Po nesreči Pirc Musarjeve so se oglasili še iz Policijskega sindikata

Potem ko so se v ponedeljek v zvezi z nesrečo v predoru Kastelec, v kateri se je lažje poškodovala predsednica republike Nataša Pirc Musar, oglasili iz predsedničinega urada in policisti, danes svoje mnenje z javnostjo deli tudi Policijski sindikat Slovenije. Ta je stopil v bran vozniku-policistu, ki je prevažal Pirc Musarjevo in je po navedbah policije nesrečo povzročil zaradi neupoštevanja varnostne razdalje.

Zapisali so, da so se iz medijskih objav seznanili z obvestilom o prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena avtomobila iz spremstva varovane osebe, trk pa naj bi se zgodil zaradi neupoštevanja varnostne razdalje.

Stopili v bran policistu

"V Policijskem sindikatu Slovenije obžalujemo prometno nesrečo v predoru Kastelec in vsem poškodovanim želimo čimprejšnje ter uspešno okrevanje," so zapisali, a hkrati poudarili: "Poudarjamo pa, da voznika-policista ni dopustno vnaprej obsojati, saj so bile doslej objavljene le začetne ugotovitve. Obstoj razlogov za sum še ne pomeni ugotovljene kazenske odgovornosti, zato je javno označevanje policista za krivca v tej fazi prenagljeno in nesprejemljivo," so navedli.

Dodali so, da vožnja v okviru varovanja predsednice republike ni običajna vožnja, temveč zahtevna policijska naloga, ki se izvaja v posebnem operativnem režimu, na podlagi načrta varovanja, navodil, komunikacije med vozili in usklajenega delovanja celotne kolone.

Preveriti je treba več dejavnikov

Zato, kot navajajo, mora preiskava poleg neposrednega ravnanja voznika preveriti tudi celotno organizacijo dela: kdo je načrtoval in vodil varovanje, katera navodila so bila izdana, kakšen je bil režim vožnje, koliko časa je policist pred nesrečo že opravljal naloge, kako je bil razporejen njegov delovni čas ter ali so mu bili dejansko zagotovljeni ustrezni odmori ter dnevni in tedenski počitki.

Preveriti je treba tudi morebitno utrujenost, časovne in druge operativne obremenitve, usposobljenost ter tehnične okoliščine dogodka. "V Policijskem sindikatu Slovenije smo že ob spremembi ureditve nasprotovali prenosu izvajanja varovanja predsednice republike iz organizacijske in strokovne strukture Policije v Urad predsednika republike. Opozarjali smo zlasti na nejasno razmejitev odgovornosti, strokovnega vodenja in nadzora nad policisti, ki so formalno premeščeni v drug državni organ, hkrati pa še vedno izvajajo policijske naloge in pooblastila," so spomnili.

Pričakujejo temeljito preiskavo

Prometna nesreča sama po sebi teh pomislekov še ne potrjuje, jih pa nedvomno dodatno zaostruje, so prepričani. "Zato pričakujemo, da se v fazi preiskave ugotovi, kdo je policistu izdajal operativna navodila, kdo je zagotavljal strokovno vodenje, kdo je bil odgovoren za organizacijo njegovega dela ter kdo je nadziral spoštovanje pravil o delovnem času, odmorih in počitkih."

Ob tem so poudarili, da ne želijo vnaprej določiti ugotovitev pristojnih organov, vendar odločno nasprotujejo temu, da bi se odgovornost za kompleksen dogodek že vnaprej zožila zgolj na enega policista, ne da bi bile predhodno strokovno in nepristransko preverjene vse individualne, organizacijske in sistemske okoliščine.