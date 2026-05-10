Skoraj neverjeten podatek: Slovenija dohitela Avstrijo

Slovenija je imela leta 1979 po izračunih Maddisonovega projekta BDP na prebivalca v višini 12.752 mednarodnih dolarjev, Avstrija pa 13.448 mednarodnih dolarjev (gre za BDP, ki upošteva primerjavo življenjskih stroškov). Slovenija je torej imela omenjenega leta 94,8 odstotka avstrijskega BDP. Ne prej in ne pozneje pri BDP, ki upošteva primerjavo življenjskih stroškov, Slovenija ni bila bližje Avstriji.

Pri meritvah bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca se pojavljata BDP na prebivalca, ki upošteva kupno moč oziroma upošteva življenjske stroške v posamezni državi, in nominalni oziroma realni BDP na prebivalca, ki nam pove, kako gospodarsko razvita je posamezna država.

Čim razvitejša je država, tem dražje je življenje v njej

Praviloma velja, da je življenje dražje v državi, ki je gospodarsko razvitejša. BDP na prebivalca, ki upošteva primerjavo kupne moči oziroma upošteva življenjske stroške, tako pogosto izkrivlja pravo gospodarsko stanje posamezne države.

Občutek je, da ga radi – na primer v EU – uporabljajo zato, da prikažejo, kako naj bi se vzhodne članice EU, tj. države, ki so imele nekdaj socialistično ureditev, zelo približale zahodnim članicam, torej da so nekakšne zgodbe o uspehu.

Bolgarija in povprečje EU

Poglejmo primerjavo Bolgarije, ki je gospodarsko najmanj razvita članica EU. Lani je imela Bolgarija po Eurostatu realni BDP na prebivalca v višini 11.710 evrov. Povprečje EU je bilo 34.110 evrov, kar pomeni, da je imela lani Bolgarija 34,4 odstotka gospodarske razvitosti povprečja EU.

Pri BDP na prebivalca, ki upošteva primerjavo življenjskih stroškov (PPP), pa je Bolgarija lani imela po Eurostatu 68 odstotkov povprečja EU. To je seveda posledica tega, da so cene v Bolgariji precej nižje že od povprečja EU, kaj šele od najbolj gospodarsko razvitih držav. Leta 2024 je bila raven cen v Bolgariji na 60,5 odstotka povprečja EU.

Kupna moč povprečnega Bolgara je zato zelo relativna in je vezana zgolj na njegovo državo. Njegova kupna moč v kakšni bolj razviti državi, če tja na primer odide kot turist, hitro strmoglavo upade.

Primerjava Slovenije in Avstrije

Poglejmo zdaj primerjavo Slovenije in Avstrije. Po podatkih Eurostata je imela Slovenija leta 2025 realni BDP na prebivalca v višini 25.680 evrov, Avstrija pa 45.280 evrov. Lani je imela torej Slovenija 56,7 odstotka avstrijske gospodarske razvitosti.

Če pa pogledamo BDP na prebivalca, ki upošteva primerjavo življenjskih stroškov, pa ima Slovenija 91 odstotkov povprečja EU, Avstrija pa 117 odstotkov povprečja EU, kar pomeni, da slovenski BDP PPP na prebivalca znaša okoli 77,8 odstotka avstrijskega BDP PPP na prebivalca.

Slovenija po BDP PPP na prebivalca najbližje Avstriji leta 1979

Pri BDP PPP (BDP, ki upošteva kupno moč oziroma življenjske stroške v posamezni državi) je bila Slovenija naši bogati severni sosedi Avstriji najbližja leta 1979, torej v času socializma: po izračunih Maddisonovega projekta je imela Slovenija BDP PPP na prebivalca v višini 12.752 mednarodnih dolarjev, Avstrija pa 13.448 mednarodnih dolarjev. Slovenija je torej imela omenjenega leta 94,8 odstotka avstrijskega BDP PPP.

Drugače je pri nominalnem BDP na prebivalca. Leta 1979 je imela Slovenija 66,4 odstotka avstrijskega nominalnega BDP na prebivalca. Ta delež je preračunan iz podatkov Združenih narodov, pri čemer je slovenski nominalni BDP na prebivalca izračunan iz jugoslovanskega nominalnega BDP na prebivalca.

Nominalni in realni BDP Nominalni BDP je skupna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ustvarjenih v državi v določenem obdobju, ovrednotena po tekočih tržnih cenah. Realni BDP se od nominalnega razlikuje v tem, da se prilagodi vplivu inflacije, torej upošteva stalne cene.