Svetovno prvenstvo v reliju se nadaljuje s sedmo od 14 letošnjih dirk, s še zadnjo na asfaltu. Elfyn Evans (Toyota), ki vodi v skupnem seštevku prvenstva WRC, je vodilni po petkovih šestih hitrostnih preizkušanj na Japonskem. Ima 15,7 sekunde prednosti pred Oliverjem Solbergom in še 1,4 sekunde več pred tretjeuvrščenim Sebastienom Ogierjem (oba Toyota). V soboto in nedeljo bodo odpeljali še 14 brzincev.