Francoz Sebastien Ogier je na predzadnji hitrostni preizkušnji relija Portugalska zapravil zmago, ki bi bila zanj že 69. Prebil je pnevmatiko in izgubil dve minuti. Tako je 23. zmago in prvo letos osvojil belgijski voznik Thierry Neuville.

Sebastien Ogier Foto: Guliverimage Sebastien Ogier (Toyota) je v soboto na šesti postaji sezone svetovnega prvenstva v reliju (WRC) povečal prednost pred tekmeci, Thierry Neuville (Hyundai) je na drugem mestu zaostajal za 22 sekund. Dan je Francoz začel le s štirimi sekundami prednosti. V soboto so se vozniki soočili z dirkanje v dežju, ki je na nekaterih delih ceste spremenilo v blatne drsalnice. "Popoldne je bilo v teh razmerah res težko. Vesel sem, da sem na cilju, ker je bilo zelo zahtevno, nobenega oprijema ni bilo v blatu, kar plavali smo, ampak na koncu se je dobro končalo," je dejal Francoz.

Ogier je v soboto dobil tri brzince, prav tako tri njegov moštveni sotekmovalec Oliver Solberg, Šved je dopoldne za kratko prevzel vodstvo, a ga je hitro spet zapravil. Na koncu dneva je bil z 49 sekundami zaostanka četrti. Pred njim in za njim sta bila še dva voznika Toyote, Sami Pajari (+0,25) in Elfyn Evans (+0,58).

Ogier je bil tako pred osmo zmago na reliju Portugalska. A mu očitno ni bila usojena. Na predzadnji hitrostni preizkušnji je prebil pnevmatiko. S sovoznikom sta jo sicer zamenjala in lahko nadaljevala z dirkanjem, a sta pri tem izgubila dve minuti. S prvega mesta sta tako nazadovala na šestega. Neuville je tako pred zadnjim brzincem povedel 15 sekund pred Solbergom in še 13 več pred Evansom.

Zadnjo hitrostno preizkušnjo, tako imenovani "power stage", je dobil Adrian Fourmaux (Hyundai), ki prvi trojici ni bil več nevaren in je dirko končal na četrtem mestu. Neuville je zanesljivo zadržal prvega in torej dosegel svojo prvo zmago v sezoni. Po 23 odpeljanih brzincih je imel tako 16,3 sekunde prednosti pred Solbergom, tretji Evans pa je zaostal 29,1 sekunde.