećko Bogdan, nekdanji jugoslovanski reprezentant in član šampionske generacije nogometašev zagrebškega Dinama. Ta je leta 1982 osvojila naslov državnega prvaka, leta 1980 in 1983 pa jugoslovanski pokal, so zapisali pri Dinamu.

Hrvaški branilec Srećko Bogdan, rojen v Murskem Središču, kjer je tudi umrl, je za Dinamo odigral 304 tekme, kar ga po številu uradnih tekem uvršča na peto mesto igralcev zagrebških modrih, pri katerih je dobil status legende.

Podoben status ima tudi pri nemškem Karlsruheju, v katerega je prestopil po odhodu iz Zagreba in pri katerem je bil tudi kapetan.

U 70. godini preminuo je nekadašnji hrvatski reprezentativac i legendarni nogometaš zagrebačkog @gnkdinamo Srećko Bogdan, koji je za Vatrene nastupio u dva navrata - protiv Rumunjske 1990. godine, kada je postigao i pogodak, te protiv Slovenije 1991. godine.



Hrvatski nogometni… pic.twitter.com/Ld0zqbi0EW — HNS (@HNS_CFF) April 8, 2026

Dres Jugoslavije je nosil na 11 tekmah, k temu dodal še dva nastopa za hrvaško reprezentanco.