Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
26. 4. 2026,
16.32

21 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Sami Pajari Elfyn Evans Kanarski otoki reli Sebastian Ogier

Nedelja, 26. 4. 2026, 16.32

21 minut

Reli za SP na Kanarskih otokih

Francoz Sebastien Ogier najhitrejši na Kanarskih otokih

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ogier Kanarski otoki Las Palmas 2026 | Sebastian Ogier je bil najhitrejši na Kanarskih otokih. | Foto Guliverimage

Sebastian Ogier je bil najhitrejši na Kanarskih otokih.

Foto: Guliverimage

Francoz Sebastien Ogier (Toyota) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo na Kanarskih otokih. Premoč Toyote, ki je osvojila prva štiri mesta, sta potrdila še Valižan Elfyn Evans in Finec Sami Pajari, ki sta zaokrožila prvo trojico.

Borut Prosenc onboard
Avtomoto Pogled iz avtomobila: mojstrska vožnja Slovenca po italijanskem makadamu #video

Japonska ekipa bi lahko osvojila tudi prvih pet mest, če ne bi na predzadnji hitrostni preizkušnji napake naredil Šved Oliver Solberg. Ta je bil takrat najbližje Sebastienu Ogierju, a je v lovu na Francoza zletel s ceste in končal dirko.

Solberg je zadnji dan začel z manj kot štirimi sekundami zaostanka za Ogierjem. Na prvih dveh "brzincih" zadnje etape ga je še zmanjšal in prišel na vsega 2,2 sekunde, tako da je bil boj za zmago povsem odprt. A se je končal v 17. hitrostni preizkušnji, ko je švedski dirkač vendarle pretiraval, zletel s ceste in tako močno poškodoval dirkalnik, da ni več mogel nadaljevati.

Skupno drugo mesto je tako pripadlo Elfynu Evansu, ki je zaostal 19 sekund, tretji je bil Sami Pajari z minuto in 40 sekundami zaostanka, še 11 sekund več je zaostal četrti Japonec Takamoto Katsuta.

Ogier: Vse je bilo tako, kot mora biti

Na zadnji hitrostni preizkušnji, "power stageu", ki prinaša dodatne točke za SP, sicer Ogier ni pretiraval in je bil tretji, zmagal je Evans pred Katsuto.

Prvi dirkač, ki ne prihaja iz Toyotine ekipe, je bil tako na petem mestu Francoz Adrien Fourmaux (Hyundai). Vendar je bil zaostanek za tekmeci iz Toyote še precej večji, že tri minute in pol. Trojico Hyundaijev do sedmega mesta sta dopolnila še osmoljenec prejšnje dirke na Hrvaškem, Belgijec Thierry Neuville, in domačin Dani Sordo.

Ogier, ki ne nastopa na vseh dirkah, je v skupnem seštevku zdaj šesti z 58 točkami.

"Zelo sem užival. Avto je bil odličen, zelo smo bili skupaj, še posebej s Solbergom. Nisem bil nervozen, ko se je približal, naredil sem, kar sem moral. Dobra bitka, vožnja na meji, vse je bilo tako, kot mora biti," je za prireditelje po zmagi dejal Ogier.

"Malo mešani občutki, a se je dobro končalo. Čestitke Ogierju za res odlično opravljeno delo," pa je dejal Evans.

Skupno je po petih postajah sezone na vrhu zdaj Evans s 101 točko, drugi je le z dvema manj Katsuta, tretji pa Pajari z 72. Ogier, ki ne nastopa na vseh dirkah, je šesti z 58.

Med konstruktorji je Toyota še povečala naskok, zdaj ima 265 točk, Hyundai pa 167.

Naslednji reli za SP bo preizkušnja na Portugalskem med 7. in 10. majem.

Sami Pajari Elfyn Evans Kanarski otoki reli Sebastian Ogier
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

