Nepozaben Družinski dan s 3. trail tekom Zelene Doline se letos tradicionalno vrača na Golte

3. Družinski dan s trail tekom Zelene Doline bo tudi letos združil rekreacijo, zabavo, otroške animacije in glasbeni program v objemu narave. Prijave so že odprte.

Po dveh razprodanih in odlično obiskanih dogodkih se Družinski dan s trail tekom Zelene Doline letos ponovno vrača na planino Golte.

V soboto, 29. avgusta 2026, bodo Zelene Doline na več kot 1.400 metrih nadmorske višine znova povezale gibanje, sprostitev v naravi, družinsko druženje in zabavo za vse generacije. Trail tek bo tudi letos potekal po dveh razgibanih višinskih trasah Hribar in Dolinar, ljubitelji pohodništva se bodo lahko v naravo podali po trasi Pohodnik, najmlajši pa pomerili na Oki Doki trail teku. Športne aktivnosti bo pospremil bogat program z animacijami za najmlajše, nagradnimi igrami, predstavitvenimi stojnicami in koncertom skupine Zvita Feltna. Prijave na dogodek so že odprte TUKAJ.

Tudi letos v Mlekarni Celeia ostajajo zvesti zgodbi "Ker smo si blizu", ki bo že tretje leto zapored na Golteh povezala športnike, družine, rekreativce in ljubitelje narave. Rdeča nit dogodka ostajata povezanost in bližina, tako z ljudmi kot z naravo. Vodja projekta Neli Koren iz Mlekarne Celeia ob tem poudarja: "Izjemno smo ponosni, da so posamezniki, rekreativci in družine v našem dogodku prepoznali nekaj več, prostor za sprostitev, stik z naravo, kakovostno preživljanje časa in ustvarjanje nepozabnih spominov. Posebno vrednost našemu dogodku daje tudi sama destinacija Golte, ki velja za eno najlepših planinskih lokacij v naši regiji. Letos bomo obiskovalcem ponudili še več aktivnosti in dogajanja na osrednjem prizorišču, zato smo prepričani, da bomo skupaj ustvarili še eno izjemno zgodbo."

Navdušenci nad trail tekom se bodo tudi letos lahko podali na dve višinski trasi. Zahtevnejša trasa Hribar bo udeležence popeljala po 22 kilometrov dolgi progi, nekoliko krajša trasa Dolinar pa bo dolga 13 kilometrov. Ljubitelji pohodništva se bodo lahko v počasnejšem ritmu odpravili po trasi Pohodnik in ob tem uživali v čudovitih razgledih na okoliško hribovje in tudi Kamniško Savinjske Alpe. Najmlajši obiskovalci se bodo razveselili otroškega Oki Doki trail teka, velikega napihljivega igrala in senenega poligona, za katere bodo tudi letos poskrbele Fit Mravljice. Vsi udeleženci bodo lahko koristili tudi popust na adrenalinske aktivnosti v Avantura parku Golte in nepozaben dan dopolnili s pustolovščino med krošnjami.

Na dogodku bodo za družine in posameznike na voljo številne animacijske aktivnosti, družinski pohod, delavnice in popust na adrenalinsko pustolovščino v Avantura parku. Foto: Mlekarna Celeia

Pestro dogajanje bodo dopolnile otroške delavnice in animacije ekipe Malalu, obiskovalce pa čakajo tudi nagradne igre, predstavitvene stojnice in sproščeno druženje v naravi. Za glasbeni vrhunec bo poskrbela priljubljena skupina Zvita Feltna, medtem ko bo Mini DJ akademija dogajanje dodatno popestrila z ritmi in interaktivnim programom za najmlajše.

​​​​​​​Letos bodo trail navdušenci po dveh idiličnih višinskih trasah tekli že tradicionalno, tretje leto. Za ljubitelje počasnejšega tempa bo tudi letos na voljo možnost pohoda po eni od trail tras. Foto: Mlekarna Celeia

Vodja strateškega marketinga Mlekarne Celeia Tjaša Kobal Anžur ob pripravah na letošnji dogodek dodaja: "Oba pretekla dogodka sta presegla naša pričakovanja in potrdila, da ljudje danes še posebej cenijo pristna doživetja, povezanost ter čas, ki ga preživijo skupaj. S takšnimi dogodki želimo dodatno utrjevati našo povezanost z lokalnim okoljem in ljudmi, saj prav tukaj nastaja zgodba Zelenih Dolin – na našem odkupnem območju, v sodelovanju s slovenskimi kmetijami in skupnostjo, katere del smo že desetletja. Verjamemo, da so bližina, pristni odnosi in skupni trenutki vrednote, ki jih ljudje vedno bolj cenijo in po katerih so Zelene Doline tudi prepoznavne."

​​​​​​​Dogodek, ki je vsako leto združil več kot 1.500 navdušencev nad naravo in rekreacijo, bo pod velikim prireditvenim šotorom tudi letos ponudil pestro glasbeno dogajanje s skupino Zvita Feltna in DJ Akademijo. Foto: Mlekarna Celeia ​​​​​​​Prijave na Družinski dan s Trail tekom Zelene Doline so že odprte na dogodek.zelenedoline.si, kjer so na voljo tudi vse informacije o trasah, programu in spremljevalnem dogajanju.

V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen na soboto, 5. septembra 2026.

Naročnik oglasne vsebine je Mlekarna Celeia.