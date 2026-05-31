Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
31. 5. 2026,
6.54

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
požar reševalno vozilo zdravstveni dom

Nedelja, 31. 5. 2026, 6.54

21 minut

Zagorelo reševalno vozilo, ogenj zajel tudi ostrešje zdravstvenega doma

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Gasilci, slovenski gasilci | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V soboto zvečer je v garaži zdravstvenega doma v Zagorju ob Savi zagorelo reševalno vozilo. Požar se je razširil na ostrešje garaže in deloma na ostrešje glavne stavbe, je zapisano na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so uspeli preprečiti širjenje požara, reševalno vozilo pa je ogenj popolnoma uničil.

Požar je izbruhnil ob 22.05 uri v garaži ZD Zagorje. Gorelo je reševalno vozilo, ogenj pa se je nato razširil na ostrešje garaže in deloma na ostrešje glavne stavbe.

Gasilci PGD Zagorje mesto so preprečili širjenje požara in pogasili vozilo, ostrešje garaže in ostrešje glavne stavbe ZD. Območje so nato pregledali s termovizijsko kamero. Ogenj je reševalno vozilo popolnoma uničil. 

Na kraju so bili tudi policisti policijske postaje Zagorje ob Savi. Vzrok požara zaenkrat še ni znan. 

Lamborghini
Novice Ogenj uničil dva luksuzna lamborghinija, policija potrdila, da je bil požar podtaknjen #video
Gasilska brigada Ljubljana
Novice "Včasih smo za evakuacijo imeli 17 minut, zdaj imamo le tri"
požar reševalno vozilo zdravstveni dom
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.