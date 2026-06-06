Hud udarec za sindikate?

O vlogi sindikatov v sodobnem gospodarstvu se krešejo različna mnenja. So koristni ali škodljivi? To je tema, ki dviga prah tudi v Sloveniji v polemikah med desnico in levico. Je pa zanimiva ironija zgodovine: prav sindikati, natančneje neodvisni sindikat Solidarnost na Poljskem, je pred desetletjem usodno zamajal komunistični sistem. Tudi v Sloveniji je bila zahteva po neodvisnem sindikatu del slovenske pomladi ob koncu 80. let preteklega stoletja.

V ZDA so se sindikati okrepili v času ameriškega predsednika Franklina D. Roosevelta v 30. letih preteklega stoletja. Za avtoritarne države, kot sta bila komunistična Sovjetska zveza na levi politični strani ali nacistična Nemčija na desni strani, je bilo značilno, da si je oblast podredila sindikate: delovati je smel samo državni sindikat. Podobno je bilo tudi v socialistični Sloveniji.

Državni sindikati v avtoritarnih državah

Avgusta 1980 je bil v poljskem mestu Gdansk ustanovljen sindikat Solidarnost (poljsko Solidarność), prvi neodvisni sindikat v komunističnem delu Evrope. Ta sindikat, ki ga je vodil Lech Walesa, ima največ zaslug za padec komunistične oblast na Poljskem – in posledično tudi v drugih državah vzhodno od železne zavese.

Lech Walesa je z neodvisnim sindikatom Solidarnost spravil na kolena komunistično oblast na Poljskem. Foto: Reuters

V Sloveniji so po zgledu Solidarnosti neodvisni sindikat zahtevali delavci v ljubljanskem Litostroju med stavko decembra 1987. Poleg zahteve po ustanovitvi neodvisnih sindikatov je bila dana tudi zahteva po ustanovitvi socialdemokratske stranke.

Preobrat v odnosu do sindikatov

Socialdemokratska zveza Slovenije (ki je predhodnica današnje Slovenske demokratske stranke, ki jo vodi Janez Janša) je bila ustanovljena leta 1989, sindikat Neodvisnost pa leta 1990. Zahteve po t.i. sindikalnem pluralizmu so bile tako del slovenske pomladi. Zdaj se je odnos strank, ki se sklicujejo na slovensko pomlad, do sindikatov malce spremenil.