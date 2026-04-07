Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
7. 4. 2026,
6.10

Osveženo pred

6 dni, 20 ur

Vsebino omogoča NGEN

Natisni članek

Natisni članek
dobavitelj električne energije električno omrežje omrežnina Zeleni prehod Zeleni prehod trajnost sončne celice baterija elektrika hranilnik električne energije sončna elektrarna s hranilnikom sončna elektrarna SG Brain SG Connect Ngen Star Ngen Energetika 2.0 Energetika 2.0 energetika advertorial

Torek, 7. 4. 2026, 6.10

6 dni, 20 ur

SG Brain podjetja NGEN optimizira življenjsko dobo baterije

Največja napaka pri baterijah: več ni vedno bolje

Vsebino omogoča NGEN
NGEN | Foto Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Ko govorimo o sončnih elektrarnah in shranjevanju energije, večina ljudi razmišlja precej preprosto: več ko baterijo uporabljamo, več prihranimo. Več polnjenja, več praznjenja, več lokalno izkoriščene energije, ne da bi jo morali črpati iz omrežja. A v resnici stvari niso tako preproste. Vsak cikel polnjenja in praznjenja namreč vpliva na življenjsko dobo baterije. In prav tukaj se skriva ena ključnih razlik med osnovnim in naprednim upravljanjem energije.

V rubriki Energetika 2.0 na Siol.net v seriji člankov predstavljamo delovanje napredne umetnointeligenčne nadgradnje (AI) SG Brain, ki je del pametnega energetskega sistema SG Connect podjetja NGEN. Po predstavitvi dejavnikov, ki jih to pametno omrežje upošteva pri svojem delovanju, kot so cene elektrike, vremenska napoved, konice moči in poraba, se tokrat posvečamo še enemu ključnemu vidiku: življenjski dobi baterije in temu, kako jo pametni sistem upošteva pri upravljanju energije.

Rešitev se trenutno testno uporablja v industrijskih energetskih sistemih, in če vas zanimajo rešitve za industrijo, lahko vse informacije pridobite tukaj.

Baterija ni neomejen vir shranjevanja električne energije

Vsaka baterija ima omejeno življenjsko dobo, ki se meri v številu ciklov polnjenja in praznjenja. To pomeni, da vsaka uporaba baterije prispeva k njeni obrabi.

Pri sistemih, kot je hranilnik električne energije, ki je povezan s sončno elektrarno, to pomeni, da ni vedno smiselno baterije uporabljati ob vsaki priložnosti. Če bi sistem baterijo praznil in polnil ob vsakem manjšem cenovnem ali vremenskem signalu, bi sicer kratkoročno lahko ustvaril nekaj prihrankov, dolgoročno pa bi skrajšal življenjsko dobo naprave.

Zato postaja vse pomembnejše vprašanje: kdaj se uporaba baterije res izplača?

ngen | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Zakaj vsako polnjenje baterije nekaj "stane"?

Čeprav uporabnik tega neposredno ne vidi na računu, ima vsako polnjenje in praznjenje baterije svojo ceno. Ta se kaže v postopnem zmanjševanju kapacitete in učinkovitosti sistema.

Pri večjih sistemih, kjer je baterija za sončno elektrarno ključni del infrastrukture, lahko nepravilno upravljanje pomeni hitrejšo obrabo in višje stroške na dolgi rok.

Zato napredni energetski sistemi ne optimizirajo le trenutnih stroškov elektrike, temveč tudi dolgoročno učinkovitost in življenjsko dobo opreme.

ngen anton | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Kako pametni sistem odloča, kdaj uporabiti baterijo?

Napredne rešitve, kakršne razvija NGEN, pri upravljanju energije upoštevajo več dejavnikov hkrati. Med njimi niso le cene elektrike, vreme ali poraba objekta, temveč tudi stanje in obremenitev baterije.

Nadgradnja SG Brain, ki je del sistema SG Connect, tako analizira:

  • pričakovano proizvodnjo sončne elektrarne,
  • napoved porabe,
  • urne cene elektrike,
  • napolnjenost baterije in
  • tehnične omejitve sistema.

Ob tem upošteva tudi, ali je določen cikel polnjenja in praznjenja ekonomsko upravičen glede na vpliv na baterijo.

