Tudi po tokratni anketi, ki jo je za časnik Dnevnik izvedla Ninamedia, bi se lestvica parlamentarnih strank premešala. Na vrhu ostaja SDS, sledi ji Gibanje Svoboda, obe z za odtenek nižjo podporo kot v Delovi anketi prejšnji teden, tretje mesto pa si je tokrat izborila SD, ki ji je podpora od predzadnje ankete zrasla za 2,7 odstotne točke. Levica medtem trdno ostaja na četrtem mestu, s tretjega na peto pa je padla stranka NSi. Ta je izgubila največ, in sicer 2,7 odstotne točke. Podpora je padla tudi Demokratom in Resni.ci. Prva bi komaj ujela sedež v parlamentu, zadnja ne več. Spremljanje javnomnenjskih raziskav pa je trenutno pomembno zaradi lokalnih volitev, ki bodo v Sloveniji potekale novembra.

Kljub padcu predsednik Resni.ce Zoran Stevanović na novo moč računa ravno z lokalnimi volitvami. Napovedal je, da imajo kandidata za Ljubljano, ki je "premočen favorit, da se kar malo bojimo pritiska medijev". Kandidatura z močnim kandidatom je namenjena prav krepitvi kandidatne liste v Ljubljani.

Po zadnji javnomnenjski anketi, ki jo je agencija Ninamedia opravila za časnik Dnevnik, na vrhu lestvice s 27,3 odstotka podpore ostaja SDS, že šesto anketo zapored. Od zadnje ankete, ki jo je prejšnji teden za Delo opravila Mediana, je sicer izgubila za eno odstotno točko podpore, v primerjavi z volitvami pa za 0,6 odstotne točke podpore.

Anketo za Dnevnik je Ninamedia opravila med 13. in 15. julijem ter upošteva le opredeljene volivce, torej tiste, ki so se opredelili za stranke.

SDS sledi Gibanje Svoboda s 25,6 odstotka podpore. V primerjavi z anketo preteklega tedna (Delo, Mediana) ji je podpora padla za 0,3 odstotne točke, v primerjavi z volitvami pa za 3,1 odstotne točke.

SD in NSi zamenjali mesti na lestvici: prva pridobila 2,7 odstotne točke podpore, druga toliko izgubila

Tretje mesto je zasedla SD z 10,2 odstotka podpore (v Delovi anketi prejšnji teden je to mesto pripadlo NSi z 10,7-odstotno podporo), ki si je podpora od prejšnjega tedna izboljšala za 2,7 odstotne točke, v primerjavi z volitvami pa za 3,5 odstotne točke.

Četrta je Levica z 9,7-odstotno podporo. Od prejšnjega tedna je izgubila 0,2 odstotne točke, od volitev pa pridobila 4 odstotne točke podpore.

NSi je padla s tretjega na peto mesto v primerjavi z Delovo anketo prejšnji teden. Prejela je 8,6 odstotka podpore, kar je 2,1 odstotne točke manj kot prejšnji teden.

Demokrati komaj v parlament, Resni.ca ne več

Podpora je glede na Delovo anketo padla tudi Resni.ci in Demokratom. Zadnji so tokrat prejeli 4,2 odstotka podpore, kar je 0,5 odstotne točke manj kot po Delovi anketi prejšnji teden in 2,5 odstotne točke manj kot na volitvah, ter komaj ujeli sedež v parlamentu, medtem ko Resni.ca tokrat ne bi prišla v parlament. Prejela je 3,2 odstotka podpore, kar je 1,1 odstotne točke manj kot po Delovi anketi prejšnji teden in 2,3 odstotne točke manj kot na volitvah. Obema strankama boljšega rezultata od volitev v nadaljnjih anketah še ni uspelo dobiti. Podpora jima iz ankete v anketo pada.

Novo moč bodo iskali na lokalnih volitvah

Glede na afero Mijič in dogajanje v stranki ni presenečenje, da je Resni.ca izgubila podporo, a Stevanović na novo moč računa na lokalnih volitvah. Prejšnji teden, ko je kandidaturo za ljubljanskega župana napovedal Luka Mesec (Levica), je Stevanović dejal, da bodo "absolutno ponudili" svojega županskega kandidata v Ljubljani, prav tako razmišljajo, da bi nastopili v vseh preostalih mestnih občinah.

Dodal je, da imajo kandidata za Ljubljano že "ogledanega", a je tako "premočen favorit, da se kar malo bojimo pritiska medijev". Imena ni razkril. Demokrati medtem še niso napovedali kandidature za župana.

Kandidatura z močnimi kandidati, ki je namenjena tudi krepitvi kandidatne liste v Ljubljani, je za zdaj močna predvsem za stranke levo od sredine. V tekmo za ljubljanski županski stolček se poleg Mesca in aktualnega župana Zorana Jankovića podajata Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, ki bosta na lokalnih volitvah nastopila s skupno listo. Gibanje Svoboda kandidata za župana še ni podalo, prav tako ni sporočilo, ali bo podprlo aktualnega župana Jankovića.

Župansko kandidaturo so napovedali tudi Jasmin Feratović (Pirati), Aleš Primc (Glas za otroke in družine) in Mihael Jarc. Da bo kandidiral za župana Ljubljane, je na družbenih omrežjih naznanil tudi spletni vplivnež Aleksandar Repić, bolj znan pod vzdevkom Nepridiprav.