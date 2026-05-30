Kljub odstopu Solberga na prvih štirih mestih štiri Toyote

Toyota na domači dirki kaže svojo premoč. Tudi na naslednjih dveh mestih je s Samijem Pajarijem in domačinom Takamotom Katsutom. Elfyn Evans je imel v soboto tudi nekaj sreče. Njegov prvi zasledovalec na dirki je bil prav Oliver Solberg, še en voznik Toyote, ki je zaostajal 15,7 sekunde, v 10. etapi pa je njegovo vozilo obtičalo v drevesu in Valižan na čelu karavane je lahko tudi malo popusti. Na petem in šestem mestu sta voznika ekipe Hyundai, Adrien Fourmaux in Thierry Neuville.

"V avtomobilu sem se počutil res dobro, zelo udobno. Ničesar nisem forsiral, skušal sem ostati zbran in delati to, kar počnem že cel vikend. Žal pa sem nato v enem od levih zavojev na blatnem asfaltu prepozno zaviral in ob trku zlomil zadnjo obeso," je dan razložil Solberg, ki je na dirki dobil dva brzinca.

"Že zjutraj sem videl, da preveč tvega. Žal to ni veliko presenečenje, je pa škoda," pa se je odzval Ogier, a mu Šved ni ostal dolžan: "Na asfaltu je bil moj ritem fantastičen. Ves čas se borim proti dvema najboljšima voznikoma na svetu. Razlike so res minimalne." V nedeljo je na sporedu še šest hitrostnih preizkušenj.