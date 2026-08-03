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Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
17.24

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Natisni članek
Ustavno sodišče koalicija Jelka Godec interventni zakon SDS

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 17.24

1 ura, 8 minut

Iz koalicije prvi kritični odzivi na odločitev ustavnih sodnikov

Avtorji:
D.K., STA

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Ustanovna seja državnega zbora. Jelka Godec, SDS. | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Iz vrst koalicije prihajajo prvi kritični odzivi na odločitev ustavnega sodišča, da dovoli razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poslanca NSi in SDS Aleksander Reberšek in Andrej Poglajen sta izpostavila po njunem mnenju levo ideološko usmerjenost sodišča, podobno je nakazala tudi vodja poslancev SDS Jelka Godec.

"Preroške besede nekdanje poslanke J. Murgel (nekdanje poslanke SMC Jasne Murgel, op. STA) '... leto hitro mine, vmes menjamo ustavne sodnike' so meso postale," je na omrežju X zapisala Jelka Godec

Ustavni sodniki so dovolili referendum o zakonu, ki vsebuje člene glede davčnih razbremenitev, je poudarila. "Pa da vidimo, koliko državljanov je proti nižjim davkom na osnovna živila in ukinitvi prispevka za upokojence za dolgotrajno oskrbo itd.," se je vprašala prva med poslanci največje koalicijske stranke.

Da bo današnji dan šel v slovensko zgodovino kot "dan, ko se je ideološko kontaminirano ustavno sodišče postavilo nad ustavo," je medtem na omrežju X zapisal poslanec SDS Andrej Poglajen. "Tisti, ki bi morali varovati ustavni red, ga po novem pomagajo rušiti. Pravna država, počivaj v miru," je bil kritičen.

Poslanec NSi Aleksander Reberšek je medtem mnenja, da je tak razvoj dogodkov mogoč le v Sloveniji. "Zakon, ki nikomur nič ne jemlje ... ampak res nikomur. Potem pa večinoma levo ustavno sodišče dopusti referendum, ki po ustavi ni mogoč," se glasi njegov zapis na X.

Nekoliko drugačen pogled je medtem na isti platformi podal politolog Miro Haček. "Ustavno sodišče prijazno pomaga vladi: če zakon na referendumu pade, bo vlada prihranila skoraj milijardo proračunskega denarja, če zakon ne pade, pa vlada razglasi (politično) zmago. Win-win," je navedel.

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V opoziciji zadovoljni

V opoziciji so zadovoljni ob odločitvi ustavnega sodišča. V Svobodi v odločitvi vidijo velik ne koaliciji in stranki Resni.ca, v Levici pravijo, da je bila prepoved referenduma nedemokratična, v SD pa pričakujejo tudi prevzem politične odgovornosti.

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