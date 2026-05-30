Priljubljeni radijski voditeljici Vesna Ban in Anja Ramšak sta na Radiu 1 delili pretresljivo izkušnjo, ki sta jo doživeli pred časom. Sumita namreč, da so jima v pijačo podtaknili drogo za posilstvo.

"Roke so bile kot čigumi, noge me niso več držale," je svoje spomine na nedavni koncert opisala radijka Vesna Ban in ob tem dodala, da ni mogla normalno govoriti in je komaj odpirala usta. Še slabše se je počutila njena prijateljica, ki je morala poiskati zdravniško pomoč.

"Povsem je kolapsirala. Testi so pokazali, da je imela v krvi GBL," je razkrila radijka. GBL, ki se v telesu pretvori v GHB, je psihoaktivna substanca, ki ima v majhnih količinah podobne učinke kot alkohol, rahlo povečan odmerek pa lahko povzroči resne posledice, saj lahko pride do zastrupitve, izgube spomina in izgube zavesti. Prav zaradi teh učinkov jo uporabljajo kot drogo za posilstvo.

Podobno izkušnjo je doživela tudi Anja Ramšak. "Tri prijateljice smo bile v lokalu v Ljubljani. Spile smo dve viljamovki, nič več, in noge nas niso več držale," je povedala Ramšak. Na srečo se je vse dobro izteklo, saj so hitro ugotovile, da nekaj ni v redu in uspele varno priti domov.

Pomembno je, da prijatelji skrbijo drug za drugega

Svojo zgodbo sta delili predvsem zato, da bi opozorili, kako hitro lahko človek postane žrtev zlorabe, tudi če je previden. "Na takšnih dogodkih moraš biti zelo pozoren, kje pustiš pijačo in kaj piješ," je opozorila Ban. Obe poudarjata, kako pomembna je medsebojna skrb prijateljev, saj se lahko takšne situacije hitro razvijejo v nekaj veliko bolj nevarnega.