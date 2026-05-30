Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sobota,
30. 5. 2026,
10.06

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Vesna Ban Anja Ramšak droga za posilstvo

Sobota, 30. 5. 2026, 10.06

21 minut

Radijski voditeljici delili pretresljivo izkušnjo: sumita, da so jima podtaknili drogo za poslitvo

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anja Ramšak | Anja Ramšak se je znašla v podobni situaciji kot njena sodelavka Vesna Ban. | Foto Mediaspeed

Anja Ramšak se je znašla v podobni situaciji kot njena sodelavka Vesna Ban.

Foto: Mediaspeed

Priljubljeni radijski voditeljici Vesna Ban in Anja Ramšak sta na Radiu 1 delili pretresljivo izkušnjo, ki sta jo doživeli pred časom. Sumita namreč, da so jima v pijačo podtaknili drogo za posilstvo.

"Roke so bile kot čigumi, noge me niso več držale," je svoje spomine na nedavni koncert opisala radijka Vesna Ban in ob tem dodala, da ni mogla normalno govoriti in je komaj odpirala usta. Še slabše se je počutila njena prijateljica, ki je morala poiskati zdravniško pomoč. 

"Povsem je kolapsirala. Testi so pokazali, da je imela v krvi GBL," je razkrila radijka. GBL, ki se v telesu pretvori v GHB, je psihoaktivna substanca, ki ima v majhnih količinah podobne učinke kot alkohol, rahlo povečan odmerek pa lahko povzroči resne posledice, saj lahko pride do zastrupitve, izgube spomina in izgube zavesti. Prav zaradi teh učinkov jo uporabljajo kot drogo za posilstvo. 

Podobno izkušnjo je doživela tudi Anja Ramšak. "Tri prijateljice smo bile v lokalu v Ljubljani. Spile smo dve viljamovki, nič več, in noge nas niso več držale," je povedala Ramšak. Na srečo se je vse dobro izteklo, saj so hitro ugotovile, da nekaj ni v redu in uspele varno priti domov.  

Pomembno je, da prijatelji skrbijo drug za drugega

Svojo zgodbo sta delili predvsem zato, da bi opozorili, kako hitro lahko človek postane žrtev zlorabe, tudi če je previden. "Na takšnih dogodkih moraš biti zelo pozoren, kje pustiš pijačo in kaj piješ," je opozorila Ban. Obe poudarjata, kako pomembna je medsebojna skrb prijateljev, saj se lahko takšne situacije hitro razvijejo v nekaj veliko bolj nevarnega. 

Vesna Ban Anja Ramšak droga za posilstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.