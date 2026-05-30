Avtorji:
M. P., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
14.30

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Sobota, 30. 5. 2026, 14.30

Reli Japonska, sobota

Kljub odstopu Solberga na prvih štirih mestih štiri Toyote

WRC reli Japonska Elfyn Evans | Elfyn Evans tudi po drugem dnevu dirkanja na Japonskem ostaja na prvem mestu. | Foto Red Bull Content Pool

Elfyn Evans tudi po drugem dnevu dirkanja na Japonskem ostaja na prvem mestu.

Foto: Red Bull Content Pool

Petkratni svetovni podprvak v reliju Britanec Elfyn Evans vodi pred nedeljskim sklepnim delom relija Japonska, sedme letošnje dirke za svetovno prvenstvo (WRC). Pred moštvenim kolegom pri Toyoti Francozom Sebastienom Ogierjem ima 17,8 sekunde prednosti. Šved Oliver Solberg je po zdrsu s ceste odstopil.

Toyota na domači dirki kaže svojo premoč. Tudi na naslednjih dveh mestih je s Samijem Pajarijem in domačinom Takamotom Katsutom. Elfyn Evans je imel v soboto tudi nekaj sreče. Njegov prvi zasledovalec na dirki je bil prav Oliver Solberg, še en voznik Toyote, ki je zaostajal 15,7 sekunde, v 10. etapi pa je njegovo vozilo obtičalo v drevesu in Valižan na čelu karavane je lahko tudi malo popusti. Na petem in šestem mestu sta voznika ekipe Hyundai, Adrien Fourmaux in Thierry Neuville.

"V avtomobilu sem se počutil res dobro, zelo udobno. Ničesar nisem forsiral, skušal sem ostati zbran in delati to, kar počnem že cel vikend. Žal pa sem nato v enem od levih zavojev na blatnem asfaltu prepozno zaviral in ob trku zlomil zadnjo obeso," je dan razložil Solberg, ki je na dirki dobil dva brzinca.

"Že zjutraj sem videl, da preveč tvega. Žal to ni veliko presenečenje, je pa škoda," pa se je odzval Ogier, a mu Šved ni ostal dolžan: "Na asfaltu je bil moj ritem fantastičen. Ves čas se borim proti dvema najboljšima voznikoma na svetu. Razlike so res minimalne." V nedeljo je na sporedu še šest hitrostnih preizkušenj.

