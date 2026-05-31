V Parizu diši po presenečenju, na delu tudi Slovenka

V ženskem delu OP Francije bodo na sporedu prvi dvoboji osmine finala. Obeta se kar nekaj izjemnih dvobojev. Zelo zanimivo zna biti dvoboj med Igo Swiatek in Marto Kostjuk. Na delu bo tudi naša Andreja Klepač.

Na osrednjem igrišču Philippe Chatrier se obeta zanimiv dvoboj med štirikratno zmagovalko Rolanda Garrosa Igo Swiatek in zelo razpoloženo Marto Kostjuk. Slednja je zmagala kar 15 zaporednih dvobojev na pesku in tudi zmagala ne dveh turnirjih. A ta dvoboj bo povsem zgodba zase. Medsebojni dvoboji so povsem na strani Poljakinje, saj je zmagala vse tri. A mnogi menijo, da bi lahko bil ta dvoboj drugačen.

V tretjem krogu ženskih dvojic bo igrala tudi slovenska teniška igralka Andreja Klepač, ki igra skupaj z Belgijko Magali Kempen. Nasproti jima bosta stali deseti nosilki Tereza Mihalikova in Olivia Nicholls.

OP Francije, osmina finala Marta Kostjuk (Ukr/15) - Iga Swiatek (Pol/3)

Elina Svitolina (Ukr/7) - Belinda Bencic (Švi/11)

Sorana Cîrstea (Rom/18) - Xinyu Wang (Kit)

Mirra Andreeva (Rus/8) - Jil Teichmann (Švi)

