Nekaj velikega se dogaja. Orban ima sporočilo za Slovenijo.

Orbanova Madžarska je verjetno država z najnižjimi davki v EU (kar zadeva dohodnino in davke na dohodke pravnih oseb). Desni Fidesz je imel od leta 2010 ustavno večino v parlamentu in je prikrojil državo po svoji meri. Prelom s komunistično preteklostjo je bil na Madžarskem vsaj na prvi pogled največji med pokomunističnimi tranzicijskimi državami. Madžarska pod Viktorjem Orbanom je torej storila vse, kar naj bi po mnenju številnih na desnici (tudi v Sloveniji) storila država, da bi postala gospodarska zgodba v uspehu. V dejanskem svetu pa je Madžarska pod Orbanom postala tretja gospodarsko najmanj razvita članica EU. Orban je zaradi svojega udrihanja nad množičnimi migracijami v Evropo postal ikona svetovne desnice (tudi desnice v Sloveniji), a zadnja leta je potiho uvažal delovno silo iz Šrilanke, Filipinov, Ukrajine in Turčije, da je lahko na Madžarskem gradil tovarne za tuje multinacionalke.

Ko so Viktorja Orbana in njegov Fidesz Madžari v nedeljo po 16 letih skorajda absolutne oblasti prepričljivo vrgli v opozicijo, je v Budimpešti izbruhnilo navdušenje, kot da bi Madžarska zmagala na svetovnem nogometnem prvenstvu. Ljudje so na ulicah množično nazdravljali zmagi Petra Magyarja.

"Rusi, pojdite domov!"

Zlasti mladi (po nekaterih podatkih kar 90 odstotkov mladih Madžarov, starih med 18. in 29. letom, nasprotuje Orbanu) so vzklikali slogan iz madžarske revolucije leta 1956: "Ruszkik haza!" (Rusi, pojdite domov!). Ost je očitno uperjena proti proruski politiki Orbana in njegovega Fidesza.

Velika ironija je, da je Orban med Madžari postal prvič znan, ko je junija 1989 pred polmilijonsko množico, ki se je zbrala ob ponovnem pokopu posmrtnih ostankov voditelja madžarskega upora proti Sovjetom leta 1956 Imreja Nagyja, zahteval odhod sovjetskih vojakov z Madžarske. Tedaj 25-letni Orban je s tem govorom začela svojo uspešno politično kariero.

Leta 1989 podi Sovjete domov, potem postane "Putinova miška"

Pozneje je postal velik zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina in od njega prevzel številne zamisli za svojo iliberalno demokracijo. Zadnje leta je udrihal tudi po Ukrajini, oviral sprejetje evropskih sankcij proti Rusiji, ko je ta napadla Ukrajino, blokiral evropsko pomoč Ukrajini ... Po lastnih besedah je postal miška, ki rešuje ujetega leva (Rusijo oz. Putina) iz mreže.

Madžarska pomlad leta 2026: vzkliki "Rusi, pojdite domov" po Magyarjevi zmagi:

“Ruszkik haza!” on the Budapest metro.



What a moment. pic.twitter.com/xAgwlB454N — Jakub Krupa (@JakubKrupa) April 12, 2026

Orban je postal mednarodna zvezda leta 2015, ko se je v času migrantske krize uprl nepremišljeni politiki odprtih vrat za migrante tedanje nemške kanclerke Angele Merkel, ki je bila do takrat občudovana na evropski desnici in znana tudi po vzdevku kraljica Evrope. Orbana so hitro vzljubili tudi na slovenski desnici. To so bila leta, ko je bila na slovenski desnici najbolj priljubljen tuji politik in to priljubljenost je ohranjal vse do danes.

Orbanova Madžarska kot zgled za slovensko desnico

Orbanova Madžarska, ki je v resnici po gospodarskih podatkih vedno zelo zaostajala za Slovenijo (leta 2025 je bila po Eurostatu Slovenija še vedno gospodarsko najbolj razvita med članicami EU, ki so imele nekoč socialistično ureditev, medtem ko je Madžarska razvitejša samo še od Romunije in Bolgarije), je postala zgled za številni na slovenski desnici, kako naj bi bila videti prihodnost Slovenije.

Orban je svojo mednarodno priljubljenost zelo spretno izkoriščal in širil svoje vplive pri t. i. nacionalno-konservativni desnici v številnih državah. Prisluhnili so mu tudi ameriški republikanci in tudi zanje je postala Orbanova Madžarska zgled, kakšna naj bo prihodnost ZDA oziroma kakšna država je ideal krščanskih konservativcev.

