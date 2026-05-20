Pozabite na klasičen city break: teh devet avstrijskih zgodb si boste zapomnili

Zanimivosti, zaradi katerih imamo radi Avstrijo – in ki bi lahko nastale samo tam. Njihov recept? Vzamejo nekaj povsem resnega in mu dodajo ščepec nečesa nepričakovanega. Temu pravijo Lebensgefühl – poseben občutek za življenje, ki združuje samoironijo, lahkotnost in radovednost.

Najhitrejši spust z graškega Schlossberga

Ime Graz izhaja iz slovanske besede gradec, kar pomeni "majhna utrdba" ali "majhen grad". Schlossberg, ki je pred stoletji služil kot obrambna utrdba, danes ne varuje več mesta. Namesto tega ponuja očarljiv razgled na okoliške griče in morje streh pod njim.

Foto: Harry Schiffer Med strehami zlahka opazimo tako imenovani "Friendly Alien" – muzej sodobne umetnosti Kunsthaus, futuristična muzejska stavba, ki je tu "pristala" leta 2003. Ko se idile dovolj naužijete in se vam kraj zdi raziskan, se lahko na poti navzdol namesto hoje preprosto podate na tobogan, vgrajen v skalo, in se tako spustite do vznožja Schlossberga.

Foto: Werner Krug

Do poznih ur v dunajskih muzejih

Za avstrijsko prestolnico ne sme manjkati skrivni namig. Dunajčani čas radi preživljajo v muzejih – tudi zvečer. Prav to se dogaja na živahnih zabavah v Albertini in v Umetnostnozgodovinskem muzeju (nem. Kunsthistorisches Museum). Alber&Tina in Kunstschatzi so priljubljeni after-work dogodki, ki so pogosto hitro razprodani. Pravzaprav to sploh ni tako nenavadno, če vemo, da Albertina ponuja celo ure joge v svojih razkošnih prostorih, medtem ko Umetnostnozgodovinski muzej gosti lastne čebelje panje na strehi.

Foto: KHM-Museumsverband

Umetniške zbirke po tirolsko

Kaj bi lahko bilo lepšega kot opazovati pristajanje letal med gorami po pestrem dnevu v Innsbrucku – sproščeno na ležalniku in s pijačo v roki? To je priljubljen način preživljanja časa med domačini. Kombinacija živahnega študentskega vzdušja in dramatične alpske pokrajine daje temu mestu poseben čar.

Foto: Swarovski-Kristallwelten

A to še ni vse, v okolici sta še dva izjemna kulturna vrhunca. Grad Ambras velja za enega prvih muzejev na svetu, ki je bil tako tudi zasnovan. V 16. stoletju je nadvojvoda Ferdinand II. tukaj dal urediti pomembno umetniško in čudežno sobo, v kateri so zbirali nenavadne predmete iz takrat znanega sveta. Ta zbirka še danes navdušuje tudi izkušene obiskovalce.

Foto: Sarah-Dawalibi Ste to že videli? Potem se splača odpraviti naravnost v glavo prav posebnega "zelenega velikana": v Kristalne svetove Swarovski (nem. Swarovski Kristallwelten) v Wattensu. Ta edinstveni doživljajski svet, ki so ga zasnovali mednarodni umetniki, očara s fantazijskimi čudežnimi sobami in sodobnimi postavitvami na temo kristala.

Foto: Swarovski-Kristallwelten

Kaj vam pride na misel, ko pomislite na planinsko kočo? Morda preproste jedi iz testa, krepka juha ali osvežujoč mlečni napitek poleti. Tradicionalne planinske koče predstavljajo preprosto, nezapleteno kuhinjo.

Foto: Christine Hoeflehner V regiji Schladming–Dachstein pa ta predstava dobi presenetljiv preobrat: z Michelinovimi zvezdicami nagrajeni kuhar Richard Rauch s približno 16 kočami v regiji vsako leto soustvarja posebne menije, ki na novo interpretirajo klasično planinsko kuhinjo. Njegove jedi združujejo čar alpske preprostosti z dovršeno kuharsko umetnostjo in v gore prinašajo pridih fine dininga.

Za vse, ki želijo uživati v ustvarjalni kuhinji na visoki ravni – in to sredi osupljive alpske pokrajine – je Schladming popolna destinacija. Leta 2026 je bila regija celo gostiteljica podelitve Michelinovih zvezdic v Avstriji!

Foto: Martin Huber

Idilični travniki, slapovi, svež gorski zrak z vrhov – in povrh še pridih start-up duha? V najbolj zahodnih vaseh Avstrije, globoko v Alpah Predarlske, najdemo specialty kavarne, napredne kmetije in impresivne primere sodobne arhitekture. Nekatere občine tu celo eksperimentirajo z ustvarjalnimi gospodarskimi modeli: lokalne valute, kot je Talent, spodbujajo izmenjavo znanj, idej in ustvarjalnega dela znotraj regije. Oglejte si projekt BUS:STOP v Krumbachu, obiščite kmetijo Metzler ali se ustavite v kulturnem centru Werkraum v Andelsbuchu – ter doživite, kako se alpska tradicija prepleta z nepričakovano usmerjenostjo v prihodnost.

