Zagorelo reševalno vozilo, ogenj zajel tudi ostrešje zdravstvenega doma

V soboto zvečer je v garaži zdravstvenega doma v Zagorju ob Savi zagorelo reševalno vozilo. Požar se je razširil na ostrešje garaže in deloma na ostrešje glavne stavbe, je zapisano na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so uspeli preprečiti širjenje požara, reševalno vozilo pa je ogenj popolnoma uničil.

Požar je izbruhnil ob 22.05 uri v garaži ZD Zagorje.

Gasilci PGD Zagorje mesto so preprečili širjenje požara in pogasili vozilo, ostrešje garaže in ostrešje glavne stavbe ZD. Območje so nato pregledali s termovizijsko kamero. Ogenj je reševalno vozilo popolnoma uničil.

Na kraju so bili tudi policisti policijske postaje Zagorje ob Savi. Vzrok požara zaenkrat še ni znan.