Orban očara ameriške krščanske konservativce

Ne preseneča, da ga je tik pred zdajci prišel podpret v Budimpeštu ameriški podpredsednik JD Vance, a je naredil s svojim obiskom verjetno zaradi anket že precej obupanemu Orbanu medvedjo uslugo.

Orbanov poraz je slaba novica tako za Donalda Trumpa kot Vladimirja Putina. Oba sta veliko stavila na Madžarsko pri njunem načrtu slabitve EU. Velike zaveznika je izgubil tudi Benjamin Netanjahu.

Orban, ki je bil v začetku politične kariere liberalec in tudi ne preveč krščansko usmerjen, je v Budimpešto vabil tudi ameriške konservativne intelektualce. Svoj dom in menda tudi dobro plačo je v madžarski prestolnici (ki je mimogrede bila že leta trdnjava protiorbanovske opozicije) našel tudi na slovenski desnici znani mislec Rod Dreher. Zdaj si bo morda moral Dreher, če mu bo nova Magyarjeva oblast zaprla ali priprla denarno pipico, poiskati novega delodajalca.

Orban se sonči v svetovni slavi, Madžarska pa nazaduje

Pri svojem širjenju vpliva po svetu je Orban, voditelj majhne države z 9,5-milijona prebivalca, ki je dejansko s svojo poceni delovno silo zgolj nekakšna gospodarska polkolonija tujih (zlasti nemških avtomobilskih) koncernov, pozabil na Madžare in njihovo blaginjo (za blaginjo svojih tesnih političnih privržencev, prijateljev in sorodnikov je Orban znal vedno dobro poskrbeti, tudi z evropskim denarjem).

Kot piše Aris Roussinos v britanskem mediju Unherd se je od leta 2021 madžarski srednji sloj skoraj prepolovil, medtem ko se je najrevnejši sloj v družbi povečal z 31 na 43 odstotkov prebivalstva države. Taksist Tibor, ki je britanskega novinarja pred dnevi prevažal po madžarski prestolnici, mu je dejal: "Potrebujemo spremembe, predolgo je že (na oblasti Orban, op. p.). Imam dve hčerki in želim, da ostaneta na Madžarskem, da jima ne bi bilo treba hoditi v Avstrijo ali Nemčijo zaradi dela."

Draginja na Madžarskem, propad javnega zdravstva

Cene v trgovinah, kavarnah in restavracijah zdaj niso bistveno nižje kot v Veliki Britaniji, vendar se plače niso ustrezno zvišale, še ugotavlja Roussinos. V Fideszu krivdo zvračajo na vojno v Ukrajini.

Poleg nizke stopnje gospodarske razvitosti v primerjavi z drugimi članicami EU, je Orbanova Madžarska na dnu lestvice tudi glede plač (boljša samo od Grčije in Bolgarije):

Despite all the bluster around Orban’s supposed economic successes, Hungary lags towards the bottom of the East European “convergence” club. More at today's Chartbook Top Links! pic.twitter.com/tra9gn5Uv3 — Adam Tooze (@adam_tooze) April 10, 2026

Zlasti pereče in boleče so težave madžarskega javnega zdravstva, ki se kaže tudi v pomanjkanju toaletnega papirja (tega naj bi madžarski bolniki sami prinašali v bolnišnice), mila in jedilnega pribora. Roussinosu so glede obupnega stanja v bolnišnicah celo privrženci stranke Fidesz zasebno priznavali, da bi morali porabiti več denarja za zdravstvo, pa tudi za zvišanje plač navadnih državnih uslužbencev in za širjenje bogastva zunaj najožjega kroga stranke.

Pod Orbanom ni bilo kakšne velike gospodarske zgodbe o uspehu

V velikih ozirih je Orbanu popolnoma spodletelo. Kot že omenjeno, je po gospodarski razvitosti (to meri realni BDP na prebivalca) Madžarska zdaj tretja gospodarsko najmanj razvita država v EU, čeprav so bili verjetno številni v Sloveniji – zaradi Orbanove karizme in politične avre na volitvah uspešnega politika – prepričani, da je Madžarska pod Orbanom gospodarsko prehitela Slovenijo.

To šibko točko (gospodarske in socialne težave na Madžarskem) je seveda spretno izkoristil Magyar s svojo stranko Tisza (Tisza part pomeni Stranka spoštovanja in svobode), ki je za razliko od Orbana, ki je popolnoma padel v vlogo mesije svetovne desnice, obljubljal izboljšanje stanja v madžarskem zdravstvu in izobraževanju.

