Ne Hrvaška, ta država je v resnici naša največja tekmica

Veliko se govori o tem, kako Slovenijo dohitevajo države, kot so Češka ali Hrvaška, a v resnici je med državami, ki so imele nekdaj socialistično ureditev, naša največja tekmica Litva.

Leta 2000 je imela Slovenija po Eurostatu realni bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca 15.730 evrov, Litva pa 6.550 evrov. To pomeni, da je imela tedaj Litva 41,6 odstotka slovenske gospodarske razvitosti.

Litva se nam vse bolj približuje

Leta 2025 je imele Slovenija realni BDP na prebivalca 25.680 evrov, Litva pa 20.260 evrov. To pomeni, da je imela lani Litva 78,9 odstotka slovenske gospodarske razvitosti. Če so bodo podobni trendi nadaljevali, bo morda Litva do leta 2050 po gospodarski razvitosti dohitela ali celo prehitela našo državo.

Raven cen v Litvi je nižja kot v Sloveniji: leta 2024 je imela Litva 81,7 povprečja cen EU, Slovenija pa 89,5 odstotka. To vpliva na BDP na prebivalca, ki upošteva primerjavo življenjskih stroškov (PPP). Tako je imela leta 2025 Slovenija 91 pri BDP PPP odstotkov povprečja EU, Litva pa 88 odstotkov.

Glede na Dejansko individualno porabo (AIC) je bila Slovenija leta 2024 na 86 odstotkih povprečja EU, Litva pa pri 88 odstotkih.

Baltski tiger, ki je v senci bolj hvaljene, a v resnici manj uspešne Poljske

Litva, ki šteje nekaj manj kot tri milijone prebivalcev, je tako pravi baltski tiger in ima za sabo večji vzpon kot njena soseda Poljska. Kljub temu se o Litvi malo govori, tudi v Sloveniji.

Od septembra lani litovsko vlado vodi nekdanja sindikalistka Inga Ruginiene. Foto: Guliverimage

Morda je razlog tudi v tem, da v Litvi politični prostor ni tako pomaknjen na desno, kot je na Poljskem, Hrvaškem ali Madžarskem. Med letoma 2000 in 2025 so Litvi vladali vse skupaj 12 let vladali socialdemokrati (LSDP). Socialdemokrati vodijo vlado tudi od leta 2024 naprej.

Sindikalistka na čelu litovske vlade

Trenutno je predsednica vlade Inga Ruginiene, ki je bila v preteklosti dolgoletna sindikalistka, med letoma 2018 in 2024 je bila tudi predsednica konfederacije litovskih sindikatov.

Levosredinska stranka LSDP je nastala leta 1989, kot svojo zgodovinsko predhodnico pa šteje marksistično socialdemokratsko stranko, ustanovljeno še v carski Rusiji leta 1896.

Litovski Milan Kučan

Leta 1999 so se socialdemokrati združili z Demokratično delavsko stranko Litve, naslednico Komunistične partije Litve, ki je vladala Litvi v času Sovjetske zveze.

Zadnji šef Komunistične partije Litve (ta je bila v času Sovjetske zveze del Komunistične partije Sovjetske zveze) Algirdas Brazauskas je leta 1993 zmagal na volitvah za predsednika države, med letoma 2001 in 2006 pa je vodil litovsko vlado. Označili bi ga lahko tudi kot nekakšnega litovskega Milana Kučana.