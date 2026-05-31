Roland Garros OP Francije tenis

OP Francije (ATP), 8. dan

Obeta se še en teniški spektakel in brazilska norišnica

OP Francije Joao Fonseca | Foto Reuters

Na teniškem OP Francije za začenjajo dvoboji osmine finala. In znova se obetajo zanimivi dvoboji. Spet bo na delu mladi Brazilec Joa Fonseca, ki je v prejšnjem krogu izločil Novaka Đokovića.

Iga Swiatek
Sportal V Parizu diši po presenečenju, na delu tudi Slovenka

Joao Fonseca je po senzacionalni zmagi nad Novakom Đokovićem poskrbel za eno največjih presenečenj letošnjega Rolanda Garrosa. A v osmini finala ga čaka nov zanimiv nasprotnik. Igral bo z izkušenim Casperjem Ruudom, dvakratnim finalistom OP Francije. Norvežan je v tretjem krogu po dolgem dvoboju premagal Tommyja Paula. To bo njun prvi medsebojni dvoboj, mnogi pa pričakujejo še en teniški spektakel, ki ga bodo še dodatno popestrili brazilski navijači.

Alexander Zverev v Parizu ostaja eden glavnih favoritov. Tokrat ga v osmini finala čaka Nizozemec Jesper De Jong. Nemec je veliki favorit tega dvoboja, a De Jong je v zadnjih dneh pokazal, da zna biti na pesku še kako neugoden nasprotnik.

OP Francije, osmina finala

Jesper De Jong (Niz) - Alexander Zverev (Nem/2)
Casper Ruud (Nor/15) - Joao Fonseca (Bra/28)
Rafael Jodar (Špa/27) - Pablo Carreno Busta (Špa)
Jakub Menšík (Češ/26) - Andrey Rublev (Rus/11)