Tudi Orbanova Madžarska uvaža tujo delovno silo iz neevropskih držav

Orbanu je tudi spodletelo pri migrantski politiki. Leta 2015 je v času migrantske krize na meji s Srbijo in Hrvaško postavil ograjo in s tem preusmeril množični migrantsko-begunski tok, ki je šel do tedaj proti Avstriji in Nemčiji skozi Madžarsko, v smeri Slovenije (ograja je na svoji južni meji nato postavila tudi naša država).

Primerjava, ki kaže, kako je Orbanova Madžarska izgubila prednost pred Romunijo:

With less than 24 hours left until Hungarians head to the polls, I figured it is a good moment to take one final look at what Viktor Orbán has achieved in his 16 years of uninterrupted, near absolute reign in Hungary, by comparing Hungary’s performance with that of Romania.🧵 pic.twitter.com/7DHoV12M3i — Daractenus (@Daractenus) April 11, 2026

Toda kljub temu da Orban retorično zavrača množično priseljevanje iz neevropskih, nekrščanskih držav, je, kot piše dopisnik BBC iz Madžarske, začel potiho uvažati delovno silo iz Šrilanke, Filipinov in Turčije. Prihajati so začeli tudi delavci iz Ukrajine. Magyar je seveda tudi tukaj pri Orbanu našel šibko točko.

Orbanu spodleti poskus povečanja rodnosti

Orbanu je spodletelo tudi pri njegovi demografski politiki. Z denarjem je množično spodbujal pare, da bi imeli več otrok, toda do leta 2025 se je stopnja rodnosti znižala na 1,31 otroka na žensko, torej na enako številko, ki jo je podedoval od socialistov leta 2010, piše BBC. Verjetno bi bili podatki o stopnji rodnosti na Madžarskem še slabši, če ne bi bilo Romov in njihove višje stopnje rodnosti.

Romi predstavljajo tja do osem odstotkov prebivalstva Madžarske in so veljali za trdno Orbanovo volilno bazo. Po nekaterih trditvah, ki krožijo po družbenih omrežjih, letos med Romi ni bilo tako velikega navdušenja za udeležbo na volitvah. Volilna udeležba na Madžarskem je bila po dozdajšnjih podatkih letos skoraj 80-odstotna.

Afera s pomilostitvijo človeka, ki je prikrival pedofilijo

Tudi Orbanova politika obvarovanja otrok pred propagando gibanja LGBT je doživela hud udarec februarja 2024, ko se je razvedelo, da sta tedanja predsednica države Katalin Novak in takratna ministrica za pravosodje Judit Varga podpisali pomilostitev zapornika, ki je prestajal kazen zaradi prikrivanja pedofilije v domu za otroke in mladostnike.

Magyarjev vzpon na oblast se je začel leta 2024, ko je izbruhnila afera s pomilostitvijo zapornika Endreja Konyaja, ki je prikrival pedofilijo v domu za otroke in mladostnike. Pomilostitev je predlagal kalvinistični škof Zoltan Balog, ki je med letoma 2012 in 2018 minister v Orbanovi vladi. Ta afera, ki je odnesla tudi nekdanjo Magyarjevo ženo Judit Varga, je bila odskočna deska za Magyarja, ki je začel Fideszovo oblast obtoževati korupcije in uspešno zbiral množice na svojih shodih.

Ta afera in odstop Judit Varge je bila tudi odskočna deska za dotedanjega člana Fidesza Magyarja (nekdanji mož ministrice Varga). Ta je kot madžarski novi obraz v dveh letih iz skoraj neznanega človeka za povprečnega Madžara postal politik, ki je vrgel z oblasti močnega, premetenega in prekaljenega Orbana.

Za Magyarja glasujejo tudi levi volivci

Svojo stranko Tisza je 45-letni Magyar predstavljal kot nekakšni Fidesz brez korupcije. Je desnosredinsko, a tudi proevropsko in protirusko usmerjen (vsaj tako se je obnašal na poti do oblasti). Zanj so iz taktičnih razlogov glasovali tudi številni liberalno in levo usmerjeni Madžari.

Nekateri ga zaradi njegovega meteorskega vzpona na oblast že slavijo kot enega najbolj nadarjenih politikov na svetu. Za primerjavo: Orban, ki zdaj šteje 62 let, je potreboval devet let, da je s prebojem iz anonimnosti leta 1989 leta 1998 prvič zmagal na volitvah in postal madžarski premier.

