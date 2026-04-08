Vila Robida – oživitev družinske zapuščine na Kraškem robu

Vasica Črni Kal je bila pomembna postojanka že v Avstro-Ogrski, danes pa se spreminja v turistično destinacijo za ljubitelje narave. V 130 let stari kamniti stavbi, kjer je bila nekoč pošta, trgovina in mesnica, je najprej nastal manjši butični hotel, temu so kasneje dodali tri apartmaje in savno, ki si delijo čudovito dvorišče z bazenom.

Od vaške gostilne do sodobnega butičnega hotela

Ob znani gostilni na poti proti morju je dolgo sameval del nekoč mogočne stavbe, ki je sčasoma začel kaziti podobo vasi. Potomci gostilničarjev so v tem prostoru prepoznali priložnost in z vizijo oživili lepote domačega kraja na Kraškem robu, kjer se kraški prelomi prepletajo z gozdovi, pogled pa sega vse do morja.

Del objekta so odkupili in ga preoblikovali v butični hotel, sprva namenjen predvsem plezalcem in kolesarjem, danes pa odprt širšemu krogu gostov.

Prenovo je vodila arhitektka Tina Vatovec iz biroja Endemika, ki je tudi soustanoviteljica Vile Robida. Skupaj z bratom Žigom Vatovcem sta razvila koncept, ki združuje sodobni interjer in tradicionalno kamnito arhitekturo.

Posebno vrednost objektu daje vidni kamen, ki razkriva logiko nekdanje gradnje in ustvarja močan ambient. Zaradi zahtev spomeniškega varstva je vhodna fasada umirjena in ometana, zadnja stran pa razkriva svojo pristno, surovo podobo. Ta kamnita čipka postane edinstvena kulisa v sobah, savni in na skriti terasi za objektom.

Ime, ki nosi pomen

Arhitektko privlači predvsem kontrast med starim in novim, zato ambienti ne posnemajo preteklosti, temveč sledijo sodobnim oblikovalskim smernicam. Kamen se povezuje z vidnim betonom, sodobno keramiko in pohištvom čistih linij, medtem ko so ohranjeni detajli – leseni tramovi, kamniti elementi in tradicionalni tlaki – pomemben poklon preteklosti.

Ime Robida izhaja iz besedne zveze Kraški rob, kjer robidovo grmičevje uspeva v izobilju. Tako kot vsaka jagoda robide tvori del celote, tudi Vila Robida gradi svojo zgodbo iz številnih detajlov. Želja lastnikov je, da vsak gost postane del te zgodbe, ki se prepleta z okusi, doživetji in ambientom.

Prostorski koncept in program

V osnovnem objektu sta recepcija ter večnamenski prostor, kjer gostom postrežejo zajtrk in kjer potekajo različni dogodki, tudi teambuildingi. Za stavbo se skriva intimna terasa z zeleno steno, medtem ko je v zgornjih dveh etažah osem sodobno opremljenih sob, zasnovanih s poudarkom na naravnih materialih, bogatih teksturah in skrbno izbranih detajlih.

V prizidku, ki je v celoti ohranjen v vidnem kamnu, je urejena kolesarnica, kar odraža vse večji pomen kolesarskega turizma v regiji.

Z nadaljnjim razvojem projekta je zaživela tudi nonotova domačija, kjer je nastalo prostorno dvorišče, obdano z objekti, ki so dobili nove vsebine. Urejeni so bili trije apartmaji, na dvorišče pa je umeščen bazen. V nekdanji garaži je nastala savna VIP, ki ponuja poseben pogled na bazen – ta omogoča kopanje tudi v hladnejših mesecih.

Revitalizacija, ki presega stavbo

S prenovo dotrajanega objekta se ni spremenila le hiša, temveč se je zgodila tudi revitalizacija dela vasi. Kulturna dediščina je danes na ogled obiskovalcem iz vse Evrope, ki jih navdušuje pristnost prostora in se radi vračajo.

Vila Robida tako ni le turistična nastanitev, temveč zgodba o družini, tradiciji in spoštovanju preteklosti, ki v sodobni preobleki živi naprej.

IME PROJEKTA: VILA ROBIDA – revitalizacija kamnite stavbe

ARHITEKTURA: ENDEMIKA, Tina Vatovec

GLAVNI IZVAJALEC: GEOIT, d. o. o.

NAROČNIK: Družina Vatovec

POVRŠINA: 600 m2

LOKACIJA: Črni Kal 61, Črni Kal

LETO IZVEDBE: 2018–2022

KONTAKT: +386 31 313 666, info@vila-robida.si

