Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Nedelja,
10. 5. 2026,
15.25

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Oliver Solberg Elfyn Evans Sami Pajari Sebastien Ogier Thierry Neuville Toyota Hyundai reli WRC

Nedelja, 10. 5. 2026, 15.25

35 minut

WRC, reli Portugalska

Ogier prebil gumo in ostal brez zmage, prvič letos slavil Neuville

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
reli Portugalska Thierry Neuville Hyundai | Thierry Neuville | Foto Guliverimage

Thierry Neuville

Foto: Guliverimage

Francoz Sebastien Ogier je na predzadnji hitrostni preizkušnji relija Portugalska zapravil zmago, ki bi bila zanj že 69. Prebil je pnevmatiko in izgubil dve minuti. Tako je 23. zmago in prvo letos osvojil belgijski voznik Thierry Neuville.

Ogier Kanarski otoki Las Palmas 2026
Sportal Toyotini prva štiri mesta, zmagal veteran Sebastien Ogier

Sebastien Ogier | Foto: Guliverimage Sebastien Ogier Foto: Guliverimage Sebastien Ogier (Toyota) je v soboto na šesti postaji sezone svetovnega prvenstva v reliju (WRC) povečal prednost pred tekmeci, Thierry Neuville (Hyundai) je na drugem mestu zaostajal za 22 sekund. Dan je Francoz začel le s štirimi sekundami prednosti. V soboto so se vozniki soočili z dirkanje v dežju, ki je na nekaterih delih ceste spremenilo v blatne drsalnice. "Popoldne je bilo v teh razmerah res težko. Vesel sem, da sem na cilju, ker je bilo zelo zahtevno, nobenega oprijema ni bilo v blatu, kar plavali smo, ampak na koncu se je dobro končalo," je dejal Francoz.

Ogier je v soboto dobil tri brzince, prav tako tri njegov moštveni sotekmovalec Oliver Solberg, Šved je dopoldne za kratko prevzel vodstvo, a ga je hitro spet zapravil. Na koncu dneva je bil z 49 sekundami zaostanka četrti. Pred njim in za njim sta bila še dva voznika Toyote, Sami Pajari (+0,25) in Elfyn Evans (+0,58).

Poglejte vrhunce sobotnega dirkanja na Portugalskem:

Ogier je bil tako pred osmo zmago na reliju Portugalska. A mu očitno ni bila usojena. Na predzadnji hitrostni preizkušnji je prebil pnevmatiko. S sovoznikom sta jo sicer zamenjala in lahko nadaljevala z dirkanjem, a sta pri tem izgubila dve minuti. S prvega mesta sta tako nazadovala na šestega. Neuville je tako pred zadnjim brzincem povedel 15 sekund pred Solbergom in še 13 več pred Evansom.

Zadnjo hitrostno preizkušnjo, tako imenovani "power stage", je dobil Adrian Fourmaux (Hyundai), ki prvi trojici ni bil več nevaren in je dirko končal na četrtem mestu. Neuville je zanesljivo zadržal prvega in torej dosegel svojo prvo zmago v sezoni. Po 23 odpeljanih brzincih je imel tako 16,3 sekunde prednosti pred Solbergom, tretji Evans pa je zaostal 29,1 sekunde. 

reli Hrvaška Takamoto Katsuta Toyota
Sportal Več 10 tisoč navijačev, Neuville po napaki na zadnjem brzincu zmago poklonil Katsuti
Oliver Solberg Elfyn Evans Sami Pajari Sebastien Ogier Thierry Neuville Toyota Hyundai reli WRC
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.