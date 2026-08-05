Dvig povprečne globalne temperature za eno stopinjo Celzija je povezan s 4,7-odstotnim povečanjem nasilja v intimnopartnerskih odnosih.

Slovenijo je znova zajel vročinski val. Medtem ko javnost opozarjamo predvsem na toplotno obremenitev, dehidracijo, požarno ogroženost in druge vidne posledice visokih temperatur, ena resnih posledic vročinskih valov pogosto ostaja spregledana: povečano tveganje za nasilje nad ženskami.

Zato v okviru prizadevanj za ozaveščanje o povečanem tveganju nasilja ob vročini neprofitna organizacija Fine Acts tudi v Sloveniji skupaj s kreativno agencijo Futura DDB lansira pobudo Spregledana vročinska opozorila. S tem želijo doslej spregledano nevarnost visokih temperatur vključiti v javno razpravo o nasilju nad ženskami in spodbuditi medije k dolgoročnemu vključevanju tega opozorila v vremenske napovedi.

Foto: Futura DDB

Opozorilo, ki je manjkalo v vremenskih napovedih

Ob vročinskem valu pogosto slišimo priporočilo, naj ostanemo doma. Toda za nekatere ženske ravno dom ni varen prostor. Fine Acts in Futura DDB zato s pobudo Spregledana vročinska opozorila spodbujata medije, naj to manj vidno posledico vročine vključijo v vsebine, v katerih ljudje spremljajo vremenske razmere.

Namen je, da se opozorila o povečanem tveganju za nasilje pojavijo ob televizijskih in radijskih vremenskih napovedih, v spletnih in klasičnih medijih ob poročanju o vročinskem valu ter med rezultati spletnih iskanj vremenske napovedi. S tem bo opozorilo doseglo javnost v trenutkih, ko je njena pozornost že usmerjena v vročino in njene posledice.

Vsaka tretja ženska v Evropski uniji je doživela nasilje

Nasilje nad ženskami je močno razširjena družbena težava ne glede na vreme. Približno vsaka tretja ženska v Evropski uniji je od 15. leta starosti doživela fizično in/ali spolno nasilje.

Raziskave pa kažejo, da lahko pritiski, povezani s podnebno krizo in ekstremno vročino, obstoječe tveganje še povečajo. Po podatkih UN Women je dvig povprečne globalne temperature za eno stopinjo Celzija povezan s 4,7-odstotnim povečanjem nasilja v intimnopartnerskih odnosih. Ker podnebne spremembe prinašajo vse pogostejše in intenzivnejše vročinske valove, postaja ta povezava vse bolj zaskrbljujoča.

Zakaj lahko ekstremna vročina poveča tveganje?

Ekstremna vročina lahko poveča fiziološki stres, razdražljivost in agresivnost, moti spanec ter oteži uravnavanje čustev in impulzov. Med vročinskimi valovi ljudje pogosto preživijo več časa skupaj v zaprtih prostorih, finančni in drugi pritiski, povezani s podnebno krizo, pa lahko dodatno zaostrijo že obstoječe napetosti.

Foto: Shutterstock A vročina nasilja ne povzroča in ga ne opravičuje, odgovornost je vedno na strani povzročitelja. Lahko pa vročina okrepi že obstoječe nasilne vzorce ter poveča njihovo pogostost in intenzivnost.

Pobuda v šestih evropskih državah

Pobudo za ozaveščanje o povečanem tveganju za nasilje ob vročini je zasnovala neprofitna organizacija Fine Acts, ki je k sodelovanju povabila šest kreativnih agencij iz šestih evropskih držav, v Sloveniji agencijo Futura DDB, ki je letos že 15. postala agencija leta na Slovenskem oglaševalskem festivalu.

Cilj pobude je povezavo med ekstremno vročino in varnostjo žensk vključiti v javno razpravo ter prispevati k boljšemu prepoznavanju nasilja, pravočasnemu ukrepanju in učinkovitejši zaščiti žensk.

Brez ozaveščenosti je nasilje še težje preprečevati

Ozaveščanje samo po sebi nasilja ne bo odpravilo. Toda brez njega je nasilje še težje prepoznati in preprečevati. Za več informacij o projektu Spregledana vročinska opozorila obiščite spletno stran fineacts.co/heat-sl.

Če doživljate nasilje ali ga opažate v svoji okolici, pokličite na eno izmed telefonskih številk, navedenih tukaj.

Foto: Pexels

Naročnik oglasne vsebine je Futura DDB.