Foto: Markus Gmeiner

Slow Life med jezeri

Koroška je blagoslovljena s kristalno čistimi jezeri, vpetimi v impresivno gorsko pokrajino – pravi raj. Poleg te izjemne narave regijo zaznamuje tudi bližina Italiji: v tem kontekstu na primer hitro postane jasno, zakaj ima kulinarika tukaj tako pomembno vlogo. Veliko tradicionalnih jedi na jedilnikih je edinstvenih in jih najdemo le tukaj.

Foto: Martin Steinthaler A to še ni vse: lokalni proizvodi se že dolgo ne omejujejo več le na sadje in zelenjavo. Vedno več koroških pridelovalcev uspešno goji riž, izdeluje testenine in proizvaja vino neposredno na kraju samem – številni ti izdelki so že prejeli nagrade po vsej Avstriji in tudi mednarodno.

Tvegano potovanje

Linz je nekoč veljal za eno najmanj privlačnih mest v Avstriji. Velik del zgodovinske arhitekture je bil v vojni uničeni, v mestni podobi so prevladovale tovarne, zrak pa je zaznamovalo industrijsko onesnaženje. Dolgo se je zdelo, da je od kulturne dediščine mesta ostalo le malo. A prav v tem se je skrivala nepričakovana prednost: manj zgodovinskega bremena in manj togih tradicij je pomenilo več prostora za eksperimente in ustvarjalnost.

Foto: Sebastian Burziwal V zadnjih desetletjih se je Linz razvil v mesto s presenetljivo samosvojim značajem. Z upadom težke industrije so nastajale nove ustvarjalne četrti, po vsem mestu pa so se odpirala številna oblikovalska in umetniška središča. Danes se ta drzni duh odraža celo v turističnem sloganu mesta: "Take a risk – visit Linz". Tveganje se pogosto izplača. Kdor obišče Linz, ne more mimo galerije Mural Harbor in centra Ars Electronica. Vsekakor pa se splača raziskati tudi živahno Tabakfabrik – nekdanje industrijsko območje, ki danes deluje kot ustvarjalno središče. Še en skrivni namig: majhna restavracija Turmrestaurant za le dve osebi, visoko nad mestom v stolpu na griču Pöstlingberg.

Foto: Alex Sigalov

Lobanje iz Železnega (nem. Eisenstadt)

Kdor potuje na Gradiščansko, najprej pomisli na dva vrhunca regije: svetovno znano vino in čudovite kraje družine Esterházy. A obstaja še ena pomembna osebnost, katere zgodba je tesno povezana s tem območjem, Joseph Haydn.

Foto: Lisa Marie Manuel Sedlatschek Cerkev Bergkirche v Železnem (nem. Eisenstadt) hrani njegov častni grob – ta pa skriva nepričakovano in nenavadno zgodbo. Kmalu po skladateljevem pogrebu leta 1809 so njegovo lobanjo ukradli občudovalci, ki jih je navduševala takrat priljubljena veda frenologija. Ko so Haydnove posmrtne ostanke desetletja pozneje slovesno ponovno pokopali, so v grob položili nadomestno lobanjo, saj prvotne še vedno niso našli. Šele mnogo let kasneje je bil ta bizarni zločin v celoti razjasnjen. Prava lobanja se je nazadnje vrnila v Železno (nem. Eisenstadt) in bila ponovno položena v skladateljev častni grob, ne da bi nadomestno odstranili. Tako naj bi cerkev danes hranila obe lobanji!

Foto: Lisa Marie Manuel Sedlatschek

Dolina slikarjev

Danes si je skoraj nemogoče predstavljati, da je bila dolina Wachau – le eno uro oddaljena od Dunaja – nekoč težko dostopna. Naporne poti po kopnem in nevarne poti po Donavi so dolgo pomenile pravo pustolovščino. Ko so leta 1837 med Dunajem in Linzem začeli voziti parniki, bi pričakovali večjo povezanost, a ker niso ustavljali v številnih manjših krajih ob reki, so ti ostajali večinoma izolirani.

Foto: Florian Schulte Sredi 19. stoletja se je življenje zaradi industrializacije in novih tehnologij hitro spreminjalo, številni umetniki so se zato zavestno umikali iz mest. V dolini Wachau so našli pokrajino, ki je kljub napredku ostala večinoma nedotaknjena: srednjeveška naselja, marelični nasadi, vinogradniške terase in baročne cerkve. Ta kulisa je navdihnila umetnike šole v Wachau – in do danes skoraj ni izgubila svojega učinka. Donava tukaj še vedno teče tako mirno in veličastno, kot da bi pozirala za sliko.

Foto: Agnes Winkler