Orbanova predvolilna taktika strašenja se je izpela: Madžari so postali utrujeni od strahu

Orban je leta 2002 izgubil oblast, nato pa spet nanjo zavihtel leta 2010. Svojo oblast je ohranjal tudi tako, da je pred volitvami vedno strašil madžarske volivce pred nevarnostjo: to so bili migranti, madžarsko-ameriški liberalni milijarder George Soros, gibanje LGBT, bruseljski birokrati, ki bi Madžarsko potisnili v vojno z Rusijo, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ... A enkrat se je s svojo taktiko Orban izpel.

Madžari se na ulicah veselijo in plešejo ob odhodu Orbana:

Ez a kedvenc videóm lett 🥹 pic.twitter.com/yWW3htANs1 — ɴɪᴋɪ (@nlkllfc) April 13, 2026

Daniel Renyi, preiskovalni novinar opozicijsko usmerjene spletne strani 444.hu, je za Unherd pred volitvami dejal, da Orban tokrat izgublja svoj nekoč zanesljiv stik z javnostjo. "Ima zelo tesen krog ljudi in začel je delati napake. Ta občutek je. Veste, samo poskušajo ustvarjati vsebine in prevladovati v vsakodnevnih razpravah o politiki, in če sem iskren, to preprosto ne deluje."

Stari slog Fideszovega vodenja kampanj, ki državo postavlja v pogumen, osamljen boj proti notranjim in zunanjim sovražnikom, izgublja svojo privlačnost, je pojasnil Renyi in dodal: "Mislim, da je v sistemu nekakšna izčrpanost. Celoten način vodenja politike je dejansko igranje na eksistencialni strah ljudi. Mislim, da so se ljudje tega nekako naveličali. Ljudje so izčrpani, ker se ves čas bojijo." Madžarski novinar se s svojo napovedjo ni zmotil.

Je to konec globalnega orbanizma?

In kakšne bodo evropske in svetovne posledice Orbanovega padca za oblasti? Nekateri, kot je kanadski pisatelj in nekdanji politik Michael Ignatieff, so že pred volitvami napovedovali, da bo Orbanov konec tudi konec svetovnega orbanizma in da bo to hud udarec za trdo desnico po vsem svetu. Če ima Kanadčan prav, bodo to jesen pokazale vmesne volitve v ZDA, prihodnje leto pa predsedniške volitve v Franciji.

Emmanuel Macron je med tistimi, ki so se zelo razveselili Orbanovega padca z oblasti:

Je viens de m’entretenir avec Peter Magyar pour le féliciter de sa victoire en Hongrie !



La France salue une victoire de la participation démocratique, de l’attachement du peuple hongrois aux valeurs de l’Union européenne et pour la Hongrie en Europe.… pic.twitter.com/VMrgPQwYTa — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

Dopisnik BBC na Madžarskem Nick Thorpe je po volitvah zapisal, da je Orbanov madžarski eksperiment izčrpan. V prvi vrsti zato, ker Madžari niso hoteli biti več tisti preizkusni zajčki, na katerih bo eksperimentiral Orban. Seveda nikoli ne vemo, ali se bo našla še kakšna država, kjer bo desnica skušala izvesti eksperiment v Orbanovem slogu.

Konec utopične desnice?

Lahko tudi rečemo (ne samo po Orbanovem porazu, ampak tudi glede na težave, s katerimi se soočajo po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo tudi v ZDA in posledično tudi vsi mi po vsem svetu), da je madžarska pomlad leta 2026 in padec Orbana hud udarec za vso utopično desnico, ki misli (ali pa se pretvarja, da tako misli), da lahko zgolj s plehkim političnim šovom spreminja svet v nekakšno desno utopijo.

Treba pa je tudi poudariti, da Orbanova Madžarska ni bila nikoli diktatura, a tudi popolnoma svobodna država ne, kot je zapisal neki Madžar na družbenem omrežju X po volitvah. Dejansko je Orbanova Madžarska, v veliki meri tudi zaradi madžarskega volilnega sistema (tako tistega do leta 2010 kot Orbanovega po letu 2010), postala enostrankarska vladavina, ki je za vse več Madžarov postala čim bolj zadušljiva, ker jim je košček za košček jemala svoboščine.

Orban ni kot kakšen drug desni politik, ampak prizna poraz na volitvah

Je pa treba Orbanu tudi priznati, da se za razliko od Trumpa po porazu ni oklepal oblasti in ni trdil, da je bil žrtev volilnih goljufij. Priznal je izide volitev in čestital Magyarju za zmago.