Če koristi uporabe baterije ne odtehtajo njenega "stroška obrabe", sistem takšne odločitve ne bo izvedel.

ngen | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Kaj je SG Brain?

SG Brain je napredna umetnointeligenčna nadgradnja pametnega energetskega sistema SG Connect podjetja NGEN.

Sistem analizira več vhodnih podatkov hkrati, od vremenske napovedi in proizvodnje sončne elektrarne do vzorcev porabe, stanja baterije in cen elektrike, ter na podlagi teh podatkov izdela napoved delovanja za naslednjih od 24 do 48 ur.

Zakaj je to pomembno za industrijo?

Pri večjih industrijskih sistemih, kjer je baterija NGEN ali hranilnik NGEN del kompleksnega energetskega sistema, ima vsaka odločitev večji vpliv, saj so višje tudi številke porabe in proizvodnje električne energije.

ngen | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek

Baterija v takšnem industrijskem okolju ni le dodatek, temveč ključni element upravljanja energije. Zato mora sistem poleg optimizacije stroškov skrbeti tudi za njeno dolgoročno delovanje.

Pametno upravljanje pomeni, da se baterija uporablja takrat, ko ima to največji učinek, ne pa ob vsaki priložnosti.

Komu je trenutno namenjen SG Brain?

SG Brain je trenutno v testni fazi v industrijskih energetskih sistemih z dinamično ceno električne energije. Takšni sistemi so najpogostejši pri večjih poslovnih in industrijskih odjemalcih.

Nadgradnja za širšo uporabo v stanovanjskih sistemih je del nadaljnjega razvoja platforme.

Ngen Koli Šped | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Pametno upravljanje pomeni ravnovesje

Celoten energetski sistem od sončne elektrarne do hranilnika električne energije mora delovati usklajeno.

Če sistem razume:

  • kdaj bo proizvodnja visoka,
  • kdaj bo poraba večja,
  • kdaj so cene elektrike ugodne,
  • kdaj uporaba baterije dolgoročno ni smiselna in celo
  • kakšna je vremenska napoved,

lahko sprejema precej boljše odločitve.

Prav to omogoča napreden pristop, ki ga razvija NGEN. Več o njihovih rešitvah lahko preverite tukaj.

Evropa, Evropa iz Vesolja, Zemljevid Evrope | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Prihodnost ni le v energiji, temveč v njenem upravljanju

Serija člankov, ki smo jo v sklopu rubrike Energetika 2.0 pripravili na Siol.net, je pokazala, da je SG Brain umetnointeligenčna nadgradnja sodobnega energetskega sistema SG Connect, ki daleč presega odvisnost od same proizvodnje energije.

Kot smo prikazali, so pomembni dejavniki, ki jih pri svojem delovanju upošteva to pametno omrežje, še cene električne energije, vremenska napoved, predvidena poraba objekta, rezanje konic moči in stanje baterije.

Šele ko sistem upošteva vse te dejavnike hkrati, lahko energijo upravlja učinkovito. In prav v tem je razlika med klasičnim in pametnim energetskim sistemom.

Stopite v stik z NGEN:

NGEN | Foto:

Obrazec za menjavo dobavitelja za GOSPODINJSTVA

Obrazec za menjavo dobavitelja za PODJETJA

Telefon: +386(0) 4581 20 20

E-naslov: info@ngen.si

NGEN, d. o. o., Moste 101, 4274 Žirovnica, Slovenija

ngen | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek

Izkoristite sofinanciranje NGEN: 3.275 evrov z DDV:

ngen gumb | Foto:

Druge pomembne povezave:

NGEN GROUP

NGEN SG CONNECT

NOVA DOBA SAMOOSKRBE

NGEN DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Aplikacija SG Connect je dostopna v različicah za iOS in Android. 

  • Uporabniki iOS si jo naložite tukaj.
  • Uporabniki Androida si jo naložite tukaj.
dobavitelj električne energije električno omrežje omrežnina Zeleni prehod Zeleni prehod trajnost sončne celice baterija elektrika hranilnik električne energije sončna elektrarna s hranilnikom sončna elektrarna SG Brain SG Connect Ngen Star Ngen Energetika 2.0 Energetika 2.0 energetika advertorial
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

