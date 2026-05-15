Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
15. 5. 2026,
8.47

prodaja dobiček poslovanje Petrol

Petrol v prvem četrtletju ob nespremenjenih prihodkih s 73-odstotnim padcem čistega dobička

Petrol | V družbi za padec čistega dobička krivijo neustrezen regulatorni model oblikovanja cen goriv, saj so sicer prodajo naftnih derivatov marca povečali za 39 odstotkov. | Foto STA

V družbi za padec čistega dobička krivijo neustrezen regulatorni model oblikovanja cen goriv, saj so sicer prodajo naftnih derivatov marca povečali za 39 odstotkov.

Skupina Petrol je v prvem četrtletju ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov, kar je približno toliko kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je znižal za 73 odstotkov na 8,3 milijona evrov.

Poslovanje skupine Petrol so v prvem letošnjem četrtletju zaznamovale zaostrene geopolitične razmere in neustrezen regulatorni mode oblikovanja cen goriv v Sloveniji, ki je družbi Petrol marca ob 39-odstotni rasti prodanih količin naftnih derivatov prinesel 27,5 milijona evrov izgube iz tega naslova. To je negativno vplivalo na četrtletne poslovne rezultate skupine, so v Petrolu zapisali v sporočilu, danes objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

V celotnem četrtletju je skupina prodala milijon ton goriv in derivatov, kar je 10 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Vrednost prodaje trgovskega blaga in storitev se je zvišala za osem odstotkov na 152,9 milijona evrov.

Dobiček pred davki je upadel za 75 odstotkov na 9,9 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) pa za 39 odstotkov na 41 milijonov evrov.

