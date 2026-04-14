Nino Žičkar: iz garaže do olimpijskih iger

"Tudi Slovenci lahko sanjamo in naredimo dobre zgodbe in vrhunske produkte," pravi Nino Žičkar. Iz domače garaže je razvil blagovno znamko MINT Sports, katere očala in čelade danes nosijo vrhunski športniki in so jih nosili tudi športniki na olimpijskih igrah. Ključna inovacija podjetja – športna očala z vgrajeno dioptrijo v enem kosu – je edinstvena na svetu.

Žičkar je od nekdaj imel podjetniško žilico. Po študiju na fakulteti za šport ga je pot vodila v Avstrijo, Avstralijo, Francijo, bil je tudi del ekipe demonstratorjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije. Kar se je začelo kot garažni hobi, se je razvilo v slovensko športno blagovno znamko MINT Sports, ki se ukvarja z izdelavo smučarskih očal, čelad, kolesarskih očal.

Inovacija, ki izstopa

Njihova ključna inovacija so športna sončna očala z dioptrijo, pri katerih je steklo brušeno in vgrajeno v enem kosu neposredno v okvir. Tako odpravijo klasične adapterje in omogočajo boljšo vidljivost ter udobje. So edini na svetu s to inovacijo, prejeli so tudi priznanja Gospodarske zbornice Slovenije. Na konferenci Alpska disciplina: dodana vrednost z globalnim dosegom je za Siol.net razložil, da smo njihove produkte lahko videli tudi na olimpijskih igrah, evropskem in svetovnem kolesarskem prvenstvu.

"Tudi športniki in njihovi vrhunski dosežki so nam zelo v pomoč, saj nas tudi zaradi tega tujci bolj spoštujejo. Danes slovenska znamka v svetu že nekaj pomeni, če pa imaš dodatno inovacijo, ki jo potencialni partner vidi kot dobro prodajno nišo, lahko uspeš." Foto: Ana Kovač

Podjetje je relativno mlado. Kako ste začeli?

Sam delujem od začetka 2020, lani decembra smo odprli novo podjetje. Začeli smo v domači garaži, trenutno pa smo v inkubatorju v Krškem. Tu se zelo dobro počutimo.

Ste profesor športne vzgoje. Je bil to povod za razvoj športne opreme?

Imel sem ogromno izkušenj iz alpskega smučanja. Razvoja se nisem lotil z namenom podjetništva, sem si pa želel ustvariti neko zgodbo. Naneslo pa je tako, da sta se ideja in zanos razvili v resno podjetništvo.

Naš prvi produkt so bila fotokromatska smučarska očala. Vse produkte, ki smo jih razvili, smo vedno izboljševali. Še preden smo šli v izdelavo prvih produktov, smo opazovali, kaj se dogaja na terenu, in gledali, kje imajo športni navdušenci težave. Ko smo prve stvari razvili in prodali, so prišle inovacije. Za inovacije so prejeli več priznanj. Foto: GZS

Kako poteka razvoj produkta, ki mora delovati v zahtevnih, pogosto ekstremnih razmerah?

Na začetku moraš imeti dobro idejo, potem pa skozi uporabo in prek uporabnikov vidiš, kaj je treba še izboljšati. Gre za proces, ki se nikoli ne konča. Sami smo od nekdaj veliko na terenu (na smučiščih, kolesarskih maratonih), poslušamo uporabnike, saj ni nujno, da uporabniki potrebujejo to, kar smo si mi zamislili. Pomembno je, kako produkt deluje v praksi, zato je nujno upoštevanje potreb realnih kupcev. Oni so tisti, ki bodo pripravljeni odšteti denar za neko inovacijo ali produkt. Imeli smo primere, ko so kupci želeli kupiti že vzorce, ki še niso bili končni produkti.

Kako poteka testiranje opreme?

Opremo testiramo povsod, testiramo sami in z vrhunskimi športniki. Res je pomembno preverjanje vseh funkcionalnosti v realni športni uporabi. Opremljamo kolesarje, na primer Kolesarski klub Novo mesto (nekdanja ekipa Adria Mobil), smo uradni partner Dirke po Sloveniji, sodelujemo z demonstratorsko vrsto Smučarske zveze, gorskim tekačem Luko Kovačičem ter drugimi vrhunskimi športniki.

Majhno podjetje z globalnimi ambicijami

Kako pomembne so inovacije za vaš prodor v tujino?

Inovacije so nujno potrebne za razvoj znamke in podjetja. Odprle so nam vrata v tujino predvsem na trge, kot so Nemčija, Avstrija, Španija. Zaradi njih nas partnerji jemljejo resno in vidijo potencial v znamki. Trenutno največ stavimo na nemški trg.

Kaj je ključno: promocija ali uporabniška izkušnja?

Pomembno je oboje. Lahko imaš vrhunski produkt, pa če ga ne znaš prodati, bo ostalo samo pri produktu. Če imaš samo dobro promocijo in slab produkt, ga boš pa samo enkrat prodal. Pri nas se na srečo uporabniki vračajo, zato mislim, da smo na pravi poti.

Kakšna pa je vaša vizija?

Trenutno smo eno tistih novodobnih podjetij, ki ima veliko pomoči zunanjih izvajalcev (ang. outsourcing), na primer proizvodnjo, dizajn. Glavnino operativnega dela, razvoja in marketinga opravimo v Sloveniji, partnerje imamo v Italiji, na Kitajskem. Končni produkt se sestavi pri nas. Smo majhno podjetje z velikimi načrti ter vizijo.

Trenutno lahko tudi z majhno ekipo delamo velike stvari in to je tudi naša konkurenčna prednost. Ker smo manjši, smo bolj prilagodljivi, še bolj v stiku z uporabniki, vidimo, kaj še lahko izboljšamo in se prilagodimo.

Čeprav podjetje ostaja majhno, Žičkar verjame, da lahko s pravo kombinacijo inovacij, prilagodljivosti in bližine uporabnikom slovenska znamka uspe tudi na globalnem trgu.